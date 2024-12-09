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Общество Австрия и Германия приостанавливают рассмотрение заявок на предоставление убежища для сирийцев

Австрия и Германия приостанавливают рассмотрение заявок на предоставление убежища для сирийцев

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Австрия и ФРГ заморозили процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища для сирийцев. Как передает 9 декабря Kronen Zeitung, ссылаясь на слова лидера Австрийской партии свободы Герберта Кикла, «с падением Асада основания для предоставления убежища больше не действуют».

После завершения правления Башара Асада власти европейских стран ожидают смягчения ситуации в Сирии. Исследователь миграции Джеральд Кнаус отмечает, что происходящее сейчас в республике может стать поворотным моментом для всех беженцев. 

Издание Spiegel сообщает, что в Федеральном управлении по миграции и беженцам Германии на сегодняшний день числится 47 270 заявлений от сирийских беженцев. Процедура по каждому из них приостановлена, так как «ситуация в Сирии запутанная, и то, что произойдет там в политическом отношении, слишком сложно предсказать». 

Напомним, что утром 8 декабря Башар Асад покинул пост президента Сирии, сбежав из страны. Его семья руководила республикой 50 лет. Премьер-министр Сирии призвал к проведению выборов и заявил о «транзите власти». Сам Асад после падения Дамаска прибыл в Москву, где получил убежище.

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