Наличные через курьеров, санкции США, вертолет в гараже. Что известно про криптобиржу, обыски которой прогремели в Петербурге

Источник: Евгений Павленко/Коммерсантъ







Криптобиржа Cryptex, которую связывают с петербуржцем по имени Сергей Иванов, оказалась между российским молотом и американской наковальней. На прошлой неделе против нее ввел санкции Минфин США, а на этой — обратил внимание Следственный комитет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, провели 148 обысков по стране, 80 из которых прошли в Петербурге и Ленобласти.



Пока в столицу для дальнейших разбирательств везут 96 фигурантов, «Фонтанка» восстанавливает хронологию событий.

Что за биржа

За последний год Россия сделала колоссальный (на фоне более десяти лет обсуждений) рывок в урегулировании вопросов, связанных с криптовалютой, и подтолкнули ее к этому санкции. В 2024-м в стране легализовали майнинг и разрешили расплачиваться криптой в международных расчетах, однако криптобиржи все еще остаются в серой зоне. Они не разрешены, но и не запрещены.

Даже ассоциированные с Россией площадки регистрируются за рубежом, как, например, Garantex, тоже попавшая под санкции США в прошлом. Комментируя это «Фонтанке» тогда, представитель биржи отмечала, что в американском публичном пространстве нарратив о русских хакерах всплывает к каждым выборам президента или Конгресса.

Что до опальной Cryptex, ее головная структура International Payment Service Provider зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины. Сейчас сайт биржи заблокирован, но восстановить его образ можно с помощью архива Интернета. Из него следует, что компания работает на рынке с 2017 года. С помощью Cryptex можно было торговать криптовалютой, переводить ее, обменивать на другие криптовалюты, фиатные валюты, в том числе в форме наличных. Их можно было забрать через курьера или камеру хранения. Такая услуга предоставлялась в восьми странах СНГ (включая Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан), девяти европейских странах и трех ближневосточных (Турции, ОАЭ, Иране).

Чем она известна

Биржа с гордостью размещала на сайте публикации о себе в иностранной прессе: Forbes, Entrepreneur, Seeking Alpha. Русскоязычное издание о криптовалюте и блокчейне ForkLog писало о сервисе как о брокере и бирже в одном лице. Среди его особенностей упоминались:

возможность заключить крупную сделку и не нарваться на требование предоставить доказательства происхождения средств;

низкий риск блокировок кошельков и банковских счетов при операциях с криптовалютой;

фокус на анонимности пользователей;

проведение операций с наличными «по-старинке» только через курьеров.

Устроено это так: клиент оставляет заявку, с ним связывается сотрудник обменника и они оговаривают детали встречи в оффлайне. Затем в установленное время клиент передает деньги курьеру (или кладет в камеру хранения), тот примерно в течение часа проверяет их подлинность, пересчитывает и подтверждает обмен, а уже после этого сервис отправляет клиенту криптовалюту по текущему курсу.

Еще в качестве конкурентного преимущества преподносилось отсуствие верификации для всех операций и «взаимодействия с регулируемыми рынками». Верификация KYC (Know Your Customer) для физических лиц — это набор процедур для подтверждения личности клиента, оценки рисков и проверки соблюдения требований законодательства. Это обязательное условие работы во многих странах со строгим регулированием криптовалютной сферы, а наиболее строгое оно как раз в США.

Ужесточение антиотмывочных требований (AML) при совершении операций с криптовалютами — тренд последних лет во всем мире, писал РБК. В 2023 году обязательную верификацию ввела крупная биржа Bybit, штаб-квартира которой базируется в Дубае. Через площадки с низкими требованиями по части верификации и отмывания денег проходят средства из подсанкционных регионов и это привлекает к ним внимание регуляторов.

Санкции

Ничего не предвещало, но 26 сентября Минфин США объявил о новых санкциях, против «российского обменника» PM2BTC, биржи Cryptex и связанного с ними, по мнению американских органов власти, россиянина Сергея Иванова. Он также упоминается под фамилией Омельницкий и наименованием «Талион» и UAPS.

PM2BTC досталось от подконтрольного министерству агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). По его данным, обменник способствует отмыванию криптовалюты, полученной с помощью программ-вымогателей, а также помогает уклоняться от санкций. Ведомство утверждает, что половина обменного трафика сервиса связана с противозаконной деятельностью.

