Успеть до Генплана. Земля «Метростроя» подешевела в 4,5 раза, миллиарды взыскивают с отставников

От распродажи «Метростроя» уже отваливаются миллиарды, а всё из-за того, что торги не успели провести до принятия Генплана. Теперь
Комитет кредиторов «Метростроя» 15 марта утвердил начальную продажную стоимость нескольких объектов компании, которую будут сбывать с банкротного аукциона. «Фонтанка» писала об этой очередной партии: стадион на Левашовском (здесь начнут торги от
Конкурсные
«Фонтанка» подробно рассказывала, как «Метрострой» (вернее, его кредиторы, ведомые конкурсным управляющим) шел к распродаже имущества. Общая сумма требований к компании перевалила за
Незадолго до этого, впрочем, главный кредитор компании и ее преемник на позиции генподрядчика города — «Метрострой Северной столицы» — подал ходатайство об отстранении Мариничева. Ему вменяли в вину, что он затянул с инвентаризацией имущества, а также по необъяснимо льготной ставке сдавал в аренду комплекс на Левашовском проспекте, чем снижал доходы «Метростроя», а значит, и ресурс выплат по требованиям. Суд Мариничева отстранил, на его место был назначен Алексей Кузнецов, и хотя апелляция потом решила, что нарушений не было (скоро кассация), эту рокировку уже никто не отыграет назад.
При Кузнецове распродажа крупных активов «Метростроя» действительно началась, но не единым лотом, а многими, причем недвижимость разделили с техникой и материалами. Одновременно Кузнецов начал «трясти» своих предшественников. По кейсу с льготной арендой комплекса на Левашовском он подал иск к Мариничеву и к арендатору о взыскании убытков, а также добился ареста имущества предыдущего управляющего на
Следом новый управляющий подал еще одно требование — на 3
Но самым крупным стало требование, поданное накануне:
Расстанная
На Расстанной, 17, находилось Управление производственно-технологической комплектации «Метростроя». Сухим языком описи — это участок в
В том отчете звучало важное: «Объект оценки расположен в зоне ДР — зарезервированная территория для зон многофункциональной жилой застройки с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. Ближайшие земельные участки, расположенные в этой же зоне, заняты жилыми комплексами класса комфорт. В этих обстоятельствах объект оценки может быть отнесен к сегменту производственно-складской (при текущем варианте использования), а также жилой (при альтернативном использовании) недвижимости».
«Выбор будет осуществлен в ходе анализа наиболее эффективного использования объекта», — формально добавляли в документе. Но что тут анализировать, текст намекал: вокруг всё застроено «комфортом», земля по соседству — под жилье, мы что, рыжие, что ли? Анализ это всё подтверждал. При «производственном» назначении объект оценивали в
Торги после оценки провести не успели, а вскоре был принят новый Генплан. В нем промышленная зона прирастала 630 гектарами, а большинство заявок на перевод производственных участков в другую категорию в процессе подготовки документа отклонили. «Можно, конечно, всё застроить жильем. А где работать-то будем?» — объяснял губернатор Александр Беглов.
Поменял категорию и участок на
Этот путь в 2,8 млрд рублей, который земля на Расстанной преодолела в тот миг, когда губернатор подписал Генплан, и есть суть претензий нового конкурсного к предыдущим: поторопились бы — продали объект в 4 раза дороже и закрыли бы треть претензий кредиторов. Извольте возместить.
Сам Мариничев в разговоре с «Фонтанкой» был эмоционален, но если всё свести к парламентским выражениям, то назвать эти требования здравыми он затрудняется. Особенно с учетом того, что ответчики никакого отношения к смене земельного статуса не имеют.
Здесь есть важный момент: в крупную клетку, изменения в Генплан внес город, который и является собственником «Метростроя Северной столицы» — главного кредитора «Метростроя». Поэтому вопрос, кто вынул из конкурсной массы условные
Распродажа
С приходом Кузнецова лоты выставляются на торги регулярно, находят или не находят покупателя, выставляются опять. Основной тренд понятный: «Метрострой Северной столицы» выкупает то, что он и так взял в аренду для строительства подземки. На этом ранее настаивали и в Смольном, который по факту и является собственником «Метростроя Северной столицы».
Площадки на Маршала Говорова и на Витебском перешли к МССС в сумме за миллиард рублей. Это соответствует цифрам от лета прошлого года; Маршала Говорова целиком тогда оценивали в
Объект на Ново-Никитинской, 3, сейчас на торгах со стартовой ценой
«Фонтанка» знает, что еще до смены управляющего ходили споры по площадке на Ивана Черных, где находится особняк Тейхмана. Она сопоставима с Расстанной по площади, там десяток зданий, помимо исторического, есть обременение в виде ипотеки в пользу МССС. Предполагаемая стоимость колебалась от 2 до
Расстанная, 17, до торгов пока не дошла, ее цену только утвердили. Площадка даже не в аренде у «Метростроя Северной столицы», что много говорит о ее текущей производственной ценности. «Окончательное решение не принято, но мы рассматриваем варианты использования площадки для нужд компании», — рассказали «Фонтанке» в МССС о своих планах на участие в торгах. С учетом всех перипетий последить за списком претендентов будет интересно. Как и затем, не изменится ли всё же статус земли после того, как она уйдет «за копейки». Чиновники говорят — не должен.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»