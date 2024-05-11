«Зенит» проиграл ЦСКА

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге на «Газпром Арене» 11 мая. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу армейцев.
Единственный гол на 58-й минуте после пенальти забил Федор Чалов.
Несмотря на поражение, сине-бело-голубые пока сохранили первое место в чемпионате благодаря проигрышу «Краснодара» в параллельном матче.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Следующий матч «Зенит» проведет 15 мая в Кубке России также против ЦСКА.