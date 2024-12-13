В Павловске поезд насмерть сбил 14-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело

Поезд насмерть сбил подростка возле железнодорожной станции Павловск. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Источник: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации







Трагедия случилась на 25-м километре железнодорожной станции. Погибшему было 14 лет. От полученных травм он скончался на месте. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия. Ведется следствие.