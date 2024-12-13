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Власть Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран на пост президента ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран на пост президента ОКР

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1 комментарий

Министр спорта России Михаил Дегтярев назначен на должность президента Олимпийского комитета России. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости.

Информагентство уточняет, что Дегтярев был единственным кандидатом на руководящий пост в ОКР.

«Дегтярев 7 ноября подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на должность президента ОКР, которую позднее по истечении срока полномочий покинул Станислав Поздняков», — пишет РИА Новости. Кандидатуру Дегтярева выдвинули 33 члена организации и поддержал президент РФ Владимир Путин.

Экс-глава ОКР Станислав Поздняков объявил о своем уходе в октябре текущего года. Поздняков уточнил, что сложились обстоятельства, требующие «смены лидера и команды». Подробнее о кадровых изменениях в сфере спорта читайте на «Фонтанке».

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Кадровые перестановки Михаил Дегтярев Министерство спорта
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Комментарии
4
Barmaley_5e4d0211d3423
1 минута
Широко шагает мальчик Жириновского.
Гость
5 минут
На олимпиаду собираются что ли?
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