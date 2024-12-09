Австрия и Германия приостанавливают рассмотрение заявок на предоставление убежища для сирийцев

Австрия и ФРГ заморозили процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища для сирийцев. Как передает 9 декабря Kronen Zeitung , ссылаясь на слова лидера Австрийской партии свободы Герберта Кикла, «с падением Асада основания для предоставления убежища больше не действуют».

После завершения правления Башара Асада власти европейских стран ожидают смягчения ситуации в Сирии. Исследователь миграции Джеральд Кнаус отмечает, что происходящее сейчас в республике может стать поворотным моментом для всех беженцев.

Издание Spiegel сообщает, что в Федеральном управлении по миграции и беженцам Германии на сегодняшний день числится 47 270 заявлений от сирийских беженцев. Процедура по каждому из них приостановлена, так как «ситуация в Сирии запутанная, и то, что произойдет там в политическом отношении, слишком сложно предсказать».