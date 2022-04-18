«В блокчейне нельзя ничего отменить». Крупнейшая рублевая криптобиржа — о санкциях, анонимности и грязных деньгах

США в апреле ввели ограничения против российской криптобиржи с самым большим объемом входящих средств в рублях, заподозрив ее в операциях с хакерами и крупнейшей в даркнете нарколавкой. «Фонтанка» разбиралась, как рынок работал раньше — и как будет работать теперь.



Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Вскоре после введения западных рестрикций стало понятно, что обойти их можно с помощью криптовалюты. В марте американский сенатор Элизабет Уоррен призвала к блокировке российских кошельков на американских криптобиржах. Не дожидаясь этого, одна из крупнейших бирж, Coinbase, заблокировала более 25 тыс. российских кошельков, которые заподозрила в причастности «к незаконной деятельности».

В начале апреля министерство финансов США ввело санкции против криптовалютной биржи Garantex. По версии ведомства, через нее прошли более $100 млн, связанных с даркнет-маркетами и преступностью. Отмечается, что $6 млн из этой суммы — от группировки Conti, которая специализируется на программах-вымогателях, еще $2,6 млн — от крупнейшей в теневом интернете нарколавки (назвать ее «Фонтанка» не может в силу российского законодательства).



Зарегистрированная в Эстонии в 2019 году, но по сути российская Garantex (Garantex Europe OU) сегодня насчитывает около 100 тысяч пользователей. По данным аналитической компании Chainalysis, с 2019 по 2021 год объемы входящих транзакций криптовалюты на биржу составили более $2 млрд. При этом, по внутренней оценке самой торговой площадки, она является мировым лидером по объему торгов в рублях. И именно с этим связывает пристальное внимание к себе американских властей.

Директор по маркетингу Garantex Евгения Бурова рассказала «Фонтанке», откуда могут расти корни санкций и на что они уже оказали влияние.

— С чем, по вашему мнению, может быть связано решение американского Минфина о наложении санкций на Garantex Europe OU?

— До настоящего времени компания не получила расшифровки причин решения. Наши юристы и адвокаты, в том числе из США, работают над тем, чтобы определить их и в должном порядке оспорить применение санкций. Но можно сказать совершенно точно, что в американской прессе появлялся такой популярный и политизированный мотив, как русские хакеры. Этот нарратив всплывает к каждым выборам президента США или в Конгресс, он по-разному используется, но так или иначе устойчив, привычен и понятен избирателю.



Хакеры обычно совершают преступные действия с целью получения выкупа. Этот выкуп они получают в криптовалюте, после чего обычно хотят обменять ее на фиатные деньги (валюта страны, которую выпускает только Центральный банк; деньги в их привычном понимании. — Прим. ред.) в регионе присутствия. Мы работаем в правовом поле, блокируем сомнительные операции. При этом, по нашей собственной оценке, Garantex является первой в мире по рублевому обороту. Внимание обратили именно на нас, так как очевидно, что на бирже торгует много граждан и резидентов РФ.

— Почему вас поставили в один ряд с даркнет-маркетплейсом?

— Наверное, примета времени. Мы придерживаемся политики нулевой толерантности к транзакциям с площадки, указанной в пресс-релизе американского Казначейства. Естественно, они к нам «прилетают» и встают в карантин. Мы сделали все возможное, чтобы к нам не приходили те, кто там работает. Некоторых это не удерживает. Они с тем же успехом приходят в банки по всему миру. Достаточно трудно удержать правонарушителей и преступников от того, чтобы они пользовались финансовой инфраструктурой, доступной в мире. Они пытаются. Мы прикладываем все усилия, чтобы им было предельно неудобно, неприятно и рискованно пользоваться нашими сервисами.



— Как криптобиржа выявляет транзакции, ассоциированные с преступной деятельностью?

