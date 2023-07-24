В корзине — труба и арматура
Как работает маркетплейс металла
Покупка бытовых товаров в интернете стала неотъемлемой частью нашей жизни. Теперь электронная коммерция проникает в сегмент закупок для бизнеса. На маркетплейсе можно даже купить тонны арматуры для строительства. Например, «Платферрум» похож на универсальные онлайн-площадки и предлагает клиентский сервис — он даже запустил программу лояльности.
Материалы в «два клика»
Обычно процесс покупки металлопроката простым не назовёшь. Чтобы найти необходимый товар, нужно определённое время. Ведь арматура или проволока бывают разных классов — каждый для своего применения. Нужно найти интересующую позицию в полном объёме, а потом ещё и сравнить цены у разных поставщиков. Для этого зачастую приходится обзванивать несколько организаций.
«Платферрум» значительно упрощает процесс. Выбрав в каталоге необходимую категорию и выставив фильтры по различным параметрам (даже по ГОСТу), пользователь увидит актуальные предложения с ценами.
Сведения о стоимости и остатках на складах обновляются регулярно. Разработчики маркетплейса позаботились об этом — информация от поставщиков автоматически поступает на цифровую платформу в онлайн-режиме. Кроме того, на сервисе недавно появилась возможность отслеживать динамику цен за период. Благодаря этим преимуществам «Платферрум» уже выбрали 1500 покупателей.
Сведения о стоимости и остатках на складах обновляются регулярно. Разработчики маркетплейса позаботились об этом — информация от поставщиков автоматически поступает на цифровую платформу в онлайн-режиме. Кроме того, на сервисе недавно появилась возможность отслеживать динамику цен за период. Благодаря этим преимуществам «Платферрум» уже выбрали 1500 покупателей.
Электронная площадка существует менее года, но уже наметились интересные тенденции.
1.
56% клиентов — представители малого и среднего бизнеса. Треть покупателей относятся к микропредприятиям, а крупных компаний среди пользователей — 11%.
2.
Чаще всего на «Платферрум» закупают металл строительные компании (более 50% от всех заказов), особенно подрядчики по индивидуальному жилищному строительству.
3.
Самыми популярными категориями товаров стали арматура и профильная труба. На них приходится свыше 50% всех оформленных заказов. Средний объём заказа на «Платферрум» составляет 50 тонн.
Кирилл Трояновский
генеральный директор «Платферрум»
«На «Платферрум» нет минимального объёма заказа, зато есть огромный выбор товаров от разных поставщиков и клиентский сервис. Мы проверяем всех поставщиков перед подключением и несём ответственность за безопасность. Кроме того, у нас сложный ИТ-продукт, отвечающий всем современным требованиям хранения и передачи данных. А ещё мы запустили программу лояльности для клиентов: теперь за каждый совершённый заказ начисляем баллы, которые можно обменивать на товары из каталога призов — например, на бытовую технику».
Про «плюшки» для пользователей ещё обязательно вспомним, но сначала расскажем, что и как продают на цифровой платформе.
«Платферрум»: главное о площадке
120
поставщиков
Более
1500
клиентов
Не менее
1200 т
металлопроката отгружается ежедневно
64%
всего продаваемого в России металла представлено на маркетплейсе
4 преимущества маркетплейса
Объясняет Кирилл Трояновский
Безопасность
«Маркетплейс — это сложная ИТ-система. Безопасность для нас — один из приоритетов. Причем она важна как для наших клиентов, так и для поставщиков. Мы понимаем, что речь идет о дорогостоящих сделках и обязательствах. Система маркетплейса соответствует всем требованиям законодательства и постоянно совершенствуется. Мы регулярно проводим необходимые проверки и аудит.
Как уже я уже говорил, мы можем подключиться в любой момент, если у клиента возникли проблемы. Даже если с заказом что-то не так, мы готовы рассмотреть проблему, и, например, помочь урегулировать конфликт с поставщиком и вернуть деньги».
Как уже я уже говорил, мы можем подключиться в любой момент, если у клиента возникли проблемы. Даже если с заказом что-то не так, мы готовы рассмотреть проблему, и, например, помочь урегулировать конфликт с поставщиком и вернуть деньги».
Листайте, чтобы посмотреть
Прозрачность
«На маркетплейсе всегда актуальные цены, так как поставщики их регулярно обновляют. Мы не «зашиваем» в стоимость никаких своих процентов и никаких «сюрпризов» при оформлении заказа клиентов не ждёт. История заказов сохраняется в личном кабинете, поэтому в любой момент можно отследить статус».
Экономия времени
«В каталоге представлено свыше 30 000 SKU (stock keeping unit, «единица складского учета»). Он разделен на удобные разделы, а продукцию можно отфильтровать по разным критериям. Всего за пару кликов пользователь может найти необходимый товар и связаться с поставщиком онлайн. Мы стремимся, чтобы все сделки проходили не более, чем за час».
