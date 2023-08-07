В историческом центре Петербурга — на пересечении улиц Моисеенко, Новгородской и Дегтярного переулка — растет новый деловой кластер «Невская Ратуша». Это современное пространство для бизнеса с развитой инфраструктурой. «Фонтанка» изучила, как менялся бывший промышленный район и чем сегодня он привлекает резидентов.
Как создается новый деловой кластер в центре Санкт-Петербурга
В двух шагах от Невского, но тихо, словно ты не в Петербурге. Так обычно ощущали себя горожане в Песках— юго-восточной части исторического центра. В этом, пожалуй, основной парадокс района. Даже прямое сообщение с главным проспектом Северной столицы появилось лишь спустя 200 лет после того, как эту территорию начали заселять.
Но не зря это место облюбовали строители, возводившие Петербург. Они знали, где жить: находящимся на возвышении Пескам не грозили разрушительные невские наводнения. Названия местных улиц — Новгородская, Старорусская — хранят память о том, откуда приезжали в город первые зодчие. Затем Пески начали осваивать купцы и промышленники: рядом Нева, а значит, удобно вести торговлю. На берегах появились производства: Невская бумагопрядильная фабрика барона Штиглица, Невская ниточная мануфактура, пивоваренный завод. Они придали этой местности характерный индустриальный облик. Старинные фабричные корпуса из красного кирпича — одна из визитных карточек исторического квартала.
Лишь в 1904 году Суворовский проспект продлили до Невского. Это оживило тихие Пески: здесь появились современные жилые здания, в которых было модно и престижно жить. Яркий пример — шедевры модерна на Таврической улице. В советское время эти доходные дома разделили участь всего жилого фонда Ленинграда: превратились в коммунальные квартиры. Как сообщает краевед Алена Синицына, в середине 90-х Пески были сосредоточением красивых, но ветхих домов, а также постепенно угасающих в те времена промышленных предприятий.
История и парадоксы Песков
Суворовский проспект, 1903 год / pastvu.com
Невская бумагопрядильная и ниточная мануфактура Штиглица / citywalls.ru
С Песками связана история одного, как бы мы сейчас выразились, технологического прорыва. Именно здесь появился первый в Российской Империи электрический трамвай. В 1880 году в Дегтярном переулке благодаря успешному эксперименту Федора Пироцкого «впервые был двинут вагон электрической силою». Петербургский изобретатель создал действительно уникальный и прогрессивный вид транспорта, опередив время на несколько десятилетий.
Суворовский проспект, 1907 год / pastvu.com
Трамвайный парк №4 им. Смирнова, 1950-1960 гг., / pastvu.com
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В наше время Пески обрели новую жизнь. По словам генерального директора консалтинговой компании Maris Бориса Мошенского, возрождение района началось в двухтысячных: здесь впервые стала появляться премиальная жилая недвижимость — как в виде отдельных элитных жилых домов, так и в виде более крупных многоквартирных комплексов. Из-за масштабных строительных проектов оживший район даже начали называть в народе «Золотой милей».
С чего начались перемены
«С недавнего времени район Смольного и Суворовского проспекта приобретает все большую популярность — здесь хотят жить многие петербуржцы, — писала в 2007 году «Фонтанка». — Престиж района поднимают властные структуры, в изобилии размещающиеся в этом квартале: здесь расположены администрации Петербурга и Ленинградской области, а также представительства многих стран».
За недвижимостью потянулись и офисы. Девелоперы «разглядели» привлекательность территории в непосредственной близости к администрации Санкт-Петербурга. Они увидели большой потенциал в этом районе с его крупными промышленными участками. Так он начал превращаться в новый центр деловой активности.
На качественно иной уровень процесс редевелопмента бывших промышленных территорий вышел в 2006 году: тогда было объявлено о начале освоения участка в границах улиц Моисеенко, Новгородской и Дегтярного переулка. Инвестор сообщил о планах построить административно-деловой квартал, где будет сосредоточена городская власть и офисы крупных компаний. Масштабный проект получил название «Невская Ратуша».
На качественно иной уровень процесс редевелопмента бывших промышленных территорий вышел в 2006 году: тогда было объявлено о начале освоения участка в границах улиц Моисеенко, Новгородской и Дегтярного переулка. Инвестор сообщил о планах построить административно-деловой квартал, где будет сосредоточена городская власть и офисы крупных компаний. Масштабный проект получил название «Невская Ратуша».
