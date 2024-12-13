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Город Главный синоптик Петербурга показывает, как будет подходить «Яра». В прогнозе — новые данные

Главный синоптик Петербурга показывает, как будет подходить «Яра». В прогнозе — новые данные

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4 комментария

Помимо снега, «Яра» принесет холод — мы почувствуем его в самом начале следующей недели. А что касается снега, его в обновленном прогнозе еще больше, чем раньше. Об этом 13 декабря сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В своем канале он опубликовал схему движения судьбоносного циклона.

Источник:

«Вот так завтра днём циклон „YARA“ будет подходить к нашим районам и в дальнейшем через юго-запад Ленинградской области уходить на Новгород», — поясняет Колесов.

Сильный снегопад ждём в субботу днем и в ночь на воскресенье. В воскресенье днем его интенсивность снизится, и к вечеру он закончится.

«Количество осадков за двое суток прогнозируется очень большое, от 20 до 30 мм. В среднем это половина месячной нормы осадков для Санкт-Петербурга», — отмечает синоптик.

Другой показатель, более понятный, — высота снежного покрова. В понедельник утром она может достигнуть 15-20 см.

«Да, ещё немного прибавилось, но что делать, синоптическая ситуация достаточно сложная, а циклон идёт по такой траектории, что все осадки будут в виде снега», — пишет Колесов.

Ещё одна важная новость касается утра понедельника. С отходом циклона от Ленинградской области температура воздуха понизится значительно: в Петербурге ожидается до минус 8-10 градусов, а на севере и востоке области до минус 10-15 градусов.

Напомним, в связи с обледенением и гололедно-изморозевыми отложениями в Петербурге будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности. Подробный прогноз на выходные читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
4
lachavoje
42 минуты
Хочу плюс до весны!((((( Тротуары не убираются от снега в СПб!((((((((
-4°
27 минут
Вы хоть одного дворника в декабре видели? Нам хана
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