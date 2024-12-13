Канцлер Австрии объявил о крупной выплате сирийцам, чтобы они вернулись на родину

Желающим вернуться на родину гражданам Сирии будут выплачивать по тысяче евро, об этом 13 декабря в своих соцсетях написал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия поддержит сирийцев, которые захотят вернуться домой, выдав им выплату в размере одной тысячи евро», — заявил Карл Нехаммер. Он подчеркнул, что «страна нуждается в своих гражданах в период восстановления».

Ранее Австрия и Германия заморозили процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища для сирийцев. По словам австрийского канцлера, процесс рассмотрения заявок все еще заморожен. Поток беженцев хлынул после того, как оппозиция свергла режим Башара Асада. Его семья руководила республикой 50 лет. Сам Асад после падения Дамаска прибыл в Москву, где получил убежище.