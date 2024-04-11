«Выдают — и захоранивай, где хочешь». Что за суета случилась вокруг урны с прахом на юге Петербурга

История с прахом умершей петербурженки, который на целую ночь выставили на улицу, заставила подключаться коммунальщиков и чуть ли не шерстить окрестные свалки.
На улице Турку во Фрунзенском районе случился переполох: ранним утром 11 апреля прохожие заметили на скамейке урну для праха, сфотографировали и выложили в интернет, призывая родственников забрать ее. Женщина, чье имя было написано на коробке, умерла еще в 2023 году. Через пару часов урны на месте уже не было. «Фонтанка» пообщалась с соседями умершей женщины и попыталась разобраться: какова дальнейшая судьба урны с прахом?
Корреспондент, приехав к месту загадочных событий, сразу встретила 77-летнюю сестру умершей, которая кормила рядом с той самой скамейкой черного кота. Женщина рассказала, что это она сначала забыла урну на улице, а потом забрала, чтобы передать водителю мусоровоза.
«Я попросила мужчину, который вывозит крупный мусор на машине, забрать ее. И, по-моему, даже приплатила немножко. Он сегодня взял и сбросил её туда. То есть он сделал своё дело, как положено. Он мусор увёз», — поделилась Клавдия (имя изменено).
Она рассказала, что умершая 85-летняя Ида приходилась ей родной сестрой, и они всю жизнь прожили вместе. В этот дом заехали вскоре после того, как он был сдан (согласно паспорту здания, он был построен в 1972 году). Клавдия до пенсии работала фармацевтом, а Ида — на заводе, где действовал режим секретности, поэтому точную ее специализацию не знала даже сестра. Отношения были, по словам Клавдии, хорошими.
Осенью 2022 года Ида сильно заболела и не могла ходить, сестра ухаживала за ней и помогала в быту. К социальным работникам они обращаться не стали. Спустя год, в сентябре 2023-го, по словам Клавдии, женщине уже было лучше, и она иногда выходила сама на улицу. С одной из таких прогулок она не вернулась. Сестра обратилась в полицию, и тело уже умершей Иды нашли.
«Кремировали ее бесплатно. А вот похоронить мне ее не удалось. Сказали, что не хоронят кремированный прах. Выдают урну — иди, захоранивай. Хоть в зоопарке, хоть в музее — где хочешь», — рассказала Клавдия.
Действительно, в перечень гарантированных услуг, которые можно получить при поддержке государства бесплатно, захоронение урны с прахом не входит — только кремирование и выдача самой урны. А вот если не сжигать, то предать тело земле за счет бюджета можно, в списке и гроб, и могила, и железобетонная стела.
О помощи женщина никого просить не стала, искать другие варианты не было сил. По ее словам, у них с сестрой есть только дальние родственники, которые находятся сейчас в Беларуси.
Когда корреспондент «Фонтанки» вошла вместе с женщиной в парадную дома, навстречу вышли соседи. Они пытались выяснить: где урна с прахом сейчас? Клавдия повторила им то же самое: отдала мужчине, который вывозит мусор. Но они ей не особо поверили.
Один из соседей предупредил, что относиться к словам пожилой женщины нужно критически, так как она тяжело переживает смерть близкого человека и имеет проблемы со здоровьем. За всё время, что мужчина здесь живет, он не видел у нее никаких гостей — в том числе родственников.
«Мы стараемся помогать ей, опекать ее. Чинить, когда что-то нужно. Следить, чтобы не забыла выключить газ, чтобы с оборудованием было всё в порядке. Я прошу отнестись к ней с пониманием и сочувствием. Я не думаю, что она хотела сделать что-то дурное», — заявил мужчина. Остальные соседи отказались от комментариев и попросили не раздувать историю.
Тем не менее слова про мусорщиков заставили «Фонтанку» задать вопросы местным коммунальщикам и «Автопарку № 1 Спецтранс», который вывозит отходы по Фрунзенском району. Чисто технически, если бы урну с прахом положили в мусорный бак, то она с гарантией бы уехала на полигон или, в лучшем случае, на комплекс по переработке, где, возможно, при сортировке ее бы все-таки заметили. Но со слов женщины получалось, что емкость она передавала отдельно.
В «Первом Спецтрансе» сообщили, что его сотрудники никаких дополнительных предметов не брали, а просто вывезли мусор из баков по установленному регламенту утром 11 апреля.
В то же время мусор из урн у парадных или при уборке территории забирают дворники муниципалитетов или управляющих компаний. Сотрудники ЖКС №2 Фрунзенского района, который обслуживает дом на Турку, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Согласно им, Клавдия сначала вынесла урну с прахом в 10 часов вечера 10 апреля, а около 10 утра забрала обратно и больше с ней не выходила. Коммунальщики предполагают, что урна просто вернулась в квартиру, где сестры жили вместе. Они тоже просят сделать скидку на возраст и состояние здоровья Клавдии. По их данным, к женщине приехали родственники и попросили не беспокоить.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» попробовала вернуться на место событий еще раз, чтобы убедиться, что урна нашлась. Однако проверить это не удалось. Соседи еще раз повторили, что никогда не видели здесь никаких родственников Иды и Клавдии, и попросили больше об этой истории не писать.