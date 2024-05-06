Новая классика. Как деловой квартал преобразил район в центре Петербурга

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Три новых корпуса «Невской Ратуши» до конца лета будут переданы заказчику с отделкой «под ключ». Это важный этап в развитии делового квартала: его жизнь станет еще активнее. Что изменилось в значимой части центра Петербурга с приходом нового проекта и какие преображения ее ждут в ближайшее время, «Фонтанке» рассказали эксперты и резидент кластера.

Премиальные офисы с современной «начинкой» По информации ГК «Галс-Девелопмент», арендатор получит 4, 5 и 6-й корпуса «Невской Ратуши», построенные в 2022 году, с отделкой под ключ. В общей сложности это около 80 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости самого престижного класса А+. В десятиэтажных зданиях два уровня подземной парковки — в условиях исторического центра это очень непросто, а потому большая редкость. Новые объекты визуально отличаются от зданий первой очереди, но гармонично дополняют существующий архитектурный ансамбль и значительно расширяют границы делового квартала. В их облике сохранена идея галереи по периметру. Также есть общие элементы с предыдущими постройками: членение в два этажа и единый материал облицовки. Фасады выполнены в традиционной петербургской палитре — это спокойные природные оттенки. А стиль можно определить как органичную для Северной столицы неоклассику.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Общую концепцию мы сформулировали на стадии проекта, а вот рабочая документация прорабатывалась по очередям, — ранее рассказывал «Фонтанке» один из авторов проекта, архитектор Евгений Герасимов. — В этом есть резон: технологии не стоят на месте. Стекло, керамогранит, отопление, вентиляция, энергетика, средства связи — буквально по всем составляющим технологии развиваются, поэтому начинка в новых корпусах уже другая. При том, что внешне они не меняются». О наполнении стоит сказать отдельно. Полтора года, прошедших с момента сдачи в эксплуатацию, шла индивидуальная отделка объекта. Причем будущий резидент сам выступил автором всех дизайнерских решений, а девелопер на собственные средства воплощал проект в жизнь. Вся площадь работ, включая места общего пользования, офисные пространства и ритейл, составила более 50 тысяч квадратных метров. Учитывая масштаб, можно говорить об уникальном случае на рынке коммерческой недвижимости. Заказчику передается один из самых больших в России объектов «под ключ». Что вошло в перечень работ? По информации «Фонтанки», монтажом всех инженерных систем и устройством перегородок в будущих кабинетах дело не ограничилось. Команда «Галс-Девелопмент» взяла на себя отделку этажей материалами, соответствующими статусу объекта, и укомплектовала все три корпуса качественной мебелью. После передачи зданий арендатору останется лишь расставить компьютеры, подключить телефоны и другую оргтехнику — и можно работать. Высокие технологии в проекте наглядно демонстрирует специальная система диспетчеризации — по аналогии с «Умным домом» в жилых комплексах высокого класса. Управление инженерными системами всех трех корпусов осуществляется с единого диспетчерского пункта. Разработанные специально под арендатора сценарии позволят регулировать температуру и влажность в помещениях, опускать рулонные шторы на окнах в солнечную погоду, выключать свет после окончания рабочего дня и регулировать освещенность в зависимости от времени суток, перекрывать подачу воды в случае аварий и протечек. С июня начнется передача новых зданий заказчику. Как только этот процесс завершится, «Невскую Ратушу» наполнят тысячи новых сотрудников. Деловой центр заживет полноценной жизнью. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты называют этот кластер особым для Петербурга. Место, инфраструктура, современное оснащение — все продумано до мелочей. Это делает объект одним из лучших на рынке офисной недвижимости Северной столицы. Выбор «Невской Ратуши» арендатором можно назвать дальновидным. Исторический факт

