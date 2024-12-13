Иванаев доложил Белоусову: группировка «Восток» взяла под контроль 7 населенных пунктов

За месяц подразделения группировки «Восток» взяли под контроль семь населенных пунктов и участок площадью больше 300 квадратных километров. Об этом командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову, сообщает Минобороны 13 декабря.

Помимо этого, Белоусову во время рабочего совещания сообщили о текущей обстановке и характере действий противника. Также главе министерства рассказали о боевых задачах, которые выполнили российские войска, о результатах модернизации штатного вооружения, благодаря которому борьба с беспилотниками стала эффективнее. Андрей Белоусов поблагодарил командный состав группировки «Восток» за высокие результаты работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим.