Электричество плюс технологии
Электрокары активно входят в нашу жизнь: на дорогах все чаще можно встретить малошумные автомобили. «Фонтанка» взяла на длительный тест-драйв китайский электрокар Skywell ET5 и проверила его возможности в реальных условиях — на городских улицах и загородных трассах.
Тест-драйв китайского электрокара Skywell ET5
Как автомобиль ведет себя на дорогах? Каким образом его можно заряжать? Чем привлекателен дизайн и насколько комфортно в салоне? Ответы искали журналист «Фонтанки» и герой публикации — опытный водитель из Петербурга. Но сначала давайте познакомимся.
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Ведет активный и здоровый образ жизни, поклонник новых технологий
Бензиновые автомобили водил разные: передне- и полноприводные, хэтчбеки, седаны, кроссоверы
Стаж вождения — с 1980 года. За рулем электрокара — впервые
Женат более 40 лет, семья большая: взрослые дети, зять, невестка, внучка
В Петербурге часто бывает по делам
Живет в Ленобласти, в поселке Рощино
Шестидесятник, пенсионер
Анатолий
На тест-драйв автомобиль предоставлен официальным дилером в Петербурге — SKYWELL КАРС ФЭМИЛИ
В Россию поставляется официальным дистрибьютером, продажи осуществляются через сеть официальных дилеров
Среднеразмерный пятиместный переднеприводной кроссовер на электрическом ходу
ET расшифровывается как Electric Technology (Электрическая Технология)
до 100 км/ч
Разгон за 7,9 секунды
~ 400 км
Пробег на одной зарядке. Гарантия на батарею — 8 лет
72 кВт в час
Емкость батареи. Мощность силовой установки 150 кВт (204 л. с.)
День I. Первые впечатления
Анатолий получил электрокар в пятницу, чтобы посвятить выходные тест-драйву. В автоцентре SKYWELL КАРС ФЭМИЛИ (официальный дилер) на проспекте Энергетиков, дом 59, корпус 3 менеджеры подробно объяснили, как пользоваться новинкой. Решено было сразу ехать за город, чтобы избежать дачных пробок.
Анатолий
Электрокары активно входят в нашу жизнь: на дорогах все чаще можно встретить малошумные автомобили. «Фонтанка» взяла на длительный тест-драйв китайский электрокар Skywell ET5 и проверила его возможности в реальных условиях — на городских улицах и загородных трассах.
Рассказывает Анатолий
— Первые километров десять ощущения были удивительными. В салоне так тихо, что можно разговаривать шепотом. Слушать музыку намного удобнее. Габариты непривычные, угол обзора другой. По сравнению с моим седаном (герой водит «Шкоду Рапид» — Прим.ред.) чувствую себя как в сказке: «Высоко сижу, далеко гляжу». Мягкий ход на колеях, образовавшихся после зимы. Любые неровности асфальта кроссовер преодолевает легко. Плавное движение умиротворяет, солнечная погода и выходные впереди — настраивают на позитив.
Машина легко разгоняется, но если убираешь ногу с педали газа — теряет скорость. Работает рекуперация (подзарядка аккумулятора в движении — Прим.ред.). Когда ускоряешься, на мультимедийном экране отображается, сколько киловатт тратит автомобиль. Иногда было боязно, что израсходую весь запас.
Машина легко разгоняется, но если убираешь ногу с педали газа — теряет скорость. Работает рекуперация (подзарядка аккумулятора в движении — Прим.ред.). Когда ускоряешься, на мультимедийном экране отображается, сколько киловатт тратит автомобиль. Иногда было боязно, что израсходую весь запас.
