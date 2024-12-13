Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

с-з.

 768мм 81%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Индекс новогоднего стола
Живая вода Андрея Константинова
Промышленный Петербург
В квитанциях снова радио
Когда положить на депозит
Многодетная в 18 лет
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Город «Надежда» теряет в цене. Щит, который строит метро в Петербурге, снова пытаются продать с дисконтом

«Надежда» теряет в цене. Щит, который строит метро в Петербурге, снова пытаются продать с дисконтом

707
5 комментариев

Конкурсный управляющий «Метростроя» сообщил о новых торгах по проходческому комплексу «Надежда», который в данный момент строит зеленую линию метро в Петербурге. Накануне его не смогли продать.

Как говорится в сообщении от 13 декабря, теперь стартовая цена главного тоннелепроходческого щита города — 1, 238 млрд рублей, шаг аукциона — 61,9 млн.

Напомним, это уже вторая попытка продать «Надежду» (а если точно — ТМПК S-782 Herrenknecht диаметром 10,6 метра). Накануне торги не состоялись из-за отсутствия заявок, стартовая цена составляла 1,376 млрд.

Сейчас «Надежда» находится в аренде у «Метростроя Северной столицы» и занята на строительстве двухпутного перегона от «Беговой» через «Богатырскую» до «Каменки». Ранее он же прокладывал тоннель от «Беговой» до «Приморской» и последний участок Фрунзенско-Приморской линии.

Фонтанка» подробно рассказывала как об истории самой «Надежды», так и о коллизии с ее многократной переоценкой, в ходе которой стоимость щита колебалась от тысячи рублей до более чем миллиарда.

В данный момент «Метрострой Северной столицы» ожидает отгрузки первого из двух новых проходческих щитов производства «Обуховского завода». Это будут однопутные комплексы, их предполагается задействовать на коричневой линии метро.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Klaustrofobik
13 минут
И не щит и не меч. Правительство России.
Гость
24 минуты
Как можно продавать то, что сейчас используется и без него - никак? Кто-то может объяснить?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
Новости компаний
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
ТОП 5
Новости компаний
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55