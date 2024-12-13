Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран на пост президента ОКР

Министр спорта России Михаил Дегтярев назначен на должность президента Олимпийского комитета России. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости .

Информагентство уточняет, что Дегтярев был единственным кандидатом на руководящий пост в ОКР.

«Дегтярев 7 ноября подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на должность президента ОКР, которую позднее по истечении срока полномочий покинул Станислав Поздняков», — пишет РИА Новости . Кандидатуру Дегтярева выдвинули 33 члена организации и поддержал президент РФ Владимир Путин.

Экс-глава ОКР Станислав Поздняков объявил о своем уходе в октябре текущего года. Поздняков уточнил, что сложились обстоятельства, требующие «смены лидера и команды». Подробнее о кадровых изменениях в сфере спорта читайте на «Фонтанке».