Первую очередь делового квартала, состоящую из трех зданий, построили в 2013 году. Авторы проекта Евгений Герасимов и Сергей Чобан выбрали гармоничный для Петербурга неоклассический стиль, вдохновляясь творениями и идеями советского архитектора Ивана Фомина, а также зданием германского посольства архитектора Петера Беренса на Исаакиевской площади.
Новая петербургская классика
Ансамбль комплекса с колоннадами и пилястрами, выполненный из светлого камня, удачно вписался в существующую застройку. Одна из его особенностей — галереи между корпусами. По ним можно пройти, не выходя под дождь, который в Петербурге не редкость.
В главное здание, которое венчает стеклянный купол, со временем переехало более десятка комитетов Смольного. Соседние корпуса заняли головной офис банка ВТБ и крупные российские компании.
В главное здание, которое венчает стеклянный купол, со временем переехало более десятка комитетов Смольного. Соседние корпуса заняли головной офис банка ВТБ и крупные российские компании.
По словам архитекторов, важной функциональной и эстетической задачей проекта было создание современного и открытого общественного пространства в центре города, которым могут пользоваться не только сотрудники, но и жители. Так, площадь «Ратуши», которая взяла начало с Новгородской улицы перед зданием Администрации и простерлась до Дегтярного переулка, стала одной из крупнейших в городе — наряду с Дворцовой и Исаакиевской. Ее украшение — каскадный многоструйный фонтан, оснащенный художественной подсветкой. Сегодня это излюбленное место прогулок и фотосессий петербуржцев.
«"Невская Ратуша" — это новый городской общественный центр со всеми преимуществами, которые он должен давать людям. Это и хорошая транспортная и пешеходная доступность, и возможность приятного времяпрепровождения на площади и в кафе рядом с ней, и близость офисов многих компаний и городской администрации», — отмечает автор проекта, руководящий партнер бюро СПИЧ Сергей Чобан.
«Пожалуй, аналогов «Невской Ратуше» в этой части города нет, — подводит итог краевед Алена Синицина. — Это и административный центр, и офисный комплекс для бизнеса, и площадки для деловых мероприятий. А еще — своего рода достопримечательность: место, куда можно зайти на досуге, если решили погулять по центру. Особенно хорошо тут летом, когда можно отдохнуть у фонтана и посмотреть, как солнце играет в пляшущих струях».
Эксперты сходятся во мнении, что с появлением «Невской Ратуши» облик юго-восточной части городского центра преобразился: комплекс запустил процесс джентрификации. Бывший некогда промышленным квартал сегодня считается престижным и привлекает все больше состоятельных жителей.
«В 2015-2016 годы началась активная застройка Кирочной улицы: там было выстроено несколько элитных ЖК. — говорит Борис Мошенский. — На улице Моисеенко сейчас ведется строительство еще нескольких жилых зданий. Облик микрорайона изменился до неузнаваемости. Для интереса можно заглянуть в «Яндекс.Панорамы» 2009 года и сравнить с сегодняшним днем».
Для работы и для жизни
Недостатка в ресторанах и кафе в новом деловом квартале тоже нет: на Кирочной и в Виленском переулке открыты заведения высокой кухни, есть и качественный стрит-фуд, а еще многочисленные пекарни. Собственные заведения есть и в самой «Невской Ратуше»: остерия с 11 видами пасты, демократичный буфет и «кофе с собой». Обеды, кстати, можно заказать с доставкой в офис. Хотя если есть время прогуляться и зайти на площадь с фонтаном, то почему бы ею не воспользоваться?
Рядом также находится МФЦ, который разместился в бывших фабричных корпусах — они превратились в деловое пространство в модном стиле лофт. В округе — около 20 медицинских центров, в том числе премиального уровня. Часть из них открыта на территории жилых комплексов премиум-класса. Там же работает более десятка современных фитнес-центров. В 10 минутах езды — пять крупнейших торговых центров Петербурга, в их числе «Галерея», «Невский центр», «Олимпик Плаза», «Охта Молл», «Москвa».
Рядом также находится МФЦ, который разместился в бывших фабричных корпусах — они превратились в деловое пространство в модном стиле лофт. В округе — около 20 медицинских центров, в том числе премиального уровня. Часть из них открыта на территории жилых комплексов премиум-класса. Там же работает более десятка современных фитнес-центров. В 10 минутах езды — пять крупнейших торговых центров Петербурга, в их числе «Галерея», «Невский центр», «Олимпик Плаза», «Охта Молл», «Москвa».
