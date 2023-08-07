Недостатка в ресторанах и кафе в новом деловом квартале тоже нет: на Кирочной и в Виленском переулке открыты заведения высокой кухни, есть и качественный стрит-фуд, а еще многочисленные пекарни. Собственные заведения есть и в самой «Невской Ратуше»: остерия с 11 видами пасты, демократичный буфет и «кофе с собой». Обеды, кстати, можно заказать с доставкой в офис. Хотя если есть время прогуляться и зайти на площадь с фонтаном, то почему бы ею не воспользоваться?



Рядом также находится МФЦ, который разместился в бывших фабричных корпусах — они превратились в деловое пространство в модном стиле лофт. В округе — около 20 медицинских центров, в том числе премиального уровня. Часть из них открыта на территории жилых комплексов премиум-класса. Там же работает более десятка современных фитнес-центров. В 10 минутах езды — пять крупнейших торговых центров Петербурга, в их числе «Галерея», «Невский центр», «Олимпик Плаза», «Охта Молл», «Москвa».