Стало 84%
Было 98%
Станция метро «Парнас»
КАРС ФЭМИЛИ (проспект Энергетиков, дом 59, корпус 3)
22 км
Маршрут первого дня
Стало 68%
Было 84%
Станция метро «Парнас»
Рощино
Зеленогорск
Репино
Белоостров
Песочный
Юкки
+70 км
День II. Рассматриваем интерьер и экстерьер
Освоившись, Анатолий пригласил семью прокатиться по берегу Финского залива и на Рощинские озера. А заодно познакомил местных жителей с китайской школой дизайна. Плавные линии, непривычный для россиян логотип, черные «соты» на бампере, объемные габариты, лазерные фары его машины — все это вызывало любопытство окружающих.
Электрокары активно входят в нашу жизнь: на дорогах все чаще можно встретить малошумные автомобили. «Фонтанка» взяла на длительный тест-драйв китайский электрокар Skywell ET5 и проверила его возможности в реальных условиях — на городских улицах и загородных трассах.
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Экстерьер
Внешний вид автомобиля разрабатывался международной командой во главе с экс-дизайнером Mercedes-Benz и Porsche Джейсоном Кларком Хиллом. 3D-вставка в передней части капота имитирует решетку радиатора. Светодиодная линия на пятой двери, спойлер и накладка бампера с имитацией диффузора придают облику динамики.
«Логотип с подсветкой делает автомобиль заметным в потоке и добавляет яркости образу», — отмечается в рекламном проспекте. Куда бы ни приезжал Анатолий, местные жители живо интересовались электрокаром: «Как он называется? Кто производитель? Как заряжать?» Прохожие фотографировали, а таксисты завистливо провожали взглядом.
«Логотип с подсветкой делает автомобиль заметным в потоке и добавляет яркости образу», — отмечается в рекламном проспекте. Куда бы ни приезжал Анатолий, местные жители живо интересовались электрокаром: «Как он называется? Кто производитель? Как заряжать?» Прохожие фотографировали, а таксисты завистливо провожали взглядом.
Интерьер
Внутри просторно. Тихий звук мотора не мешает пассажирам подремать в пути. Покрытие сидений комбинированное: боковины — экокожа, сиденье — велюр. Это очень удобно, особенно в жару. Передние кресла оснащены не только подогревом, но и системой охлаждения. «Ментоловый» эффект приятно холодит спину и руки, — подлокотник тоже охлаждается. Кондиционер в ET5 тоже есть и работает в нескольких режимах.
Анатолию понравилась возможность регулировать положения водительского кресла — высоту и близость к рулю. На мультимедийном экране можно установить режим «Память», и умная система запомнит настройки. Когда автомобиль выключен, сидение опускается в исходную позицию, а при нажатии на «Старт» возвращается в удобное для водителя положение. Это хорошо для семей, в которых есть несколько водителей разного роста. Функцию оценила невысокая супруга нашего героя: обычно ей в кроссоверах неудобно — приходится буквально запрыгивать в салон.
Анатолию понравилась возможность регулировать положения водительского кресла — высоту и близость к рулю. На мультимедийном экране можно установить режим «Память», и умная система запомнит настройки. Когда автомобиль выключен, сидение опускается в исходную позицию, а при нажатии на «Старт» возвращается в удобное для водителя положение. Это хорошо для семей, в которых есть несколько водителей разного роста. Функцию оценила невысокая супруга нашего героя: обычно ей в кроссоверах неудобно — приходится буквально запрыгивать в салон.
Зеркала
Зеркала настраиваются вручную, при выключении машины автоматически складываются. Они объемные, с электроприводом и обогревом, для такого типа кузова вполне подходящие.
Панорамная крыша
Панорамная крыша площадью 0,83 кв.м — это окно в Нарнию. При открытом люке обзор становится практически безграничным, в салон попадает больше света, что визуально увеличивает внутреннее пространство. Люк состоит из двух панелей, каждую из которых можно приподнять.
Панорамная крыша
Панорамная крыша площадью 0,83 кв.м — это окно в Нарнию. При открытом люке обзор становится практически безграничным, в салон попадает больше света, что визуально увеличивает внутреннее пространство. Люк состоит из двух панелей, каждую из которых можно приподнять.
