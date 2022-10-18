Архитектура, которая объединяет: новый городской центр от идеи до воплощения

«Деловой квартал «Невская Ратуша», 2 очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» Поделиться Поделиться





«Невская ратуша» — единственный современный общественно-деловой квартал в историческом центре — да и, пожалуй, во всем Петербурге, — построенный за последнее время. На пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы появился комплекс, объединивший городскую администрацию и бизнес.

«Невская ратуша» от ГК «Галс-Девелопмент» стала не только архитектурной доминантой благодаря стеклянному куполу центрального здания, но и местом, притягивающим горожан. Накануне завершения строительства трех корпусов второй очереди «Фонтанка» поговорила с архитекторами проекта Евгением Герасимовым и Сергеем Чобаном о том, что менялось в течение 14 лет строительства комплекса, какие исторические параллели можно провести с петербургской архитектурой прошлого и что превратило депрессивный прежде район в место активного развития.

— Есть ли у проекта «Невская ратуша» единый архитектурный стиль? Как бы вы его описали?



Евгений Герасимов, руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» Фото: Предоставлено пресс-службой мастерской Поделиться Поделиться





Евгений Герасимов: Все здания сделаны в единой концепции, которую мы разработали с Сергеем Чобаном и которая была выбрана на архитектурном конкурсе еще в 2008 году. Сейчас проект продолжается, и мы следуем его основной градостроительной идее — а именно, что вокруг внутренней городской площади возводятся отдельные корпуса. Каждый из них отличается от другого, но в то же время они очень похожи. У них общая идея — сквозная планиметрия участка, по его периметру — галерея, как в Болонье: улицы-галереи ведут к главному зданию. У всех зданий — единый архитектурный строй с членением в два этажа. Если же говорить об общем стиле, то я был описал его как некую осовремененную классику или, как принято говорить, неоклассику.

— Какие связи у «Невской ратуши» с историческими петербургскими зданиями? Чем вы вдохновлялись при реализации проекта?



Сергей Чобан, руководитель архитектурных бюро «СПИЧ» и Tchoban Voss Architekten Фото: Пресс-служба Сергея Чобана Поделиться Поделиться





Сергей Чобан: В Петербурге всегда возводили здания, современные эпохе постройки. Поэтому и наши должны быть узнаваемы как построенные сегодня. В то же время Петербург — город архитектуры с точными, проработанными деталями и впечатляющими градостроительными пространствами — площадями, колоннадами. Поэтому я бы сказал, что мы вдохновлялись, в первую очередь, высоким качеством деталей петербургской архитектуры и крупным, величественным масштабом пространств, одновременно интересных и приятных для пребывания.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Этой традиции мы также следуем. Обилие фотографий горожан на фоне «Невской ратуши» говорит о том, что жители города поддерживают наш подход.

Евгений Герасимов: Если прослеживать исторические связи, можно сказать, что «Невская ратуша» построена в духе творений и идей Ивана Фомина или здания германского посольства архитектора Петера Беренса на Исаакиевской площади.

— Архитектурные ансамбли — это одна из примет застройки Петербурга. Как воплощался принцип ансамбля в «Невской ратуше»? Что является главным залогом того, чтобы ансамбль сложился?

Сергей Чобан: Залог успеха ансамбля — многообразие внутри единого замысла. Поэтому здания Евгения Герасимова и мои, отличаясь друг друга, подчинены единому пространственному замыслу — с двухэтажной колоннадой, двухэтажными элементами фасада вдоль площади, единым материалом облицовки.



«Деловой квартал «Невская Ратуша», 2 очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» «Деловой квартал «Невская Ратуша», 2 очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» «Деловой квартал «Невская Ратуша», 2 очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» Поделиться Поделиться





Евгений Герасимов: Безусловно, это уже сейчас ансамбль, хотя строительство еще продолжается. В Петербурге всегда уделяли большое внимание сочетанию зданий: возьмем Невский проспект, где большинство домов ничего особенного из себя по отдельности не представляет, мы даже не знаем их авторов, но вместе они создают общее впечатление главной улицы города. Так и в «Невской ратуше»: есть главное здание администрации со стеклянным куполом, вокруг которого расположены менее примечательные здания, но все вместе они выстраиваются в ансамбль. Мы считаем, что идея себя оправдала, так как с начала строительства в 2008 году уже прошло 14 лет, сейчас завершается вторая очередь, начата третья. Получились разновременные дома, которые возводятся под разных владельцев, арендаторов, в них могут меняться внутренние решения. Но важно, что благодаря общей идее все это должно сложиться в один ансамбль, и эта практика себя оправдала, я считаю.

— Меняются ли корпуса как-то от очереди к очереди? Какие идеи наследуют следующие стадии проекта, чем они отличаются?

Сергей Чобан: Корпуса были спроектированы изначально как части одного ансамбля, и с тех пор никаких важных для упоминания изменений в них не произошло. Каждый дом является самостоятельной и одновременно соподчиненной частью единого ансамбля.

Евгений Герасимов: Общую концепцию мы сформулировали на стадии проекта, а вот рабочая документация прорабатывается по очередям. В этом есть резон: технологии не стоят на месте. Стекло, керамогранит, отопление, вентиляция, энергетика, средства связи — буквально по всем составляющим технологии развиваются, поэтому начинка в новых корпусах уже другая. При том, что внешне они не меняются.