— Существуют компании — AML-провайдеры (Anti-Money Laundering, «противодействие отмыванию денег». — Прим. ред.). Они предоставляют информацию о том, какие транзакции были связаны с преступной деятельностью. Однако есть существенный нюанс. Как правило, AML-провайдеры отмечают конкретные транзакции или какие-то кошельки не предварительно, а постфактум. Иногда они делают это через год или через два. И это нормальная ситуация. Если какое-то учреждение, призванное бороться с хакерами или отмыванием денег, ведет расследование, оно заинтересовано в том, чтобы раскрыть всю сеть, определить всех участников преступной группировки. И пока ведется расследование, есть оперативная необходимость не раскрывать сведения о том, что какие-то узлы преступной сети известны правоохранительным органам. Также в некоторых случаях до вступления в силу судебного решения или до подачи иска в суд нет правовых оснований для того, чтобы обозначить какое-то действие как преступное.



Получается, что преступник получил какое-то количество криптовалюты, что-то с ней сделал, например, отправил другим людям или решил подзаработать с помощью трейдинга. Через год этот человек стал называться преступником, и все кошельки, которые принимали его деньги, отмечаются как получившие «грязную» транзакцию. Естественно, это негативно сказывается на репутации этих кошельков.

При этом в случае с обычными фиатными деньгами — если преступник ограбил банк и пришел с купюрами в ближайший универсам или другой банк — к магазину или банковской институции вопросов не будет. К криптовалютной бирже такие вопросы возникнут, потому что блокчейн (непрерывная цепочка блоков транзакций, в которой содержатся все записи о сделках с криптовалютой. — Прим. ред.) довольно прозрачен. Движение наличных фиатных денег достаточно анонимно, криптовалюта же полностью видна на специальных сайтах, которые показывают все изменения в блокчейне. Кроме того, если человек пытается перевести криптовалюту в фиатную валюту, меры безопасности, предпринимаемые биржами, обменниками и банками, требуют идентификации этого пользователя. Такая процедура называется KYC (Know Your Customer, «знай своего клиента». — Прим. ред.). У нас есть такой протокол, мы ему, разумеется, следуем. По нему мы можем определить, какой клиент получил конкретную транзакцию. Однако если транзакция отправлена извне и не от нашего клиента, мы не можем узнать, кто является отправителем. Этот человек может пользоваться другой биржей, на которой нет процедуры KYC, или так называемым холодным кошельком, расположенным на его компьютере. Это может быть транзакция как от преступника, так и от человека, который просто не хочет, чтобы его финансовые операции были видны всем и каждому в открытом блокчейне.

На биржах, подобных Garantex, пользователь при регистрации должен предоставить данные своего паспорта или аналогичного документа, сведения о том, где он проживает, и в нашем случае — сделать 3D-скан лица. Мы достаточно строго относимся к этому вопросу.

— Что происходит в случае, если на биржу приходит криптовалюта, уже помеченная как «грязная»?

— В этой ситуации данный объем криптовалюты ставится в карантин, получатель не может ею воспользоваться. Соответственно, правоохранители могут подать запрос на возвращение этой криптовалюты законному владельцу.

— Можно ли изначально отменять такие транзакции?

— В блокчейне нельзя ничего отменить. Эта транзакция все равно прилетает на адрес. Вопрос в том, что если это адрес биржи, то биржа, пользующаяся специальными протоколами, может остановить эту транзакцию — не дожидаться поступления запроса на возвращение криптовалюты отправителю. А случаи запросов у нас были. Буквально в марте пострадавшему вернули криптовалюты на 700 тысяч долларов.



— AML-провайдеры отмечают преступные транзакции постфактум. Существует ли риск для людей, которые приобрели криптовалюту, впоследствии оказавшуюся «грязной»?

— Если криптовалюта покупалась на бирже, скорее всего, проблем не возникнет. Другое дело — если криптовалюта была куплена «с рук».

Люди, которые покупают криптовалюту в формате «я вам принес пачку денег, пришлите мне криптовалюту на кошелек», находятся в зоне экстремального риска. Существует возможность самостоятельно оплачивать услуги AML-провайдеров, некоторые из них работают с частными лицами, предоставляют услуги проверки, но это всегда стоит определенных денег, в каких-то случаях до $10–12 за транзакцию.

Если криптовалюта была куплена на внешнем рынке, у правоохранителей могут появиться вопросы к человеку.

