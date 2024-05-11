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    «Мужики, я за каждого из вас порву» Фанаты «Зенита» сделали выговор футболистам после поражения от ЦСКА

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    Болельщики «Зенита» эмоционально отреагировали на поражение команды в 28 туре чемпионата России от ЦСКА. Сине-бело-голубые в Петербурге уступили со счетом 0:1. Единственный мяч на забил с пенальти Федор Чалов.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    «Мужики, я за каждого из вас порву. Вы сегодня были молодцы, но мы хотим чемпионства! Мы сюда не за деньги ходим, а за вас, пожалуйста, мужики!», — выговарил один из болельщиков игрокам «Зенита».

    Напомним, что «Зенит» пока занимает первое место, однако уже скоро лидерство может захватить «Динамо», которое пока обыгрывает «Балтику» со счетом 1:0.

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