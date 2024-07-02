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    «Надежда» на продажу. «Метрострой» начинает реализацию своего главного символа

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    Кредиторы петербургского «Метростроя», который находится в процедуре банкротства, одобрили продажу тоннелепроходческого комплекса «Надежда». В данный момент он ведет тестовую проходку зеленой линии.

    Сообщение о решении кредиторов опубликовано накануне: «приступить к реализации Лота в составе: тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК S-782) d10.620мм, инвентарный №53300, в соответствии с утвержденным положением». Одно из условий — отсутствие отрицательного заключения на отчет оценщиков, которые ранее определили рыночную стоимость техники.

    «Фонтанка» писала о том, что щит оценили почти в миллиард. При этом в более ранних отчетах значилась стоимость в тысячу рублей, она называлась «условной». Речь идет о единственном щите «Метростроя» для двухпутных тоннелей Herrenknecht S-782 2013 года производства. Он работал на проходке зеленой и фиолетовой линий метро, затем в Москве, а сейчас готовится планово строить продолжение Невско-Василеостровской линии до «Каменки». Подробнее об этом главном технологическом активе «Метростроя» читайте здесь.

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