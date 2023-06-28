как музы и «птичка» Made in Russia меняют представления о российском экспорте

«Очень важно сделать так, чтобы региональные компании — в том числе те, которые еще не продают свою продукцию за границу, — имели под рукой, в режиме одного окна, все услуги и инструменты поддержки — и региональные, и федеральные, — которые предоставляет РЭЦ. Во-первых, это позволит им не потеряться в разнообразии мер этой поддержки, а во-вторых — не нужно будет ходить за одной услугой в регион, а за другой к нам. Это важно для малого и среднего бизнеса: у них нет ни времени, ни возможностей для того, чтобы бесконечно ходить по кабинетам и держать целый штат для заполнения и доставки бумажных документов».