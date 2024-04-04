Группа ЛСР выкупила у «Метростроя» 6 гектаров у Обводного канала

Структура Группы ЛСР купила участок на улице Ивана Черных, который продавался в рамках банкротных торгов «Метростроя». Заплатить пришлось 2,8 млрд рублей.



О заключении договора купли-продажи конкурсный управляющий «Метростроя» сообщил накануне, подписан он был еще в конце марта. Стоимость — 2,813 млрд рублей, покупатель — «Специализированный застройщик «ЛСР. СЕВЕРО-ЗАПАД 2».



«Фонтанка» подробно рассказывала о торгах и самом объекте. Кроме 6 гектаров земли, он включает служебные корпуса и цеха, а также исторический особняк Тейхмана, который застройщику надо будет сохранить. Оценочная стоимость лота менялась несколько раз. Подробнее об этом — здесь.



«Метрострой» банкротится с 2021 года, однако до распродажи крупных объектов недвижимости и больших лотов по технике дело дошло только сейчас. Часть выкупает «Метрострой Северной столицы», который является главным кредитором «Метростроя» и арендует его имущество для сооружения подземки. В настоящее время на торги также выставлен завод ЖБИ обанкротившегося предприятия на Ново-Никитинской улице за 2,7 млрд.

