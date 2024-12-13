Иванаев доложил Белоусову: группировка «Восток» взяла под контроль 7 населенных пунктов

За месяц подразделения группировки «Восток» взяли под контроль семь населенных пунктов и участок площадью больше 300 квадратных километров. Об этом командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, сообщает Минобороны 13 декабря.
Помимо этого, Белоусову во время рабочего совещания сообщили о текущей обстановке и характере действий противника. Также главе министерства рассказали о боевых задачах, которые выполнили российские войска, о результатах модернизации штатного вооружения, благодаря которому борьба с беспилотниками стала эффективнее. Андрей Белоусов поблагодарил командный состав группировки «Восток» за высокие результаты работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим.
В конце ноября текущего года стало известно, что Андрей Иванаев принял командование группировкой «Восток». До нынешнего назначения Андрей Иванаев был первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. На сайте Минобороны указано, что генерал-лейтенант Андрей Иванаев является командующим 20-й общевойсковой армией Западного военного округа.
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