Центр управления комфортом
Центр управления комфортом — мультимедийный экран с диагональю 12,8 дюйма с интуитивно понятным русифицированным меню. На экране можно выбрать цвет настроения из 128 оттенков внутренней подсветки, включить музыку — в том числе из приложения по Bluetooth: например, из Яндекс.Музыки. Качество звука хорошее, его можно настроить. Отсюда же управляют высотой, подогревом и вентиляцией сидений, климат-контролем, камерами переднего и заднего вида, и даже камерой с обзором в 360 градусов.
О камерах стоит сказать отдельно. С ними любой водитель, даже новичок, сможет легко припарковаться и развернуться. Изображение очень четкое и яркое. Датчики парковки подскажут, где находятся препятствия.
Под мультимедийным экраном расположены подстаканники и сейф-холодильник, в котором можно остужать напитки летом.
О камерах стоит сказать отдельно. С ними любой водитель, даже новичок, сможет легко припарковаться и развернуться. Изображение очень четкое и яркое. Датчики парковки подскажут, где находятся препятствия.
Под мультимедийным экраном расположены подстаканники и сейф-холодильник, в котором можно остужать напитки летом.
Бортовой компьютер
В нем есть несколько систем: распределения тормозного усилия (EBD/CBC), контроля давления в шинах (TPMS), стабилизации (ESC/DSC), помощи при экстренном торможении (BA/EBA), антиблокировочная (ABS), противобуксовочная (ARS/TCS) и т.д.
Это интересно!
Skywell New Energy Automobile Group, выпускающая Skywell ET5, — одна из ведущих компаний, производящих электрический коммерческий транспорт в Китае. С 2019 года она на втором месте по производству электробусов. В Китае бренд Skywell ET5 называется Skyworth, в Европе продается под названием Elaris Beo, в в США — как Imperium.
Экстерьер
Внешний вид автомобиля разрабатывался международной командой во главе с экс-дизайнером Mercedes-Benz и Porsche Джейсоном Кларком Хиллом. 3D-вставка в передней части капота имитирует решетку радиатора. Светодиодная линия на пятой двери, спойлер и накладка бампера с имитацией диффузора придают облику динамики.
«Логотип с подсветкой делает автомобиль заметным в потоке и добавляет яркости образу», — отмечается в рекламном проспекте. Куда бы ни приезжал Анатолий, местные жители живо интересовались электрокаром: «Как он называется? Кто производитель? Как заряжать?» Прохожие фотографировали, а таксисты завистливо провожали взглядом.
«Логотип с подсветкой делает автомобиль заметным в потоке и добавляет яркости образу», — отмечается в рекламном проспекте. Куда бы ни приезжал Анатолий, местные жители живо интересовались электрокаром: «Как он называется? Кто производитель? Как заряжать?» Прохожие фотографировали, а таксисты завистливо провожали взглядом.
Кликните, чтобы увидеть больше
Интерьер
Внутри просторно. Тихий звук мотора не мешает пассажирам подремать в пути. Покрытие сидений комбинированное: боковины — экокожа, сиденье — велюр. Это очень удобно, особенно в жару. Передние кресла оснащены не только подогревом, но и системой охлаждения. «Ментоловый» эффект приятно холодит спину и руки, — подлокотник тоже охлаждается. Кондиционер в ET5 тоже есть и работает в нескольких режимах.
Анатолию понравилась возможность регулировать положения водительского кресла — высоту и близость к рулю. На мультимедийном экране можно установить режим «Память», и умная система запомнит настройки. Когда автомобиль выключен, сидение опускается в исходную позицию, а при нажатии на «Старт» возвращается в удобное для водителя положение. Это хорошо для семей, в которых есть несколько водителей разного роста. Функцию оценила невысокая супруга нашего героя: обычно ей в кроссоверах неудобно — приходится буквально запрыгивать в салон.
