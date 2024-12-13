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Происшествия Власть Суд арестовал квартиру гендиректора «Водоканала-Чита» в Петербурге — она стоит около 45 миллионов

Суд арестовал квартиру гендиректора «Водоканала-Чита» в Петербурге — она стоит около 45 миллионов

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2 комментария

Суд по запросу следственных органов наложил арест на имущество Андрея Ядрищенского, генерального директора АО «Водоканал-Чита», который обвиняется во взяточничестве. Под арест попала в том числе квартира в Петербурге, средняя рыночная стоимость которой оценивается в 45 млн рублей. Об этом 13 декабря сообщает «Чита.Ру».

Андрей Ядрищенский сейчас находится в СИЗО


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Расследование началось после публикации информации о владельцах земельных участков в дачном некоммерческом товариществе в Чите. Выяснилось, что участок площадью 757 квадратных метров принадлежит полному тезке Ядрищенского, который указал участок такой площадью в своих декларациях в 2022 году. В то время Ядрищенский баллотировался в региональное заксобрание. Интересно, что в предыдущих отчетах о доходах такой недвижимости у него не было.

Следователи также обнаружили у Ядрищенского автомобили и другую недвижимость. В частности, была арестована квартира в Санкт-Петербурге. Кроме того, под арест попали земельный участок в Чите и два автомобиля, общая стоимость арестованного имущества превышает 55,5 миллиона рублей.

Уголовное дело о взяточничестве против главы «Водоканала» возбуждено 9 декабря. В тот же день прошли обыски в его офисе и доме. Также был задержан Андрей Герасимов, один из владельцев омской компании «Предприятие „Взлет“», обвиняемый в даче взятки. Оба фигуранта находятся под стражей.

По версии следствия, с 2023 года Ядрищенский получал взятки за содействие в заключении контрактов на поставку канализационно-насосного оборудования и комплектующих. Общая сумма взяток оценивается в 3,2 миллиона рублей.

Андрей Ядрищенский возглавляет читинский «Водоканал» с 2005 года. С 2019 по 2024 год он являлся депутатом гордумы Читы и руководителем фракции «Единая Россия». Весной 2024 года он проиграл праймериз от «Единой России» и не смог переизбраться в гордуму. После задержания информация о Ядрищенском была удалена с сайта партии, которая к тому же потребовала извинений от журналистов.

Членство Ядрищенского в «Единой России» приостановлено в связи с уголовным делом, а его полномочия как секретаря местного отделения партии переданы руководителю администрации Читы Инне Щегловой, отмечает «Чита.Ру».

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Комментарии
2
Гость
23 минуты
Как можно обзавестись квартирой за 45 миллионов на взятки общей суммой 3,2 миллиона?
Гость
11 минут
Тюфяк, только партию позорит и пятно на весь коллектив
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