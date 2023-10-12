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    От банкротства до ареста. Отстраненный управляющий «Метростроя» — о том, как сам попал под раздачу

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Новый банкротный рулевой петербургского «Метростроя» сразу развил бурную деятельность — в том числе в отношении своего предшественника. Начал с того, что добился ареста его имущества миллионов на 20. «Фонтанка» поговорила с удивленным и отстраненным конкурсным.


    О том, в каких коллизиях проходит банкротство петербургского «Метростроя», «Фонтанка» подробно рассказывала. Главный кредитор компании и ее наследник по отрасли — «Метрострой Северной столицы» — спустя год решил отстранить конкурсного управляющего Андрея Мариничева, даром что именно МССС его когда-то и согласовал. Собеседники «Фонтанки» говорят о сменившихся договоренностях, но это не столько история конкретного управляющего, сколько контекст всего метростроения в городе. От того, кто и как будет рулить банкротством, зависит, кому и когда достанется имущество «Метростроя», необходимое для появления новых станций. Естественно, претендует новый подрядчик города МССС, но кроме него в реестре десятки организаций со своими требованиями.

    Чтобы отстранить конкурсного, необходимо убедить суд в том, что его действия шли вразрез с интересами кредиторов. В своем ходатайстве «Метрострой Северной столицы» писал о нескольких признаках, но самым вещественным была сдача в аренду спортивного комплекса «Метростроя» на Левашовском проспекте. Во-первых, арендатор (СПбЦИТ) оказался через учредителей связан с юридической конторой, которая сопровождает банкротство «Метростроя». Во-вторых, за аренду он платил втрое меньше, чем, по информации МССС, был готов платить городской комитет по физкультуре и спорту. Все это подкрепили анализом от налоговой инспекции. Мариничева отстранили, вместо него назначили Алексея Кузнецова.

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    Кузнецов начал с того, что подал иск к Мариничеву и ООО СПбЦИТ о взыскании убытков на 18,4 млн рублей, деньги он требует направить в конкурсную массу «Метростроя», откуда и должны кормиться кредиторы. А параллельно попросил наложить обеспечительные меры на имущество ответчиков — ровно на эту сумму, чтобы было из чего взыскивать, если суд удовлетворит его заявление. И суд недолго думая имущество Мариничева и СПбЦИТ арестовал, пояснив: «В данном случае принятие заявленной обеспечительной меры исключит возможность отчуждения имущества, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов».


    Про «недолго думая» — это не «Фонтанка» изобрела. В определении написано: «Оперативность решения вопроса о применении обеспечительных мер при невысоком стандарте доказывания соответствующих обстоятельств не нарушает права ответчика, поскольку помимо требования о судебной проверке обоснованности и соразмерности этих мер законодательством установлены и иные гарантии соблюдения их интересов». В том смысле, что он может попытаться оспорить арест имущества в этом же суде, подав встречное ходатайство, никто не запрещает.

    «Фонтанка» поговорила с Андреем Мариничевым, который год рулил едва ли не самым запутанным (с точки зрения разнонаправленных интересов кредиторов) и заметным (с точки зрения кризиса целой отрасли) банкротством в Петербурге и для которого оно так необычно заканчивается. Больше всего его возмущает, что ложные, по его мнению, утверждения, не подтвержденные надлежащими доказательствами, «пытаются сделать более весомыми, вкладывая их в тексты, которые направляются в суд от имени УФНС».

    — В частности, в отзыве уполномоченного органа говорится: «Управлением установлено, что комитет по физической культуре и спорту 30.08.21 направлял в адрес ОАО «Метрострой» предложение о заключении договора аренды с суммой ежемесячного арендного платежа в размере 834 тыс. рублей» (при плате от СПбЦИТ в 300 тысяч ежемесячно. — Прим. ред.). Но по странному стечению обстоятельств управление не отразило, что упомянутое письмо Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» было направлено в адрес прежнего руководства должника до открытия конкурсного производства. И не представило доказательств, что конкурсный управляющий Светлана Судья (предшественница Мариничева, ушла из «Метростроя» летом 2022 года. — Прим. ред.), утвержденная управляющим 3 сентября 2021 года, или следующий конкурсный управляющий Андрей Мариничев, утвержденный 3 октября 2022-го, знали о наличии такого выгодного предложения.

    — То есть вы не были в курсе о том, что смольнинская дирекция готова арендовать спортивный комплекс в 3 раза дороже?

    — Конкурсному управляющему о наличии такого письма стало известно только в судебном заседании 27 июня 2023-го. Представлено это письмо было представителем МССС. Опустим выяснение, откуда у МССС эта копия письма комитета по физической культуре и спорту, но доказательства того, что об этом предложении были уведомлены конкурсные управляющие, отсутствуют. Как и не может быть у ФНС доказательств того, что я отказал комитету в заключении договора аренды. Поскольку нельзя доказать того, чего не могло быть. Впрочем, зачем доказывать, когда можно надавить, используя административный ресурс.


    Возникает вопрос: почему мажоритарный кредитор, тоже заинтересованный в формировании конкурсной массы, имея такое предложение комитета, не сообщил об этом конкурсному управляющему?

    — И в итоге вы его сдали за сколько пришлось?

    — Конкурсный управляющий, не имея альтернативных предложений по аренде, сдал объект организации, которая взяла на себя предпринимательские риски, обеспечила сохранность имущества, оплачивала коммунальные расходы, а уже впоследствии привлекала субарендаторов, компенсируя свои расходы и получая доход, хотя и не всегда. А кто же будет нести расходы, не рассчитывая на доходность?

    По мнению Мариничева, дальнейшие события — это воздействие (в его формулировке — устрашение) на других участников дела о банкротстве, чье мнение расходится с мнением главного кредитора, то есть МССС. Дополнительным доказательством он считает скорость, с которой суд арестовал его имущество по первому же ходатайству. «Юристы хорошо знают, как порой непросто получить обеспечительные меры. Попробуй докажи, что привлекаемый к ответу, в случае положительного для заявителя решения, скроется вместе с имуществом так, что его и не достать? А тут, видимо, и доказывать не понадобилось», — говорит он.

    В «Метрострое Северной столицы» не стали комментировать решения, принятые судом в отношении бывшего конкурсного управляющего «Метростроя».

    Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    «Метрострой Северной столицы» — совместное предприятие города и ВТБ, является мажоритарным кредитором банкротящегося «Метростроя» благодаря тому, что в 2021 году выкупил долги компании перед другими участниками процесса. Конкурсным управляющим была назначена Светлана Судья, однако год назад она оставила эту должность, сославшись на «тяжелую процедуру», ее место занял Андрей Мариничев, в сентябре 2023 года его отстранили по ходатайству МССС, на его место назначили Алексея Кузнецова. Управляющий должен действовать в интересах всех кредиторов, но на собраниях количество голосов у каждого из них пропорционально их доле в общей сумме требований, именно это делает МССС главным действующим лицом. Общий объем требований к «Метрострою» в реестре перевалил за 10 млрд.

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