Анатолию понравилась возможность регулировать положения водительского кресла — высоту и близость к рулю. На мультимедийном экране можно установить режим «Память», и умная система запомнит настройки. Когда автомобиль выключен, сидение опускается в исходную позицию, а при нажатии на «Старт» возвращается в удобное для водителя положение. Это хорошо для семей, в которых есть несколько водителей разного роста. Функцию оценила невысокая супруга нашего героя: обычно ей в кроссоверах неудобно — приходится буквально запрыгивать в салон.
Зеркала
Зеркала настраиваются вручную, при выключении машины автоматически складываются. Они объемные, с электроприводом и обогревом, для такого типа кузова вполне подходящие.
Панорамная крыша
Панорамная крыша площадью 0,83 кв.м — это окно в Нарнию. При открытом люке обзор становится практически безграничным, в салон попадает больше света, что визуально увеличивает внутреннее пространство. Люк состоит из двух панелей, каждую из которых можно приподнять.
Центр управления комфортом
Мультимедийный экран с диагональю 12,8 дюйма с интуитивно понятным русифицированным меню. На экране можно выбрать цвет настроения из 128 оттенков внутренней подсветки, включить музыку — в том числе из приложения по Bluetooth: например, из Яндекс.Музыки. Качество звука хорошее, его можно настроить. Отсюда же управляют высотой, подогревом и вентиляцией сидений, климат-контролем, камерами переднего и заднего вида, и даже камерой с обзором в 360 градусов.
О камерах стоит сказать отдельно. С ними любой водитель, даже новичок, сможет легко припарковаться и развернуться. Изображение очень четкое и яркое. Датчики парковки подскажут, где находятся препятствия.
Под мультимедийным экраном расположены подстаканники и сейф-холодильник, в котором можно остужать напитки летом.
О камерах стоит сказать отдельно. С ними любой водитель, даже новичок, сможет легко припарковаться и развернуться. Изображение очень четкое и яркое. Датчики парковки подскажут, где находятся препятствия.
Под мультимедийным экраном расположены подстаканники и сейф-холодильник, в котором можно остужать напитки летом.
Бортовой компьютер
В нем есть несколько систем: распределения тормозного усилия (EBD/CBC), контроля давления в шинах (TPMS), стабилизации (ESC/DSC), помощи при экстренном торможении (BA/EBA), антиблокировочная (ABS), противобуксовочная (ARS/TCS) и т.д.
Стало 52%
Станция обслуживания в Огоньках
Было 68%
Репино
Рощино
59 км
Маршрут второго дня
Для владельцев электрокаров в Северо-Западном регионе есть несколько приложений со станциями зарядки: «Россети», «Яндекс.Заправки», «Ленэнерго». Кроме того, их можно найти в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигаторе». На карте Петербурга электрозаправок много.
Однако за городом их число пока ограничено. Анатолий поехал заправляться в Репино, где на АЗС ПТК есть станция «Ленэнерго». Но на ней не оказалось специальных проводов.
Далее его путь лежал на АЗС в поселке Огоньки. Многие помнят это знаковое место, где любители поездок в Финляндию в прежние времена останавливались отдохнуть. Поставив автомобиль на зарядку, семья отправилась в придорожное кафе и провела там больше часа. Но бортовой компьютер показал, что заряд увеличился всего на 16% — с 52% до 68%.
Загородная жизнь позволяет заряжать электрокар от обычной сети, если есть специальный провод. Кстати, при покупке Skywell ET5 в КАРС ФЭМИЛИ зарядная станция — в подарок.* Анатолий поставил электрокар на зарядку в 23:05, и к 09:30 утра экран показывал 100% вместо вечерних 62%. А ночной тариф поставщика домашней электроэнергии оказался более экономичным, чем цены заправки.
Однако за городом их число пока ограничено. Анатолий поехал заправляться в Репино, где на АЗС ПТК есть станция «Ленэнерго». Но на ней не оказалось специальных проводов.
