как музы и «птичка» Made in Russia меняют представления о российском экспорте
Экспорт из России стал одной из важнейших тем прошедшего Петербургского международного экономического форума. Ведь это — важная составляющая технологического суверенитета страны и успешного развития российских компаний.
Ломая стереотипы:
Так, за дни форума студию посетили около 40 гостей, в том числе главы регионов, которые активно поддерживают локальных экспортеров в тесном сотрудничестве с РЭЦ. Трансляцию из студии посмотрели более 2 млн человек.
Плодотворно прошла сессия «Сделано в России — знак качества на карте мира!», на которой с помощью представителей бизнеса, власти и общественных организаций были сформулированы основные направления сотрудничества.
Плодотворно прошла сессия «Сделано в России — знак качества на карте мира!», на которой с помощью представителей бизнеса, власти и общественных организаций были сформулированы основные направления сотрудничества.
Команда Российского экспортного центра (РЭЦ) на форуме действовала сразу по нескольким направлениям:
деловые встречи и бизнес-контакты
проведение сессий и участие в дискуссиях
подписание соглашений
популяризация темы экспорта через студию «Сделано в России»
«Российский бизнес сталкивается с «имиджевыми» барьерами на внешних рынках, в том числе с «архаичностью» восприятия и отсутствием узнаваемости у потребителя. Это напрямую влияет на успех и эффективность мер поддержки. Такое стереотипное восприятие пусть и не несет в себе негатива, но не отражает современные возможности и качественные характеристики российской продукции».
Вероника Никишина,
генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»
генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»
Сформировать позитивную репутацию российской продукции — такова основная цель программы продвижения на зарубежные рынки «Сделано в России». Она должна подчеркнуть главные конкурентные преимущества наших товаров:
органичность
энергоэффективность
надежность
экологичность
«Очень важно, что участники дискуссии пришли к выводу: под брендом «Сделано в России» необходимо не продвигать отдельные бренды, а улучшать восприятие российской продукции в целом — в разрезе конкретных отраслей. Улучшенное восприятие будет, в свою очередь, генерировать новый потребительский спрос для всех экспортеров».
Вероника Никишина,
генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»
генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»
Продвижение под брендом Made in Russia — это:
Приоритетные регионы продвижения «Сделано в России»: Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, страны ЕАЭС и постсоветского пространства.
участие в международных выставках и бизнес-миссиях за рубежом
12 представительств за рубежом
шоу-румы с продукцией АПК в шести странах
национальные магазины на крупнейших зарубежных маркетплейсах
система добровольной сертификации «Сделано в России», интегрированная с Роскачеством и Роспатентом
Мимо стенда «Сделано в России» на Петербургском экономическом форуме сложно было пройти, не остановившись. Причиной тому — прекрасные хозяйки стенда. Музы российского экспорта — пять девушек, символизирующих наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса на внешних рынках:
Встреча с прекрасным
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Нефтехимическая отрасль
Машиностроение
Агропромышленный комплекс
Медицина
IT-направление
медицина
IT-направление
нефтехимическая отрасль
машиностроение
агропромышленный комплекс
С красавицами в стилизованных национальных костюмах и кокошниках стремились фотографироваться — в том числе представители зарубежных стран. Едва ли был хотя бы один фоторепортаж с форума, где их не было бы! А кто-то просто останавливался, чтобы рассмотреть внимательнее стенд и узнать символику нарядов.
Таким образом через традиционные, но осовремененные образы транслируется отношение, которое должно быть сформировано к российскому экспорту:
сохранение традиций качества
актуальность и современность
узнаваемость
Визуальный образ, созданный девушками в стилизованных национальных костюмах, оказался весьма успешным и будет использоваться дальше — но только на самых важных мероприятиях. Осенью в Москве состоится форум «Сделано в России», на котором Музы появятся снова.
Важнейшие соглашения, подписанные РЭЦ на ПМЭФ
С индийской International Chamber of Investments and Business — об укреплении торгово-экономических отношений между странами и помощи в деловых коммуникациях предпринимателям из России и Индии.
С правительством Московской области — об интеграции региональных экспортных услуг для бизнеса на платформе «Мой экспорт».
С правительствами Тульской и Иркутской областей — об усилении поддержки экспортно ориентированных компаний их этих регионов.
«Очень важно сделать так, чтобы региональные компании — в том числе те, которые еще не продают свою продукцию за границу, — имели под рукой, в режиме одного окна, все услуги и инструменты поддержки — и региональные, и федеральные, — которые предоставляет РЭЦ. Во-первых, это позволит им не потеряться в разнообразии мер этой поддержки, а во-вторых — не нужно будет ходить за одной услугой в регион, а за другой к нам. Это важно для малого и среднего бизнеса: у них нет ни времени, ни возможностей для того, чтобы бесконечно ходить по кабинетам и держать целый штат для заполнения и доставки бумажных документов».
Вероника Никишина,
генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»
генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»
С транспортной компанией FESCO и Государственной Третьяковской галереей — о совместной поддержке и продвижении российских креативных индустрий на экспорт.
С «Национальной системой лесной сертификации» — о том, что компании лесной отрасли смогут получить знак «Сделано в России» и продвигать свою продукцию на внешние рынки при поддержке РЭЦ.
С Духовным управлением мусульман России — о поддержке экспортеров.
С Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) — о совместном развитии транспортного коридора «Север-Юг»: разработке новых сервисов и маршрутов, создании экспортерам более комфортных условий для перевозок.
«Мы стоим на пороге формирования принципиально новых правил, которые будут создаваться с учетом трендов новой реальности. Важно всем вместе работать над новыми правилами и новой реальностью».
Вероника Никишина,
генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»
генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»
Кроме того, на форуме был анонсирован новый проект РЭЦ и РЖД: запуск еще одного совместного логистического проекта — «экспортного экспресса для МСП», который даст возможность небольшим экспортерам перевозить небольшие партии товаров и снизит расходы на логистику.
Кроме того, на форуме был анонсирован новый проект РЭЦ и РЖД: запуск еще одного совместного логистического проекта — «экспортного экспресса для МСП», который даст возможность небольшим экспортерам перевозить небольшие партии товаров и снизит расходы на логистику.
Главным событием года для предпринимателей — экспортеров и тех, кто только планирует развивать бизнес, выйдя на новые рынки, — станет Международный экспортный форум «Сделано в России». Он пройдет в Москве 19 – 20 октября.
Дальше — больше
5600
участников
130
b2b-встреч
70
иностранных делегаций
40
сессий деловой программы
100
экспонатов на выставке российских технологий
Реклама, АО «Российский экспортный центр»
Автор: Мария Лебедева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Российский экспортный центр»
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Мария Лебедева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Российский экспортный центр»
Дизайнер: Ольга Сергеева
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