С появлением премиального жилья активно развивается и инфраструктура вокруг. Летом 2023 года на Кирочной улице появилось первое общественное пространство с озеленением — «Фабрика». Оно организовано специально для жителей района и работников новых деловых кварталов. На площадке можно и поработать, и отдохнуть: здесь есть коворкинг, фуд-холл, бутики и даже уличная сцена с лежаками и качелями. Здесь также проходят выставки современных художников. Креативное пространство привлекает посетителей актуальным дизайном и интересным гастрономическим набором: на «Фабрике» людно даже в будний день.
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В 2022 году девелопер проекта —
ГК «Галс-Девелопмент» — ввел в эксплуатацию новые корпуса второй очереди делового квартала «Невская Ратуша» (всего их будет пять). Они стали органичным продолжением первой очереди — и по архитектуре, и по смыслу, и по наполнению. В трех зданиях общей площадью почти 80 тысяч кв. метров разместятся офисные помещения класса «А».
ГК «Галс-Девелопмент» — ввел в эксплуатацию новые корпуса второй очереди делового квартала «Невская Ратуша» (всего их будет пять). Они стали органичным продолжением первой очереди — и по архитектуре, и по смыслу, и по наполнению. В трех зданиях общей площадью почти 80 тысяч кв. метров разместятся офисные помещения класса «А».
Офисы нового поколения
Новые бизнес-центры оснащены современными инженерными системами, которые поддерживают комфортный микроклимат в любое время года. У центральной приточно-вытяжной вентиляции есть такая важная опция, как увлажнение воздуха в зимний период. Кроме того, атмосфера в помещениях будет обеззараживаться — после пандемии это особенно актуально. Благодаря панорамным окнам с видом на городской пейзаж в офисе всегда будет много дневного света.
В корпусах второй очереди, как и во всей «Невской Ратуше», организовано электроснабжение по первой категории. Это позволяет исключить перебои. Это особенно важно для IT-инфраструктуры крупного бизнеса, которая поддерживает работу собственных серверных и обменивается данными с региональными подразделениями.
В корпусах второй очереди, как и во всей «Невской Ратуше», организовано электроснабжение по первой категории. Это позволяет исключить перебои. Это особенно важно для IT-инфраструктуры крупного бизнеса, которая поддерживает работу собственных серверных и обменивается данными с региональными подразделениями.
В новых корпусах установлено 27 импортных лифтов КONE — одного из мировых лидеров по производству подобного оборудования. Время ожидания кабины не превысит 30 секунд.
Собственная инфраструктура новых бизнес-центров создана в концепции «город в городе». На первом этаже разместятся фитнес-клуб, рестораны и кафе разного формата, супермаркет премиального сегмента, аптека, химчистка и другие сервисы.
«Безусловно «Невская Ратуша» стала уникальным деловым кварталом для Петербурга, — отмечает Борис Мошенский. — Локация, инфраструктура, современное оснащение — все продумано до мелочей. Это делает объект одним из лучших на рынке офисной недвижимости Северной столицы».
Собственная инфраструктура новых бизнес-центров создана в концепции «город в городе». На первом этаже разместятся фитнес-клуб, рестораны и кафе разного формата, супермаркет премиального сегмента, аптека, химчистка и другие сервисы.
«Безусловно «Невская Ратуша» стала уникальным деловым кварталом для Петербурга, — отмечает Борис Мошенский. — Локация, инфраструктура, современное оснащение — все продумано до мелочей. Это делает объект одним из лучших на рынке офисной недвижимости Северной столицы».
Как удобнее всего добираться до «Невской Ратуши»? Деловой квартал расположен вблизи трех крупных магистралей города: Невского и Суворовского проспектов, а также Синопской набережной. Не займет много времени дорога до КАД и ЗСД. До аэропорта «Пулково» можно доехать за 30 минут по скоростной магистрали, до главного железнодорожного вокзала, Московского, — всего 7 минут.
Для работы и для жизни
Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского». После завершения ремонта к ним добавится и «Чернышевская». От метро до «Невской Ратуши» уже сейчас курсируют специальные шаттл-басы, которыми могут воспользоваться сотрудники. Для удобства арендаторов количество шаттл-басов было увеличено, поэтому дорога от делового центра до метро занимает не более 5 минут.
В перспективе недалеко от административно-делового кластера появится станция метро «Суворовский проспект». Ее ввод запланирован на 2030 год. Вестибюль будет находиться примерно в 300 м от границ «Невской Ратуши».
В перспективе недалеко от административно-делового кластера появится станция метро «Суворовский проспект». Ее ввод запланирован на 2030 год. Вестибюль будет находиться примерно в 300 м от границ «Невской Ратуши».