Представьте: человек с преступно добытой криптовалютой решил купить за нее какое-то количество евро у жителя Европы. Добропорядочный европейский криптоинвестор, знающий о том, что, например, биткойн хорошо растет, приобрел эту криптовалюту и далее перевел ее на кошелек биржи, которая использует процедуру KYC. Появляется связка: неизвестный кошелек «А» и известный кошелек «Б». Если правоохранители расследуют преступления, связанные с той исходной криптовалютой, которую продавал преступник, они выясняют, что с преступного кошелька «В» она была переведена на неизвестный кошелек «А», а оттуда — на кошелек «Б», привязанный к конкретной персоне. К конкретной персоне у них и появляется вопрос: «Кто вам перевел деньги с кошелька «А»?» В случаях серьезных мошенничеств для поиска источников «грязной» криптовалюты полицейские могут вычислять пользователей даже по IP.

— Возвращаясь к санкциям США, оказали ли они какое-то влияние на работу биржи?

— Сейчас биржа вынуждена отказаться от услуг всех провайдеров, сервисов, которые плотно работают с США. Но это не большая проблема. В странах СНГ, в Китае и Индии есть очень сильная IT-инфраструктура практически для всех решений, которые использует криптобиржа. Выросли только операционные расходы. Какими они будут — пока неизвестно, но это не окажет влияния на нынешних пользователей.

— В релизе, опубликованном Минфином США, сказано, что в феврале 2022 года компания Garantex лишилась лицензии на работу с виртуальными валютами. Это якобы произошло после того, как была обнаружена связь между криптобиржей и кошельками, используемыми для преступной деятельности. Как бы вы это прокомментировали?

— В конце февраля мы сами сдали эстонскую лицензию, так как в стране изменились требования законодательства и, с точки зрения юристов, они стали избыточными для того, чтобы оставался смысл работать с этим рынком. Работать с российскими пользователями это не мешает, потому что в России не существует лицензирования криптовалютных бирж. Мы выступаем за регулирование рынка в России. Сейчас все к этому идет. Мы будем получать российскую лицензию, как только появится такая возможность.

— Что конкретно вас не устроило?

— В Эстонии в принципе вся криптовалютная деятельность регулируется законом, который звучит так: «Закон о противодействии отмыванию денег». Это закон, который определяет меры по выявлению правонарушений или их предотвращению, у них жесткие требования, которые с каждым годом становятся все серьезнее. Сейчас регулирование в Эстонии в целом направлено на то, чтобы запретить и прекратить. Работать в таких условиях перестает быть возможным. Поэтому у них становится все меньше участников рынка. Есть юрисдикции, в которых иные требования: регулирование вводится для того, чтобы развивать местный бизнес и IT-инфраструктуру.

— Какими законами Garantex руководствуется в России и мире?

— В мире — законами Эстонии, поскольку наша компания зарегистрирована в этой стране. В России все гораздо интереснее: криптовалюта до сих пор находится в серой зоне. При этом российскими законами можно пользоваться в общем смысле. Например, существует закон, обязывающий платить налог с дохода от деятельности, связанной с криптовалютами. Требование подавать декларацию появилось в связи с законом о цифровых финансовых активах, раньше можно было делать это инициативно. Теперь же до 4 мая нужно задекларировать свои доходы за 2021 год, связанные с криптовалютной деятельностью.

В общем смысле криптовалюта является имуществом. Как обращаться с этим имуществом — единого мнения нет. Есть множество юрлиц, желающих поставить себе криптовалютные активы на бухгалтерский баланс, однако неясно, в какую строку. Есть надежда, что в течение 2022 года такое регулирование появится. Сотрудники российского представительства Garantex участвуют в консультационных советах в Госдуме РФ, обсуждая возможные варианты регулирования.

— Поддерживаете ли вы концепцию регулирования криптовалют в России? Центробанк, например, выступает за полный запрет майнинга и обращения криптовалют в стране, тогда как правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, согласно которой инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных, а криптовалютные площадки обяжут получать лицензию и иметь подушки безопасности с ликвидным и достаточным капиталом. Кроме того, иностранные биржи смогут работать в России лишь при условии, если они откроют на ее территории представительство.

