«Маркетплейс — это сложная ИТ-система. Безопасность для нас — один из приоритетов. Причем она важна как для наших клиентов, так и для поставщиков. Мы понимаем, что речь идет о дорогостоящих сделках и обязательствах. Система маркетплейса соответствует всем требованиям законодательства и постоянно совершенствуется. Мы регулярно проводим необходимые проверки и аудит.

Как уже я уже говорил, мы можем подключиться в любой момент, если у клиента возникли проблемы. Даже если с заказом что-то не так, мы готовы рассмотреть проблему, и, например, помочь урегулировать конфликт с поставщиком и вернуть деньги».