Недооцененная «Надежда». Конкурсный управляющий «Метростроя» снова пересчитал стоимость щита

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» опубликовал новую оценку проходческого комплекса ТПМК S-782 производства Herrenknecht. Он в третий раз вырос в цене.



Оценка опубликована 17 сентября. Согласно ей, стоимость щита, который известен под названием «Надежда», составляет 1,375 млрд рублей. Напомним, еще полтора месяца назад его оценили в 1,146 млрд рублей, до этого — в 969 млн рублей, а еще раньше (правда, по условной цене) — в 1 тысячу.

Оценщик ООО «Бенефит» снова выбрал затратный метод оценки. В итоге стоимость щита, даже с учетом износа, оказалась выше, чем 10 лет назад, когда его приобрел «Метрострой».