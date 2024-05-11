«Мы хотим чемпионства». «Зенит» проиграл ЦСКА и всех вывел из себя

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 28 тура чемпионата России против ЦСКА. После финального свистка в бешенстве были все: от простых болельщиков до Алексея Миллера, который демонстративно зашел в раздевалку.

В этом сезоне ЦСКА пока ни разу поддался «Зениту», не считая серии пенальти в матче за Суперкубок. Наоборот были все шансы проиграть, но в составе сине-бело-голубых раньше всегда находился неожиданный спаситель. В первом туре 3 сентября команда Сергея Семака проигрывала до 88 минуты, пока Дуглас Сантос головой не добил мяч в ворота армейцев, подарив своей команде ничью (1:1). На прошлой неделе в Кубке России ЦСКА также вел в счете до 84 минуты и только точный удар Александра Ерохина (кстати, опять головой) спас «Зенит» от поражения. И вот в рамках второго тура чемпионата сине-бело-голубые попытались вновь попытались повторить этот трюк, но вышло уже не так удачно.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Команда Семака переживает не лучшие времена, и только благодаря чудачествам «Краснодара» пока еще идет на первом месте с отрывом в одно очко. В последних пяти матчах у «Зенита» два поражения и две ничьих. В 28 туре краснодарцы опять сделали все, чтобы помочь сине-бело-голубым сохранить лидерство, проиграв «Спартаку» 0:1. И опять все было в руках «Зенита».



На матч с ЦСКА Сергей Семак выставил следующий состав: «Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Матео Кассьерра, Иван Сергеев.



Матч начался с интересной передачи Артура от флажка в штрафную, но тут защита ЦСКА не дала развернуться зенитовцам. На шестой минуте Антон Заболотной буквально нокаутировал Нино локтем в лицо, но главный судья Сергей Иванов ничего преступного в действиях нападающего ЦСКА не увидел. Хозяев поля это только разозлило. Следом неплохую попытку пробить головой после углового совершил Сергеев, но мяч пролетел выше перекладины. Потом Артур самостоятельно продрался в штрафную и пробил с острого угла, но тут гостей спас Владислав Тороп. Самый фантастический момент «Зенит» упустил на 37 минуте, когда тот же Тороп ошибся и упустил мяч и Вендел бил наверняка в пустые ворота, но Обляков в падении спас на ленточке.



Под финал первого тайма «Зенит» поймал соперника на контратаке, которую завершил Клаудиньо, но не попал в створ. Всю первую половину петербуржцы пытались вскрыть оборону армейцев, но так и не смогли сделать главного, к сожалению для себя же, потому что второй тайм начался хуже не придумаешь.

Сначала на 55 минуте Кержаков не дотянулся до мяча после удара Мойзеса со штрафного, но тот попал в перекладину. А спустя минуту Денис Агапов сам споткнулся об ногу Кассьерры в штрафной «Зенита». Иванов после просмотра видеоповтора оказался безжалостен к петербуржцам, назначив пенальти. 11-метровый идеально реализовал Федор Чалов. Кержаков был абсолютно бессилен.



Семаку вновь пришлось что-то придумывать для спасения ситуации. Сначала Андрей Мостовой и Педро появились у «Зенита» вместо Сергеева и Артура, а чуть позже Вильсон Изидор и Александр Ерохин — вместо Кассьерры и Караваева.



Вместе они устроили настоящий навал на ворота ЦСКА. Головой с убойной позиции бил Ерохин, следом то же пытался сделать Нино. Потом тот же Ерохин был через себя и мяч попал в перекладину. Попытка Клаудиньо на 87-й ушла выше ворот. Но самый убойный момент произошел на 96 минуте, когда Мантуан зарядил в ближнюю девятку, но тороп в фантастическом прыжке сохранил для своей команды победный счет.



В итоге финальный свисток зафиксировал поражение «Зенита» 0:1. То есть петербуржцы в последних пяти матчах во всех турнирах проиграли в третий раз. И только благодаря тому, что чуть ранее «Краснодар» тоже проиграл, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате, однако это было слабым утешением: сине-бело-голубых вполне скоро может обойти уже московское «Динамо».



На эмоциях после игры были все. Болельщики с трибун предъявляли игрокам.



«Мужики, я за каждого из вас порву. Вы сегодня были молодцы, но мы хотим чемпионства! Мы сюда не за деньги ходим, а за вас, пожалуйста, мужики!», — выговарил один из болельщиков игрокам «Зенита».

Свой спич он закончил кричалкой «Мы верим в тебя, Зенит!», которую тут же подхватили остальные болельщики.



Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Алексей Миллер в сопровождении охраны с каменным лицом проследовал в раздевалку мимо журналистов.



И что за эмоции были там, можно только догадываться.

Артем Кузьми, «Фонтанка.ру»

