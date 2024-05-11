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    «Зенит» проиграл ЦСКА

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    Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге на «Газпром Арене» 11 мая. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу армейцев.

    Единственный гол на 58-й минуте после пенальти забил Федор Чалов.

    Несмотря на поражение, сине-бело-голубые пока сохранили первое место в чемпионате благодаря проигрышу «Краснодара» в параллельном матче.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Следующий матч «Зенит» проведет 15 мая в Кубке России также против ЦСКА.

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