Клиентоориентированность
«Мы знаем, что клиентам важны скорость, цена и качество. К сожалению, мы не можем управлять ценами на рынке, но мы можем давать приятные бонусы клиентам: скидки на доставку или, например, баллы за покупку, которые потом можно обменять за призы (в том числе бытовую технику и электронику). Помимо вышесказанного, у нас работает функционал рекламаций. Мы всегда подключаемся и помогаем клиентам!»
Безопасность
«Маркетплейс — это сложная ИТ-система. Безопасность для нас — один из приоритетов. Причём она важна как для наших клиентов, так и для поставщиков. Мы понимаем, что речь идёт о дорогостоящих сделках и обязательствах. Система маркетплейса соответствует всем требованиям законодательства и постоянно совершенствуется. Мы регулярно проводим необходимые проверки и аудит».
4 преимущества маркетплейса
Объясняет Кирилл Трояновский
Безопасность
«Маркетплейс — это сложная ИТ-система. Безопасность для нас — один из приоритетов. Причем она важна как для наших клиентов, так и для поставщиков. Мы понимаем, что речь идет о дорогостоящих сделках и обязательствах. Система маркетплейса соответствует всем требованиям законодательства и постоянно совершенствуется. Мы регулярно проводим необходимые проверки и аудит.
Как уже я уже говорил, мы можем подключиться в любой момент, если у клиента возникли проблемы. Даже если с заказом что-то не так, мы готовы рассмотреть проблему, и, например, помочь урегулировать конфликт с поставщиком и вернуть деньги».
Как уже я уже говорил, мы можем подключиться в любой момент, если у клиента возникли проблемы. Даже если с заказом что-то не так, мы готовы рассмотреть проблему, и, например, помочь урегулировать конфликт с поставщиком и вернуть деньги».
Листайте, чтобы посмотреть
Прозрачность
«На маркетплейсе всегда актуальные цены, так как поставщики их регулярно обновляют. Мы не «зашиваем» в стоимость никаких своих процентов и никаких «сюрпризов» при оформлении заказа клиентов не ждёт. История заказов сохраняется в личном кабинете, поэтому в любой момент можно отследить статус».
Экономия времени
«В каталоге представлено свыше 30 000 SKU (stock keeping unit, «единица складского учета»). Он разделен на удобные разделы, а продукцию можно отфильтровать по разным критериям. Всего за пару кликов пользователь может найти необходимый товар и связаться с поставщиком онлайн. Мы стремимся, чтобы все сделки проходили не более, чем за час».
Клиентоориентированность
«Мы знаем, что клиентам важны скорость, цена и качество. К сожалению, мы не можем управлять ценами на рынке, но мы можем давать приятные бонусы клиентам: скидки на доставку или, например, баллы за покупку, которые потом можно обменять за призы (в том числе бытовую технику и электронику). Помимо вышесказанного, у нас работает функционал рекламаций. Мы всегда подключаемся и помогаем клиентам!»
Безопасность
«Маркетплейс — это сложная ИТ-система. Безопасность для нас — один из приоритетов. Причём она важна как для наших клиентов, так и для поставщиков. Мы понимаем, что речь идёт о дорогостоящих сделках и обязательствах. Система маркетплейса соответствует всем требованиям законодательства и постоянно совершенствуется. Мы регулярно проводим необходимые проверки и аудит».
Как покупать металл на площадке
Оформлять заказы на «Платферрум» могут пока только юридические лица. Ограничений по объёму и сумме заказа нет, а в каталоге представлено свыше 30 000 SKU.
Маркетплейс предлагает дополнительные опции — финансовую поддержку от банков-партнёров, отсрочку платежа и услуги металлообработки.
Шаг 1
Для начала пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте: создать аккаунт, а затем заполнить информацию о юридическом лице. Регистрация займёт не более 5 минут.
Шаг 2
Дальше можно выбрать необходимые товары в каталоге и добавить в «Корзину». На этом этапе также доступен выбор дополнительных услуг: металлообработки, доставки и отсрочки платежа.
Шаг 3
После согласования деталей заказа необходимо оплатить счёт и ждать товар в согласованные сроки.
Приятные бонусы
Наконец, как и обещали, рассказываем подробнее о программе лояльности. Её команда «Платферрум» запустила в июне 2023 года. Понятно, что покупают на цифровой платформе юрлица, но ведь за каждым из них стоит человек: он-то и получает бонусы. 0,15% от стоимости продукции в заказе вернётся баллами на счёт сотрудника компании-клиента*. С августа можно будет обменять накопленные бонусы на товары из каталога призов: бытовая техника, электроника, товары для спорта и досуга и т. д.
Также на платформе постоянно проводятся акции: скидки на металл и доставку, позволяющие существенно сэкономить.
Реклама, АО «Северсталь Платформа»,
* С условиями программы лояльности можно ознакомиться на сайте.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Северсталь Платформа», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
* С условиями программы лояльности можно ознакомиться на сайте.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Северсталь Платформа», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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