— Мы пока не знаем, как эта концепция будет воплощена в конкретных нормативных актах, но идею о том, что криптовалюту нужно регулировать, Garantex однозначно поддерживает. Когда есть регулирование, есть и защита прав клиентов. Они должны иметь возможность защитить свои финансовые активы, в том числе в судебном порядке.

Отвечая на вопрос о представительстве в России, отметим, что офисы по работе с российскими клиентами сейчас есть в Москве и Петербурге. Они работают. Открытие представительства — это тоже абсолютно нормальная мировая практика. Российские регуляторы от всех хоть немного значимых компаний требуют открывать представительство в РФ. Это не новость, это условия ведения бизнеса в России, которые направлены в том числе на то, чтобы существовал налоговый контроль. Само собой, государство заинтересовано в получении налогов, в снижении уровня правонарушений и большей прозрачности.

Что касается разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, думаю, это поможет начинающим инвесторам избежать определенных рисков. Многие из новичков руководствуются эмоциями: если они видят, что рынок растет, — покупают, если видят, что рынок падает, — продают. Покупать на максимальной цене и продавать на минимальной — не самая выгодная стратегия инвестора. Очень страшно держать у себя актив, который стремительно дешевеет, и очень хочется купить актив, который стремительно растет. Обычно такое желание воплощается из намерения в действие, когда есть определенный тренд, однако он может резко переломиться. Разделение на квалифицированных и неквалифицированных отсечет начинающих инвесторов от определенных инструментов, например от маржинальной торговли, которая очень рискованна в условиях существенных пертурбаций на криптовалютных рынках.

Как это повлияет на деятельность криптовалютных бирж — сказать сложно. Возможно, квалифицированные инвесторы будут торговать больше, а неквалифицированные реже будут оказываться в ситуациях существенных потерь и будут охотнее инвестировать и трейдить, расширяя популярность криптовалюты. Вероятно также, что это существенно повысит порог для начинающих. Так или иначе, работать можно и в тех, и в других условиях. Главное, чтобы к инвесторам не было зашкаливающих требований. Просьба о прохождении теста, например, имеет смысл, это как сдача на права. Но существенное ограничение по торговым объемам на фондовой бирже, если оно будет введено, может оттолкнуть трейдеров и инвесторов.

— Изменилось ли что-то на рынке криптовалют после начала событий на Украине?

— Пришло большое количество новичков. Биржи, работающие в РФ так или иначе или известные гражданам России, наблюдают большой интерес со стороны российских клиентов. При этом его нельзя назвать каким-то сверхвыдающимся.

— Увеличился ли в последнее время спрос на какую-то из валют?

— В России увеличился спрос на такие разновидности стейблкойнов, как USDT и DAI (стейблкойн — цифровая валюта, которая привязана к более распространенному активу, стоимость USDT и DAI соответствует цене доллара США. — Прим. ред.). В РФ это фиксируют абсолютно все криптобиржи. Во многом это связано с ограничением на покупку наличных долларов. Так люди стремятся сохранить свои сбережения.

— Полная анонимность при использовании криптовалюты — это миф?

— Безусловно. Исходно криптовалюта была придумана как формально анонимная. Она остается анонимной, если никогда не превращать ее в фиат. В момент, когда криптовалюта преобразуется в фиат, за ней закрепляется конкретный человек. С этим человеком можно встретиться и задать вопрос: «С кем ты проводил сделку?» Если говорить про биржу, идентификация человека там происходит относительно легко из-за необходимости проведения регистрации. В случае, когда человек перевел деньги за криптовалюту со своей банковской карты, можно отследить получателя средств.

Бывают ситуации, когда продажа криптовалюты за фиат происходит в довольно неординарных условиях. Предположим, в подворотне кому-то передали чемодан с деньгами и с телефона совершили транзакцию. И даже в этом случае можно выявить участников: эти люди так или иначе знают друг друга, они познакомились, вероятно, в каком-то чате. В целом наиболее анонимные способы взаимодействия с криптовалютой — они же самые опасные, наиболее безопасные — неанонимные.



Беседовала Юлия Копыльцова,

«Фонтанка.ру»