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    Группа ЛСР выкупила у «Метростроя» 6 гектаров у Обводного канала

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    6 комментариев

    Структура Группы ЛСР купила участок на улице Ивана Черных, который продавался в рамках банкротных торгов «Метростроя». Заплатить пришлось 2,8 млрд рублей.

    О заключении договора купли-продажи конкурсный управляющий «Метростроя» сообщил накануне, подписан он был еще в конце марта. Стоимость — 2,813 млрд рублей, покупатель — «Специализированный застройщик «ЛСР. СЕВЕРО-ЗАПАД 2».


    «Фонтанка» подробно рассказывала о торгах и самом объекте. Кроме 6 гектаров земли, он включает служебные корпуса и цеха, а также исторический особняк Тейхмана, который застройщику надо будет сохранить. Оценочная стоимость лота менялась несколько раз. Подробнее об этом — здесь.

    «Метрострой» банкротится с 2021 года, однако до распродажи крупных объектов недвижимости и больших лотов по технике дело дошло только сейчас. Часть выкупает «Метрострой Северной столицы», который является главным кредитором «Метростроя» и арендует его имущество для сооружения подземки. В настоящее время на торги также выставлен завод ЖБИ обанкротившегося предприятия на Ново-Никитинской улице за 2,7 млрд.

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    Комментарии 6

    Гость04 Апр 2024 в 12:42
    беглов владелец ЛСР ?
    +1−0
    Гость04 Апр 2024 в 12:41
    Людям жить негде, зачем нам предприятия!)))
    +0−1
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