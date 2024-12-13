Во Франции назначили нового премьер-министра. Это 73-летний политик-аутсайдер, несколько раз пытавшийся стать президентом

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Как сообщил 13 декабря Елисейский дворец, им стал 73-летний Франсуа Байру.

Перед назначением глава государства провел двухчасовую встречу с новым премьером. По информации BFMVT, она была «очень напряженной». Прошлый премьер-министр Мишель Барнье покинул этот пост по итогам голосования депутатов Национальной ассамблеи Франции.

Назначение на пост премьер-министра означает для Байру напряженную работу на этом посту. Ему в 2025 году предстоит найти деньги для государственного и социального обеспечения. В противном случае депутаты могут выдвинуть вотум недоверия, что означает отставку премьер-министра с поста.

При этом французская оппозиция угрожала сделать так, если новый премьер будет сторонником Макрона. Байру называют именно таким.

Байру родился в 1951 году на юго-западе Франции. Политическую карьеру начал в 1982 году в качестве сторонника правоцентристского «Союза за французскую демократию» (Union pour la democratie francaise, UDF). Участвовал в выборах разных уровней: во французскую Национальную ассамблею и на пост президента страны. Не выиграл нигде. Партии, в составе которых выдвигался Байру, набирали малое количество мест. Также и с президентскими — новый премьер-министр в них всегда был аутсайдером.