Cryptex обвинили в предоставлении услуг киберпреступникам. В сообщении Минфина сказано, что площадка рекламирует свои услуги на русском языке и через нее прошли транзакции на сумму более 720 млн долларов, связанные с сервисами, «часто используемыми российскими киберпреступниками», включая биржи, не имеющие программ KYC, и биржу Garantex (Хотя у нее есть верификация KYC — Прим.ред.).

Администратором обменников американский регулятор считает 44-летнего россиянина Сергея Иванова. Судя по опубликованным ведомством данным мужчины, он из Петербурга. В правительстве США уверены, что он 20 лет занимался отмыванием денег для своих клиентов и провел транзакции на сотни миллионов долларов, в том числе через платежную систему UAPS, в которой не требовалась идентификация личности.

Отдел киберрасследований Секретной службы США, полиция Нидерландов и Служба фискальной разведки и расследований Нидерландов (FIOD) изъяли домены и веб-инфраструктуру, связанную с работой PM2BTC, UAPS и Cryptex. За информацию, которая приведет к аресту или осуждению Иванова, Госдеп США объявил награду на сумму до 10 млн долларов.

Обыски

Через неделю, 2 октября, как гром среди ясного неба по России прокатилась волна обысков, связанных с расследованием уголовного дела о цифровом обнале. В масштабной операции приняли участие следователи столичного СК, сотрудники Бюро специальных технических мероприятий, Главного управления уголовного розыска, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве, Петербургу и Ленобласти. Всего провели 148 обысков в 14 регионах страны. Более половины (80 обысков) пришлись на Петербург и Ленобласть.

Позже Следственный комитет раскрыл интригу: в столице возбуждено дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex. По версии следствия, в 2013 году фигуранты разработали инфраструктуру для двух упомянутых выше и еще 33 финансовых онлайн-сервисов. Они незаконно занимались обменом валют, крипты, доставкой и приемом наличных, продавали банковские карты и аккаунты. Основными клиентами нелегальных бизнесменов стали киберпреступники и хакеры, которые отмывали преступный доход.

«Предприниматели» поработали плодотворно: за десять лет (то есть к 2023 году) довели оборот своих сервисов до 112 млрд рублей, а свой доход — до 3,7 миллиардов. Однако теперь им грозит наказание за организацию и участие в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерные доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), а также незаконную банковскую деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

В результате обысков 96 человек сейчас на пути в Москву, где с ними будут проводить необходимые следственные действия. Есть ли среди них Сергей Иванов, задержание которого позволило бы претендовать на награду, в релизе СК не сообщается, зато об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, можно отметить, что обыски проходили в частном доме в Лисьем Носу, а на кадрах СК виден вертолет и автомобиль Tesla. Иванов, среди прочего, указан у собеседников в записной книжке и с привязкой к Лисьему Носу, и c упоминанием вертолета; была у него, судя по страховке, и Tesla.



Непосредственно по ИНН можно верифицировать участие Сергея Иванова в компании «Ривьера7», где он числится учредителем вместе с Евгенией Сучилиной. Фирме всего 2 годв, занимается она арендой имущества, оборот за 2023 год составил 12 млн. У Сучилиной, кроме этого, есть салоны красоты с совокупной выручкой 27 млн и ресторан с выручкой на 76 млн.

Реакция

Какую-то яркую реакцию в Сети вызвали разве что атрибуты роскоши на видео обысков.

Источник: МВД РФ

По существу ситуацию попытался осмыслить в своем телеграм-канале руководитель Движения Националистов Владимир Басманов. «Действия силовых структур РФ необычайным образом совпали с действиями других правоохранительных структур, имеющих тесные связи с США, — Германии, — отметил он. — Число криптообменников, которыми пользуются россияне для покупки или продажи криптовалют теперь сильно уменьшилось. Таким образом мероприятия специальных служб США в разных частях мира, по максимальной минимизации и затруднению анонимных денежных транзакций через криптовалюты, набирают обороты и масштаб».

Несмотря на все это у Cryptex в Сети неплохие отзывы и пользователи действительно отмечают отсутствие верификации как плюс. Единственная жалоба оставлена 30 сентября, в ней говорится, что администратор не выходит на связь. «Новости почитайте, их всех арестовали», — отвечает невидимому собеседнику другой пользователь с грустным смайликом.