Далее его путь лежал на АЗС в поселке Огоньки. Многие помнят это знаковое место, где любители поездок в Финляндию в прежние времена останавливались отдохнуть. Поставив автомобиль на зарядку, семья отправилась в придорожное кафе и провела там больше часа. Но бортовой компьютер показал, что заряд увеличился всего на 16% — с 52% до 68%.
Загородная жизнь позволяет заряжать электрокар от обычной сети, если есть специальный провод. Кстати, при покупке Skywell ET5 в КАРС ФЭМИЛИ зарядная станция — в подарок.* Анатолий поставил электрокар на зарядку в 23:05, и к 09:30 утра экран показывал 100% вместо вечерних 62%. А ночной тариф поставщика домашней электроэнергии оказался более экономичным, чем цены заправки.
Где заряжаться?
Это интересно!
Skywell ET5 можно заряжать разными способами:
- От бытовой сети
- От бесплатных городских 22-киловаттных зарядок через разъем Type-2
- От мощных станций постоянного тока через разъем CCS2
По данным администрации Петербурга на февраль 2023 года, в городе работает 101 электрическая зарядная станция: 46 из них построены ПАО «Россети Ленэнерго», 55 — установлены на территории дилерских центров, на парковках бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов и отелей. В 2023–2024 годах в Петербурге планируют установить еще 106 «быстрых» зарядных станций, в том числе 45 — в этом году с использованием федеральной субсидии размером в 124 млн рублей. Всего в городе зарегистрировано более 900 электромобилей.
Бензиновый или электрический?
Мы попытались просчитать затраты на поездку длиной в 300 км. Разумеется, эти цифры не универсальны: в каждом случае на стоимость будут влиять расход топлива конкретной модели авто и манера вождения владельца.
На станции «Россети» электрокар Анатолия заряжался чуть больше часа. 11 КВт*час обошлись в 250 рублей, то есть 1 КВт*час стоил больше 22 рублей!
При использовании штатного 16-амперного устройства время зарядки с 30 КВт*час до 100 КВт*час составило бы около 20 часов — многовато! Наш герой пришел к выводу, что оптимальный вариант — 3-фазная домашняя зарядная станция (по 16 ампер на фазу). С ней мощность заряда составит 10,5 КВт*час, а весь процесс займет около 7 часов. И лучше делать это по ночному тарифу.
При использовании штатного 16-амперного устройства время зарядки с 30 КВт*час до 100 КВт*час составило бы около 20 часов — многовато! Наш герой пришел к выводу, что оптимальный вариант — 3-фазная домашняя зарядная станция (по 16 ампер на фазу). С ней мощность заряда составит 10,5 КВт*час, а весь процесс займет около 7 часов. И лучше делать это по ночному тарифу.
А что на практике?
Экстерьер
Электрокар
- Аккумулятор на 100 КВт*час с нижним пределом разряда 30%, то есть можно потратить 70 КВт*час
- Строим смешанный маршрут длиной до 300 км: например, 50% пути — в городе, 50% — в области
- Дневной тариф «Ленэнерго» в Ленобласти — 5,68 рублей за 1КВт*час
- Итого: 5,68 х 70 = 397,8 рублей
- Ночной тариф «Ленэнерго» в Ленобласти (с 23:00 до 7:00) — 3,09 рубля за 1 КВт*час
- Итого: 3,09 х 70 = 216,3 рублей.
«Шкода Рапид»
- Средний расход при смешанном режиме 7,7 л на 100 км, то есть 23,3 л 95-го бензина на 300 км
- Итого: 23,3 х 51 рубль = 1188 рублей на 300 км
Анатолий
Приятные бонусы от государства
Владельцы электрокаров с пропиской в Санкт-Петербурге и Ленинградской области освобождены от уплаты транспортного налога на срок до 5 лет с момента регистрации нового электромобиля с двигателем до 150 л.с. включительно.