«Невская Ратуша» находится в историческом районе под названием Пески. Откуда у одного из старейших уголков города между Синопской набережной, Невским и Суворовским проспектами такое «курортное» название? Оно напоминает о том, что около шести тысяч лет назад это место было песчаным берегом древнего Литоринового моря. Если хотите посмотреть, как это выглядело, отправляйтесь на прогулку в сестрорецкие Дюны. Здесь же, в центре Петербурга, пески давно уступили место городским улицам. О них напоминает разве что естественный природный цвет фасадов делового кластера. Деловой квартал: взгляд резидента Однажды архитектор Евгений Герасимов сравнил «Невскую Ратушу» с моделью нашего общества: в едином пространстве работают власть и бизнес. Центральное здание квартала занимают более десяти комитетов администрации Петербурга. Один из соседних корпусов — штаб-квартира банка ВТБ в Северной столице. Сотрудники компании стали одними из первых «новоселов» проекта. «Я работаю в «Невской Ратуше» чуть более трех лет. Помню, что был под большим впечатлением, когда впервые зашел в офис, — рассказывает Александр Вялков, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — На мой взгляд, в России лишь единицы таких бизнес-центров». По словам собеседника «Фонтанки», среди основных преимуществ «Невской Ратуши» — продуманная эргономика пространства, удобные планировки, стильный интерьер. Все вместе это создает комфортные условия для работы. «Говорю не только про себя — у меня как у руководителя просторный кабинет, — но и про сотрудников, а их только в нашем управлении 300 человек, — рассказывает резидент «Невской Ратуши». — Коллеги работают в офисах open space с панорамными окнами, где много света. Они не сидят лицом к стене — это очень важно. У них удобные столы и кресла. В помещениях нет батарей — везде климат-контроль. Благодаря этому летом есть чем дышать, зимой достаточно тепло. Внутри нашего пространства очень удобно расположена оргтехника: не нужно бегать из кабинета в кабинет». Работники банка ценят и бытовые удобства в офисе: например, на каждом этаже расположены кухни с холодильником, кофемашиной, посудомоечной машиной и т.д. Есть в офисе ВТБ и собственная столовая. Также к услугам сотрудников и посетителей «Невской Ратуши» — три уютных кафе разных ценовых категорий на территории. Здесь можно и позавтракать перед работой, и заказать суши с доставкой в офис, и даже взять с собой ужин домой, если не хочется проводить вечер у плиты. И, конечно, здесь можно провести деловую встречу или немного отдохнуть в течение рабочего дня. «Вышел из здания, даже не надевая теплую одежду, пообедал и вернулся на свое место», — рассуждает Александр Вялков.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А летом настроение резидентам поднимает каскадный фонтан с подсветкой. Возле него, кстати, любят фотографироваться молодожены. «Невская Ратуша» давно стала модным местом для свадебных съемок, и девушки в белых подвенечных платьях уже не удивляют офисных сотрудников. Резиденты «Невской Ратуши», с которыми поговорила «Фонтанка», рассказали, что мечтают о фитнес-клубе на территории кластера. Вполне возможно, что их чаяния сбудутся с заселением корпусов второй очереди. Окончательное наполнение коммерческих помещений на первых этажах определит арендатор, но в перечне запланированного на данный момент значатся еще одно кафе, химчистка, магазин и банк. Исторический факт

До революции район Песков благодаря удобному расположению стал одним из крупнейших деловых центров Петербурга. Сюда по Неве доставляли важные для большого города товары — например, зерно. На берегу реки была гигантская хлебная база, обеспечивавшая не только внутреннюю потребность города, но и экспорт в страны Европы. Также здесь располагался мытный двор, где оформляли и взимали таможенный сбор. Поэтому появление административно-общественного делового квартала — история про возвращение к сущности этой территории, только в современном формате.

Панорама Песков Фото: pastvu.com Доходный дом Шмидта Фото: pastvu.com Особняк и хлебные амбары И. Г. Грузинского на Синопской набережной Фото: pastvu.com Торговые склады на Синопской набережной Фото: pastvu.com Доходный дом Хренова Фото: pastvu.com Поделиться Поделиться





Как раскрасить «серый пояс» Один из законов урбанистики гласит: чтобы локация ожила, ей нужно придать новую функцию. Пятнадцать лет назад на месте административно-делового квартала «Невская Ратуша» был «серый пояс» с угасающей промышленностью в окружении жилых домов и отдельных исторических памятников. Даже наличие органов власти — Смольного и администрации Ленинградской области — и дипломатических ведомств серьезным образом не меняло ситуацию: этот уголок на окраине центра, казалось, оставался в стороне от активной жизни. Решение правительства Петербурга о строительстве административно-общественного делового квартала в Песках оказалось верным. Кластер стал драйвером развития этих мест. Благодаря большому девелоперскому проекту рядом начали строиться новые жилые дома, открываться рестораны, общественные пространства, медицинские центры.

Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пожалуй, ярче всего изменения видны именно на рынке жилья, считают эксперты. «Эта территория — тихая, уютная окраина Центрального района. Когда-то она была в основном занята промпредприятиями и складами, есть тут и «старый фонд», — говорит Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Впоследствии здесь начали строиться новые объекты. Застройщики относили их к классу «элит» благодаря близости традиционно премиальных мест, таких как Таврический сад и Смольный, а также благодаря началу строительства «Невской Ратуши», которая увеличила престиж этой зоны. Сейчас большинство проектов практически завершено, и в продаже в основном остались квартиры только на вторичном рынке. Они стоят дорого, но весьма востребованы». Ольга Трошева отметила, что при строительстве двух клубных домов рядом с деловым кварталом девелопер SetlGroup отмечал высокий интерес покупателей к объектам и их расположению. С мнением коллеги согласна и Ксения Федорова, аналитик-консультант департамента консалтинга и аналитики NF Group: «Район, ограниченный Синопской набережной, Тульской улицей, Суворовским и Невским проспектами, динамично развивается в последние годы, — отмечает она. — Строительство делового квартала «Невская Ратуша», запуск первой очереди которого состоялся в 2013 году, действительно стало одним из драйверов его развития. В течение последних 10 лет здесь были построены девять жилых комплексов на 915 квартир суммарно, и сейчас ведется строительство еще одного. По состоянию на март 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройке — 399 тысяч рублей (при средней цене 252 тысячи за квадрат в Центральном районе на момент публикации — прим. ред.). Дальнейшей точкой роста территории Ксения Федорова считает редевелопмент промышленных зон. По мере того, как он будет происходить, можно ожидать дальнейшее повышение престижа локации и, как следствие, рост класса реализуемых здесь проектов.

Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Исторический факт

Рядом с «логистическим хабом» в Песках еще до революции начали появляться доходные дома и усадьбы самых богатых купцов страны. С красивыми парадными, роскошной отделкой, с передовыми технологиями своего времени, с фасадами в духе петербургской фасадной палитры. Статусные квартиры были призваны подчеркнуть влиятельность владельцев. Но после революции они превратились в коммуналки, а Пески стали рядовым районом с обычными жилыми домами и производствами. На наших глазах «маятник истории» качнулся в другую сторону: территория переживает ренессанс. А что с транспортной доступностью? Александр Вялков ездит в офис на личном автомобиле: путь из района Новой Деревни занимает минут 40. К лету, когда откроют после реконструкции станцию метро «Чернышевская», он планирует пользоваться и подземкой. «Вообще расположение «Невской Ратуши» вполне удобно, — полагает собеседник «Фонтанки». — Мне приходится много перемещаться по городу — клиентские встречи, совещания, мероприятия, — и даже до самой дальней локации путь занимает не более 35 минут, если это не Ленинградская область, конечно. Рядом хорошие развязки, Большеохтинский мост: раз — и ты уже на Охте». В перспективе рядом с деловым кварталом откроют метро. По последним данным, прозвучавшим в прессе, станцию «Суворовская-1» новой Калининско-Красносельской линии планируют построить к 2028 году. Ее вестибюль разместится на пересечении Кирочной и Новгородской улиц — это около 200 м от границ «Невской Ратуши». Пока же для офисных сотрудников курсируют шаттл-басы от ближайших действующих станций «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского». Время в пути составляет около 5 минут. Среди резидентов делового кластера есть и те, кто предпочитает пользоваться велосипедами и транспортом «последней мили» — самокатами. Для этих средств передвижения на территории есть своя парковка. Квартал также оборудован высокоскоростными зарядками Schneider Electric для электромобилей: две из них на территории, три — в паркинге. Что дальше Ближайшие годы обещают быть динамичными для территории рядом с деловым кластером. Помимо «Суворовской-1» в перспективном плане развития метрополитена значится станция «Суворовская-2» Адмиралтейско-Охтинской линии. То есть, город получит пересадочный узел с прямым сообщением с такими уголками петербургской агломерации как Канонерский остров, Янино, Полюстрово, Петергофское шоссе и т.д. Кроме того, в Генплане Петербурга предусмотрены (и подтверждены правительством города) несколько новых переправ через Неву. Две из них находятся в непосредственной близости к Пескам: это Арсенальный мост в створе Арсенальной улицы и Среднеохтинский тоннель от Орловской улицы до сада Нева. Пропускная способность последнего оценивается в 60 тысяч автомобилей в сутки. Тоннель значительно улучшит транспортную связь центра с востоком города. Арсенальный же мост станет частью скоростной трассы М-7. Соглашение о намерении построить ее уже подписано с инвестором. Магистраль повысит доступность северных районов: добраться от «Невской Ратуши» до Выборгского шоссе можно будет за каких-то 10 минут. Активное развитие транспортной инфраструктуры, продолжающийся редевелопмент «серой зоны» и бурное развитие делового квартала «Невская Ратуша» — вот три составляющих, которые делают район Песков одним из наиболее перспективных в центре Петербурга. На наших глазах развивается новая точка притяжения, вместившая в себя и историю, и будущее. Продолжает обновляться и сама «Невская Ратуша». В высокой стадии готовности — корпуса 8 и 9, относящиеся к третьей очереди. Строительно-монтажные работы в зданиях и благоустройство территории рядом девелопер закончит до конца 2024 года. Ввод в эксплуатацию намечен на февраль 2025-го.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Также в планах — строительство отдельно стоящего отеля. Гостиница необходима на территории делового квартала, это важная часть комфортной среды для резидентов. Отель будет готов в 2027 году, включая отделку и меблировку. Это и станет завершением проекта. АО «М», ИНН: 7806144593, erid: 2SDnjcVSE8H