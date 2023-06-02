— Вначале удивляло, что при нажатии на тормоз машина резко сбавляет скорость. Электромобиль очень устойчивый, отлично ведет себя как на асфальте, так и на грунтовой дороге. Но к нему все же надо привыкнуть. Совсем другое ощущение от вождения, если сравнивать с инжекторным авто.



С переключателями скоростей и режимов не сразу разобрался. При нажатии на «Старт», когда включаешь D, ручник иногда отключается, а иногда нет, приходилось делать это в ручном режиме. Немного не понравилось, что, если машину завел, а передачу не сразу включил, приходится глушить и снова заводить. С первого раза не всегда получалось. Может, не дожимал педаль тормоза.



Удача модели — зеркало заднего вида: с хорошим обзором и ощущением «рыбьего глаза». Боковые зеркала настраиваются вручную, при выключении автомобиля складываются самостоятельно. Они объемные, с электроприводом и обогревом, и кажутся вполне подходящими для такого типа кузова. Однако их информативность оставляет желать лучшего, так как они больше направлены вниз и поэтому при любых настройках дают низкий угол обзора горизонта. Настройками это не исправляется — нужна еще одна степень свободы. Возможно, это точка улучшения для новых версий автомобиля.