— В «Невской ратуше» размещаются как органы государственной власти, так и коммерческие организации, бизнес — учитывали ли вы это при проектировании комплекса? Отличаются ли как-то административные корпуса и деловые?



«Деловой квартал «Невская Ратуша», первая очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» «Деловой квартал «Невская Ратуша», первая очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» «Деловой квартал «Невская Ратуша», первая очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» «Деловой квартал «Невская Ратуша», первая очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» Поделиться Поделиться





Евгений Герасимов: Центральное здание, где размещаются городские комитеты, — это более цельная структура, заданная наперед. Корпус, где располагается штаб-квартира ВТБ, предназначен для одной компании. Другие по внутреннему содержанию отличаются от корпуса городской администрации, но они не противоречат друг другу. Мне кажется, что в «Невской ратуше» сложилась модель существования общества: есть власть, есть бизнес — и от того, как они взаимодействуют друг с другом, сотрудничают ли между собой, смотрят ли в одну сторону, зависит и наша жизнь.

Сергей Чобан: Конечно, здание администрации, его масштаб, его положение являются основными в ансамбле, но другие здания вдоль площади не уступают ему с точки зрения качества фасадов и внутренних пространств.

— То есть, по сути, большая часть корпусов — это бизнес-центр. Чем «Невская Ратуша» отличается от других бизнес-центров города — что в ней лучше всего удалось?

Евгений Герасимов: В ней есть понятное городское внутреннее пространство, вокруг которого все и организуется, такого я больше не видел. У города есть хорошие бизнес-центры, но это отдельные здания, не формирующие вокруг себя среду. Сейчас, когда введена только первая очередь, там уже много людей, особенно в хорошую погоду. Это популярное городское место — и оно не стало бы таким, если бы не понравилось людям. Невозможно заставить человека фотографироваться на фоне, который ему не нравится. Так что считаем, что не зря трудились.

Сергей Чобан: «Невская ратуша» — это новый городской общественный центр со всеми преимуществами, которые он должен давать людям. Это и хорошая транспортная и пешеходная доступность, и возможность приятного времяпрепровождения на площади и в кафе рядом с ней, и близость офисов многих компаний и городской администрации.

— Какие особенности современной жизни необходимо учитывать архитекторам, и как это реализовано в «Ратуше»?

Евгений Герасимов: Есть детали, без которых невозможно представить современный общественно-деловой центр. Например, у нас под всем комплексом расположена двухэтажная подземная парковка. В условиях исторического центра это очень дорого, но востребовано, нужно и необходимо. Иначе тысячам людей, которые здесь работают, будет негде парковаться.

Еще одна немаловажная деталь в нашем климате — галереи между корпусами. По ним можно пройти, не выходя под дождь, который в Петербурге не редкость.



«Деловой квартал «Невская Ратуша», 2 очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» «Деловой квартал «Невская Ратуша», 2 очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» «Деловой квартал «Невская Ратуша», 2 очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» «Деловой квартал «Невская Ратуша», 2 очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» Поделиться Поделиться





— Строительство в центре города сопряжено обычно с рядом сложностей — в чем они заключались для вас?

Сергей Чобан: Безусловно, строительство в центре Петербурга — это сложная и очень ответственная задача. В 2008 году был проведен международный конкурс, в котором мы с Евгенией Герасимовым победили. Мы рады, что имели возможность реализовать весь ансамбль в соответствии с конкурсным проектом. Это редко случается в любом городе, нам это, к счастью, удалось.

Евгений Герасимов: Конечно, строительство в центре города сопряжено с чисто техническими сложностями. Тот же самый подземный паркинг — это необходимость разбираться с сетями. Рядом расположены достаточно ветхие здания, нужно учитывать их состояние, разрабатывать меры по их сохранению, чтобы они не пришли в худшее состояние. Но, с другой стороны, если бы стройки не было, то, возможно, их вообще никто бы не обследовал, так что тут для них я вижу, скорее, плюс.

— Место, где находится «Невская ратуша», с одной стороны, действительно, в самом центре города, с другой — не в самой парадной его части. Как изменился район с его появлением?

Сергей Чобан: Место строительства «Невской ратуши» было выбрано в центре, недалеко от Смольного, рядом с Суворовским проспектом. Поэтому задача создания нового ансамбля вокруг общественного пространства площади казалась нам самой важной, градообразующей. Нужно было создать новый центр притяжения деловой активности в самом центре города.



«Деловой квартал «Невская Ратуша», 2 очередь» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» Поделиться Поделиться





Евгений Герасимов: Мы видим, как на наших глазах стремительно меняется этот район, видим его джентрификацию: напротив уже строится бизнес-центр, меняет облик завод, рядом находится центр, где и налоговая, и оформление загранпаспортов — весь город туда едет. Даже дома рядом уже строятся другого класса — например, на углу Моисеенко и Новгородской, — уже и пекарни, и кофейни. Депрессивный некогда район оживает, и мы считаем, что строительство «Невской ратуши» стало главным триггером этого процесса.

— Когда будет завершен весь ансамбль «Невской ратуши»?

Евгений Герасимов: Сейчас заканчивается строительство трех корпусов второй очереди, до конца 2024 года планируется ввести в строй еще два. Это и будет финал строительства.

Текст: Мария Мокейчева

АО «М», https://hals-development.ru/

