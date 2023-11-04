Волосатый гриб нашли под Петербургом

Уникальный ледяной гриб нашли под Петербургом. Находкой поделились в группе «Грибы и Грибники СПб» 3 ноября.
«Мохнатый лед» засняли в лесу с Выборгском районе Ленобласти. Этот феномен иногда наблюдают в Северном полушарии между 45-й и 60-й параллелями.
Впервые необычное образование описал в 1918 году немецкий учёный Альфред Вегенер. Он предположил, что в процессе участвует гриб. Это подтвердили почти век спустя, в 2015 году, немецкие и швейцарские исследователи.
«Ледяная борода» образуется только при условии присутствия грибов Exidiopsis effusa и продуктов их жизнедеятельности.
Образование ледяных волосков происходит за счёт выхода влаги через поры дерева. При определенных погодных условиях «волоски» могут достигать длины 20 см, хотя, как правило, не превышают 5 см.