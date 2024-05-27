Миллиард за «Надежду». В «Метрострое» оценили свой главный проходческий щит

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» опубликовал отчет об оценке имущества компании. Главный проходческий щит «Надежда», который сейчас работает на зеленой линии метро, оценили в 989 млн рублей.



Отчет опубликован 27 мая. Речь в нем идет о проходческом комплексе ТМПК S-782 диаметром 10,62 метра. Это и есть щит «Надежда», с помощью которого «Метрострой» прокладывал двухпутные тоннели — в частности, на зеленой и фиолетовой линиях. Оценка говорит о том, что управляющий может готовить продажу «Надежды» на банкротных торгах.



В данный момент «Надежда» находится в аренде у главного кредитора «Метростроя» — «Метростроя Северной столицы», комплекс задействован на продолжении зеленой линии метро к станции «Каменка». «Фонтанка» рассказывала о сложной процедуре его перевозки и доукомплектации запасными частями. Именно необходимость арендовать технику и недвижимость в Смольном называли одной из причин отставания по срокам от графика строительства подземки, там рекомендовали выкупать имущество в собственность.



За это время «Метрострой Северной столицы» успел заказать два однопутных проходческих щита на Обуховском заводе. На коричневой линии он пока использует старые метростроевские, конкурс еще на один новый он объявил буквально недавно.

