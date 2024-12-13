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Общество Ледяную бороду ищите, не выезжая из Петербурга

Ледяную бороду ищите, не выезжая из Петербурга

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1 комментарий
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Снега ещё нет, а лёд уже есть. Редкое зимнее явление, в поисках которого обычно надо обойти несколько километров леса, сейчас можно увидеть прямо в Петербурге — в Удельном парке. Это волосатый, он же мохнатый лёд. Фотографии публикует 13 декабря группа «Грибы и Грибники СПб».

У него много названий, в том числе «ледяная борода» и «ледяные волосы». Это специфически сформировавшийся лёд, для него нужна температура ниже нуля градусов, очень высокая влажность, а главное — грибы Exidiopsis effusa на старых стволах или ветвях. В гниющих деревяшках много влаги, у поверхности она замерзает и, расширяясь, выходит на поверхность через тонкие поры древесины — как фарш выходит из мясорубки через отверстия. В ноябре его уже видели в наших краях, даже дважды.

Первым «волосатый лёд» описал в 1918 году немецкий ученый Альфред Вегенер, создатель теории дрейфа материков. Именно он предположил участие в процессе какого-то гриба. Его идею подтвердили немецкие и швейцарские учёные почти век спустя, в 2015 году, установив, что этим грибом является Exidiopsis effusa.

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Зима Снег Грибы Лед Природа
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Комментарии
1
Леошид Турист
30 минут
опять шерсть
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