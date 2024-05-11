Петербуржцы нашли среди мусора прах женщины, пережившей блокаду Ленинграда. Рядом — документы советов ветеранов

Во дворе одного из домов Баскова переулка днем 11 мая обнаружили урну с прахом некой Надежды Александровны Г. 1929 года рождения, судя по всему, скончавшейся еще в прошлом году. Как рассказала «Фонтанке» местная жительница, 11 мая около 19:20 шла мимо дома 3 по Баскову переулку и обратила внимание, как бездомные пинали урну, оттуда сыпалась зола. Поняв, что в урне может быть человеческий прах, женщина забрала ее у «футболистов», поставила на тумбочку у помойки, сфотографировала и ушла.

Судя по фотографиям, все данные на урне совпадают с данными экс-председателя совета ветеранов Литейного округа — Надежда Александровна Г. 1929 года рождения скончалась 23 сентября 2023 года, некролог публиковали на сайте МО.

«Своим самоотверженным трудом она внесла большой личный вклад в улучшение качества жизни жителей старшего поколения Литейного округа», — говорилось в некрологе.



Фото: читательница «Фонтанки» Зуля Фото: читательница «Фонтанки» Зуля Поделиться Поделиться





Через час прибывший в Басков переулок корреспондент «Фонтанки» не обнаружил саму урну, но нашел документы, косвенно указывающие на то, что это действительно мог быть прах покойного экс-председателя. Среди вещей в мусоре оказались благодарственные письма на имя Надежды Александровны и обращения, которые она составляла.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», по телефону экстренной связи 112 за сегодняшний вечер поступило уже два звонка о найденных на мусорке урне с прахом и документах совета ветеранов. В 2015 году муниципальный совет наградил женщину знаком «Почетный житель муниципального образования». Она родилась в Ленинграде в 1929 году, во время блокады семья Надежды Александровны находилась в осажденном городе, взрослые много работали, а Надежда Александровна была членом группы самозащиты дома, гасила зажигалки, помогала дружинницам МПВО. В феврале 1944 года была награждена медалью «За оборону Ленинграда».



Это не первый подобный случай, когда урна с прахом оказывается на улице. В апреле этого года «Фонтанка» рассказывала историю с прахом умершей петербурженки, который на целую ночь выставили на улицу. Оказалось, на скамейке прах оставила сестра покойной. Женщина рассказала, что забыла ее на улице, а потом забрала, чтобы передать водителю мусоровоза.