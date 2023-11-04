    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, вос

    755мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.04eur99.01

    Волосатый гриб нашли под Петербургом

    2255
    8 комментариев

    Уникальный ледяной гриб нашли под Петербургом. Находкой поделились в группе «Грибы и Грибники СПб» 3 ноября.

    «Мохнатый лед» засняли в лесу с Выборгском районе Ленобласти. Этот феномен иногда наблюдают в Северном полушарии между 45-й и 60-й параллелями.

    Впервые необычное образование описал в 1918 году немецкий учёный Альфред Вегенер. Он предположил, что в процессе участвует гриб. Это подтвердили почти век спустя, в 2015 году, немецкие и швейцарские исследователи.

    «Ледяная борода» образуется только при условии присутствия грибов Exidiopsis effusa и продуктов их жизнедеятельности.

    Образование ледяных волосков происходит за счёт выхода влаги через поры дерева. При определенных погодных условиях «волоски» могут достигать длины 20 см, хотя, как правило, не превышают 5 см.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрибЛедяная бородаМохнатый лед
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close