От банкротства до ареста. Отстраненный управляющий «Метростроя» — о том, как сам попал под раздачу

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Новый банкротный рулевой петербургского «Метростроя» сразу развил бурную деятельность — в том числе в отношении своего предшественника. Начал с того, что добился ареста его имущества миллионов на 20. «Фонтанка» поговорила с удивленным и отстраненным конкурсным.





О том, в каких коллизиях проходит банкротство петербургского «Метростроя», «Фонтанка» подробно рассказывала. Главный кредитор компании и ее наследник по отрасли — «Метрострой Северной столицы» — спустя год решил отстранить конкурсного управляющего Андрея Мариничева, даром что именно МССС его когда-то и согласовал. Собеседники «Фонтанки» говорят о сменившихся договоренностях, но это не столько история конкретного управляющего, сколько контекст всего метростроения в городе. От того, кто и как будет рулить банкротством, зависит, кому и когда достанется имущество «Метростроя», необходимое для появления новых станций. Естественно, претендует новый подрядчик города МССС, но кроме него в реестре десятки организаций со своими требованиями.



Чтобы отстранить конкурсного, необходимо убедить суд в том, что его действия шли вразрез с интересами кредиторов. В своем ходатайстве «Метрострой Северной столицы» писал о нескольких признаках, но самым вещественным была сдача в аренду спортивного комплекса «Метростроя» на Левашовском проспекте. Во-первых, арендатор (СПбЦИТ) оказался через учредителей связан с юридической конторой, которая сопровождает банкротство «Метростроя». Во-вторых, за аренду он платил втрое меньше, чем, по информации МССС, был готов платить городской комитет по физкультуре и спорту. Все это подкрепили анализом от налоговой инспекции. Мариничева отстранили, вместо него назначили Алексея Кузнецова.



Кузнецов начал с того, что подал иск к Мариничеву и ООО СПбЦИТ о взыскании убытков на 18,4 млн рублей, деньги он требует направить в конкурсную массу «Метростроя», откуда и должны кормиться кредиторы. А параллельно попросил наложить обеспечительные меры на имущество ответчиков — ровно на эту сумму, чтобы было из чего взыскивать, если суд удовлетворит его заявление. И суд недолго думая имущество Мариничева и СПбЦИТ арестовал, пояснив: «В данном случае принятие заявленной обеспечительной меры исключит возможность отчуждения имущества, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов».





Про «недолго думая» — это не «Фонтанка» изобрела. В определении написано: «Оперативность решения вопроса о применении обеспечительных мер при невысоком стандарте доказывания соответствующих обстоятельств не нарушает права ответчика, поскольку помимо требования о судебной проверке обоснованности и соразмерности этих мер законодательством установлены и иные гарантии соблюдения их интересов». В том смысле, что он может попытаться оспорить арест имущества в этом же суде, подав встречное ходатайство, никто не запрещает.



«Фонтанка» поговорила с Андреем Мариничевым, который год рулил едва ли не самым запутанным (с точки зрения разнонаправленных интересов кредиторов) и заметным (с точки зрения кризиса целой отрасли) банкротством в Петербурге и для которого оно так необычно заканчивается. Больше всего его возмущает, что ложные, по его мнению, утверждения, не подтвержденные надлежащими доказательствами, «пытаются сделать более весомыми, вкладывая их в тексты, которые направляются в суд от имени УФНС».



— В частности, в отзыве уполномоченного органа говорится: «Управлением установлено, что комитет по физической культуре и спорту 30.08.21 направлял в адрес ОАО «Метрострой» предложение о заключении договора аренды с суммой ежемесячного арендного платежа в размере 834 тыс. рублей» (при плате от СПбЦИТ в 300 тысяч ежемесячно. — Прим. ред.). Но по странному стечению обстоятельств управление не отразило, что упомянутое письмо Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» было направлено в адрес прежнего руководства должника до открытия конкурсного производства. И не представило доказательств, что конкурсный управляющий Светлана Судья (предшественница Мариничева, ушла из «Метростроя» летом 2022 года. — Прим. ред.), утвержденная управляющим 3 сентября 2021 года, или следующий конкурсный управляющий Андрей Мариничев, утвержденный 3 октября 2022-го, знали о наличии такого выгодного предложения.



— То есть вы не были в курсе о том, что смольнинская дирекция готова арендовать спортивный комплекс в 3 раза дороже?

— Конкурсному управляющему о наличии такого письма стало известно только в судебном заседании 27 июня 2023-го. Представлено это письмо было представителем МССС. Опустим выяснение, откуда у МССС эта копия письма комитета по физической культуре и спорту, но доказательства того, что об этом предложении были уведомлены конкурсные управляющие, отсутствуют. Как и не может быть у ФНС доказательств того, что я отказал комитету в заключении договора аренды. Поскольку нельзя доказать того, чего не могло быть. Впрочем, зачем доказывать, когда можно надавить, используя административный ресурс.



Возникает вопрос: почему мажоритарный кредитор, тоже заинтересованный в формировании конкурсной массы, имея такое предложение комитета, не сообщил об этом конкурсному управляющему?



— И в итоге вы его сдали за сколько пришлось?





— Конкурсный управляющий, не имея альтернативных предложений по аренде, сдал объект организации, которая взяла на себя предпринимательские риски, обеспечила сохранность имущества, оплачивала коммунальные расходы, а уже впоследствии привлекала субарендаторов, компенсируя свои расходы и получая доход, хотя и не всегда. А кто же будет нести расходы, не рассчитывая на доходность?



По мнению Мариничева, дальнейшие события — это воздействие (в его формулировке — устрашение) на других участников дела о банкротстве, чье мнение расходится с мнением главного кредитора, то есть МССС. Дополнительным доказательством он считает скорость, с которой суд арестовал его имущество по первому же ходатайству. «Юристы хорошо знают, как порой непросто получить обеспечительные меры. Попробуй докажи, что привлекаемый к ответу, в случае положительного для заявителя решения, скроется вместе с имуществом так, что его и не достать? А тут, видимо, и доказывать не понадобилось», — говорит он.



В «Метрострое Северной столицы» не стали комментировать решения, принятые судом в отношении бывшего конкурсного управляющего «Метростроя».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»