Выбор самых мобильных— велосипед и электросамокат. Пешеходные и велосипедные маршруты к «Ратуше» пролегают рядом с зеленым Таврическим садом, где также можно прогуляться в обеденный перерыв или после рабочего дня. Кстати, для двухколесного транспорта в деловом квартале тоже есть парковки — и на территории, и под землей.
Для автомобилистов в здании есть паркинг на 784 машино-мест. «Невская Ратуша» — одно из немногих офисных зданий в центре города, у которого построен подземный парковочный уровень. Квартал также оборудован высокоскоростными зарядками SchneiderElectric для электромобилей: две из них расположены на территории, три — в паркинге.
скролльте, чтобы прочитать
Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского». После завершения ремонта к ним добавится и «Чернышевская». От метро до «Невской Ратуши» уже сейчас курсируют специальные шаттл-басы, которыми могут воспользоваться сотрудники. Для удобства арендаторов количество шаттл-басов было увеличено, поэтому дорога от делового центра до метро занимает не более 5 минут.
В перспективе недалеко от административно-делового кластера появится станция метро «Суворовский проспект». Ее ввод запланирован на 2030 год. Вестибюль будет находиться примерно в 300 м от границ «Невской Ратуши».
Для автомобилистов в здании есть паркинг на 784 машино-мест. «Невская Ратуша» — одно из немногих офисных зданий в центре города, у которого построен подземный парковочный уровень. Квартал также оборудован высокоскоростными зарядками SchneiderElectric для электромобилей: две из них расположены на территории, три — в паркинге.
Выбор самых мобильных— велосипед и электросамокат. Пешеходные и велосипедные маршруты к «Ратуше» пролегают рядом с зеленым Таврическим садом, где также можно прогуляться в обеденный перерыв или после рабочего дня. Кстати, для двухколесного транспорта в деловом квартале тоже есть парковки — и на территории, и под землей.
В перспективе недалеко от административно-делового кластера появится станция метро «Суворовский проспект». Ее ввод запланирован на 2030 год. Вестибюль будет находиться примерно в 300 м от границ «Невской Ратуши».
Для автомобилистов в здании есть паркинг на 784 машино-мест. «Невская Ратуша» — одно из немногих офисных зданий в центре города, у которого построен подземный парковочный уровень. Квартал также оборудован высокоскоростными зарядками SchneiderElectric для электромобилей: две из них расположены на территории, три — в паркинге.
Выбор самых мобильных— велосипед и электросамокат. Пешеходные и велосипедные маршруты к «Ратуше» пролегают рядом с зеленым Таврическим садом, где также можно прогуляться в обеденный перерыв или после рабочего дня. Кстати, для двухколесного транспорта в деловом квартале тоже есть парковки — и на территории, и под землей.
Перспективы квартала
Проект «Невская Ратуша» ждет продолжение: еще два бизнес-центра находятся на стадии строительства. Полностью административно-деловой кластер завершат в конце 2024 года. Территория всех очередей станет единой благоустроенной прогулочной зоной с местами отдыха и элементами ландшафтного дизайна.
Борис Мошенский уверен в большом потенциале этой части Центрального района, поскольку городские власти планируют активно развивать здесь транспортную инфраструктуру — речь идет об Орловском тоннеле и новой скоростной трассе М-7. Автомагистраль свяжет восточную часть исторического центра с севером мегаполиса. Резиденты делового квартала смогут добраться до Выборгского шоссе буквально за 10 минут. Орловский тоннель протяженностью 2,2 км по планам соединит набережные Невы в районе Смольного института и Пискаревского проспекта, улучшив транспортную связь этой части города с правобережными районами.
«С появлением в локации новых жилых комплексов, а также масштабного развития офисного девелопмента инфраструктура района Пески продолжит насыщаться благоустроенными общественными пространствами, точками питания, магазинами и другими городскими сервисами», — подводит итог генеральный директор компании Maris.
«С появлением в локации новых жилых комплексов, а также масштабного развития офисного девелопмента инфраструктура района Пески продолжит насыщаться благоустроенными общественными пространствами, точками питания, магазинами и другими городскими сервисами», — подводит итог генеральный директор компании Maris.
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и рендеры предоставлены АО «М», ООО «Галс-Девелопмент»
Фотограф: Роман Киташов
Другие источники фотографий: Citywalls.ru, pastvu.com, Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
erid=Kra23VGPv
erid=Kra23cKWU
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и рендеры предоставлены АО «М», ООО «Галс-Девелопмент»
Фотограф: Роман Киташов
Другие источники фотографий: Citywalls.ru, pastvu.com, Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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