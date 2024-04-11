«Выдают — и захоранивай, где хочешь». Что за суета случилась вокруг урны с прахом на юге Петербурга

История с прахом умершей петербурженки, который на целую ночь выставили на улицу, заставила подключаться коммунальщиков и чуть ли не шерстить окрестные свалки.

На улице Турку во Фрунзенском районе случился переполох: ранним утром 11 апреля прохожие заметили на скамейке урну для праха, сфотографировали и выложили в интернет, призывая родственников забрать ее. Женщина, чье имя было написано на коробке, умерла еще в 2023 году. Через пару часов урны на месте уже не было. «Фонтанка» пообщалась с соседями умершей женщины и попыталась разобраться: какова дальнейшая судьба урны с прахом?



Корреспондент, приехав к месту загадочных событий, сразу встретила 77-летнюю сестру умершей, которая кормила рядом с той самой скамейкой черного кота. Женщина рассказала, что это она сначала забыла урну на улице, а потом забрала, чтобы передать водителю мусоровоза.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Я попросила мужчину, который вывозит крупный мусор на машине, забрать ее. И, по-моему, даже приплатила немножко. Он сегодня взял и сбросил её туда. То есть он сделал своё дело, как положено. Он мусор увёз», — поделилась Клавдия (имя изменено).



Она рассказала, что умершая 85-летняя Ида приходилась ей родной сестрой, и они всю жизнь прожили вместе. В этот дом заехали вскоре после того, как он был сдан (согласно паспорту здания, он был построен в 1972 году). Клавдия до пенсии работала фармацевтом, а Ида — на заводе, где действовал режим секретности, поэтому точную ее специализацию не знала даже сестра. Отношения были, по словам Клавдии, хорошими.

Осенью 2022 года Ида сильно заболела и не могла ходить, сестра ухаживала за ней и помогала в быту. К социальным работникам они обращаться не стали. Спустя год, в сентябре 2023-го, по словам Клавдии, женщине уже было лучше, и она иногда выходила сама на улицу. С одной из таких прогулок она не вернулась. Сестра обратилась в полицию, и тело уже умершей Иды нашли.



«Кремировали ее бесплатно. А вот похоронить мне ее не удалось. Сказали, что не хоронят кремированный прах. Выдают урну — иди, захоранивай. Хоть в зоопарке, хоть в музее — где хочешь», — рассказала Клавдия.

Действительно, в перечень гарантированных услуг, которые можно получить при поддержке государства бесплатно, захоронение урны с прахом не входит — только кремирование и выдача самой урны. А вот если не сжигать, то предать тело земле за счет бюджета можно, в списке и гроб, и могила, и железобетонная стела.



О помощи женщина никого просить не стала, искать другие варианты не было сил. По ее словам, у них с сестрой есть только дальние родственники, которые находятся сейчас в Беларуси.

Когда корреспондент «Фонтанки» вошла вместе с женщиной в парадную дома, навстречу вышли соседи. Они пытались выяснить: где урна с прахом сейчас? Клавдия повторила им то же самое: отдала мужчине, который вывозит мусор. Но они ей не особо поверили.

Один из соседей предупредил, что относиться к словам пожилой женщины нужно критически, так как она тяжело переживает смерть близкого человека и имеет проблемы со здоровьем. За всё время, что мужчина здесь живет, он не видел у нее никаких гостей — в том числе родственников.



«Мы стараемся помогать ей, опекать ее. Чинить, когда что-то нужно. Следить, чтобы не забыла выключить газ, чтобы с оборудованием было всё в порядке. Я прошу отнестись к ней с пониманием и сочувствием. Я не думаю, что она хотела сделать что-то дурное», — заявил мужчина. Остальные соседи отказались от комментариев и попросили не раздувать историю.



Тем не менее слова про мусорщиков заставили «Фонтанку» задать вопросы местным коммунальщикам и «Автопарку № 1 Спецтранс», который вывозит отходы по Фрунзенском району. Чисто технически, если бы урну с прахом положили в мусорный бак, то она с гарантией бы уехала на полигон или, в лучшем случае, на комплекс по переработке, где, возможно, при сортировке ее бы все-таки заметили. Но со слов женщины получалось, что емкость она передавала отдельно.



В «Первом Спецтрансе» сообщили, что его сотрудники никаких дополнительных предметов не брали, а просто вывезли мусор из баков по установленному регламенту утром 11 апреля.



В то же время мусор из урн у парадных или при уборке территории забирают дворники муниципалитетов или управляющих компаний. Сотрудники ЖКС №2 Фрунзенского района, который обслуживает дом на Турку, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Согласно им, Клавдия сначала вынесла урну с прахом в 10 часов вечера 10 апреля, а около 10 утра забрала обратно и больше с ней не выходила. Коммунальщики предполагают, что урна просто вернулась в квартиру, где сестры жили вместе. Они тоже просят сделать скидку на возраст и состояние здоровья Клавдии. По их данным, к женщине приехали родственники и попросили не беспокоить.



«Фонтанка.ру»