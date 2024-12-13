«Надежда» теряет в цене. Щит, который строит метро в Петербурге, снова пытаются продать с дисконтом

Конкурсный управляющий «Метростроя» сообщил о новых торгах по проходческому комплексу «Надежда», который в данный момент строит зеленую линию метро в Петербурге. Накануне его не смогли продать.



Как говорится в сообщении от 13 декабря, теперь стартовая цена главного тоннелепроходческого щита города — 1, 238 млрд рублей, шаг аукциона — 61,9 млн.

Напомним, это уже вторая попытка продать «Надежду» (а если точно — ТМПК S-782 Herrenknecht диаметром 10,6 метра). Накануне торги не состоялись из-за отсутствия заявок, стартовая цена составляла 1,376 млрд.



Сейчас «Надежда» находится в аренде у «Метростроя Северной столицы» и занята на строительстве двухпутного перегона от «Беговой» через «Богатырскую» до «Каменки». Ранее он же прокладывал тоннель от «Беговой» до «Приморской» и последний участок Фрунзенско-Приморской линии.