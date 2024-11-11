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Общество «Грибы сами нападали». В лесу до сих пор есть боровики и белые, а ещё — волосатый лед

«Грибы сами нападали». В лесу до сих пор есть боровики и белые, а ещё — волосатый лед

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2 комментария

До зимы пара с небольшим недель, а грибы в лесах до сих пор есть. Некоторые уже подмороженные. Встречается и редкое творение грибов Exidiopsis effusa — «волосатый лед», он же «ледяная борода» или «снежные волосы».

Из съедобных грибов есть даже любимые и знакомые всем белые и боровики, моховики, маслята, лисички, сыроежки.

Много осенних трубчатых лисичек, есть рядовки, коллибии, фламулина, вешенки, опята.

«Просто гуляли неподалеку от Рощино. Грибы сами нападали, ну просто лезли под ноги. Ну как тут удержаться», — шутит Елена в сообществе «Грибы и Грибники СПб и ЛО».

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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Сначала мы бегали за грибами, а потом они за нами.
Гость
15 минут
А потом снова вы от них, но уже недалеко
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