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Власть Общество Канцлер Австрии объявил о крупной выплате сирийцам, чтобы они вернулись на родину

Канцлер Австрии объявил о крупной выплате сирийцам, чтобы они вернулись на родину

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8 комментариев

Желающим вернуться на родину гражданам Сирии будут выплачивать по тысяче евро, об этом 13 декабря в своих соцсетях написал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия поддержит сирийцев, которые захотят вернуться домой, выдав им выплату в размере одной тысячи евро», — заявил Карл Нехаммер. Он подчеркнул, что «страна нуждается в своих гражданах в период восстановления».

Ранее Австрия и Германия заморозили процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища для сирийцев. По словам австрийского канцлера, процесс рассмотрения заявок все еще заморожен. Поток беженцев хлынул после того, как оппозиция свергла режим Башара Асада. Его семья руководила республикой 50 лет. Сам Асад после падения Дамаска прибыл в Москву, где получил убежище.

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Комментарии
8
Mies
22 минуты
А Баширу, 1000₽ выплатят, если он захочет вернуться 😂
Гость
45 минут
" Его семья руководила республикой 50 лет." Блин, сколько еще ждать!
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