До конца года проезд по платным федеральным трассам бесплатный для электромобилей всех марок — как отечественного, так и зарубежного производства. Но чтобы воспользоваться льготой, все равно требуется оформить транспондер. Кроме того, электрокары могут парковаться в центре Петербурга бесплатно при наличии оформленного парковочного билета.
До конца года проезд по платным федеральным трассам бесплатный для электромобилей всех марок — как отечественного, так и зарубежного производства. Но чтобы воспользоваться льготой, все равно требуется оформить транспондер. Кроме того, электрокары могут парковаться в центре Петербурга бесплатно при наличии оформленного парковочного билета.
Приобретение в кредит с помощью банков-партнеров. Полные условия описаны на сайте.
Приобретение по трейд-ин. С полными условиями можно познакомиться здесь.
Дилер предлагает две программы покупки:
Сколько стоит?
Автомобиль Skywell ET5 в комплектации Luxury+ обойдется примерно в 5 млн рублей без учета оформления страховок: ОСАГО и каско. Однако до конца мая 2023 года действует специальная цена: с учетом всех спецпредложений - стоимость электрокара составит 3 980 000 рублей.
День III. Ездим по городу
На областных трассах все более-менее понятно. Но петербургский трафик —тот еще квест, особенно в понедельник утром. Журналист «Фонтанки» сел за руль Skywell ET5 и отправился в самый центр— на улицу Зодчего Росси. В городе на электромобиле ездить очень удобно: тяга (крутящий момент — 320 Нм) всегда доступна, поэтому быстрые перестроения или маневры даются легко. Один раз пришлось резко нажать на тормоз, когда на Каменноостровском проспекте внезапно выскочил резвый таксист. Экстренная остановка прошла без сучка и задоринки.
Трамвайные пути на Садовой улице, которые обычно чувствительны для пассажиров седана, практически не ощущались.
Камеры, о которых уже говорилось, делают парковку на электрокаре удобной. Но приходится брать в расчет, что габариты превышают привычные, по сравнению с седаном.
Трамвайные пути на Садовой улице, которые обычно чувствительны для пассажиров седана, практически не ощущались.
Камеры, о которых уже говорилось, делают парковку на электрокаре удобной. Но приходится брать в расчет, что габариты превышают привычные, по сравнению с седаном.
Анатолий
Электрокары активно входят в нашу жизнь: на дорогах все чаще можно встретить малошумные автомобили. «Фонтанка» взяла на длительный тест-драйв китайский электрокар Skywell ET5 и проверила его возможности в реальных условиях — на городских улицах и загородных трассах.
— Вначале удивляло, что при нажатии на тормоз машина резко сбавляет скорость. Электромобиль очень устойчивый, отлично ведет себя как на асфальте, так и на грунтовой дороге. Но к нему все же надо привыкнуть. Совсем другое ощущение от вождения, если сравнивать с инжекторным авто.
С переключателями скоростей и режимов не сразу разобрался. При нажатии на «Старт», когда включаешь D, ручник иногда отключается, а иногда нет, приходилось делать это в ручном режиме. Немного не понравилось, что, если машину завел, а передачу не сразу включил, приходится глушить и снова заводить. С первого раза не всегда получалось. Может, не дожимал педаль тормоза.
Удача модели — зеркало заднего вида: с хорошим обзором и ощущением «рыбьего глаза». Боковые зеркала настраиваются вручную, при выключении автомобиля складываются самостоятельно. Они объемные, с электроприводом и обогревом, и кажутся вполне подходящими для такого типа кузова. Однако их информативность оставляет желать лучшего, так как они больше направлены вниз и поэтому при любых настройках дают низкий угол обзора горизонта. Настройками это не исправляется — нужна еще одна степень свободы. Возможно, это точка улучшения для новых версий автомобиля.
С переключателями скоростей и режимов не сразу разобрался. При нажатии на «Старт», когда включаешь D, ручник иногда отключается, а иногда нет, приходилось делать это в ручном режиме. Немного не понравилось, что, если машину завел, а передачу не сразу включил, приходится глушить и снова заводить. С первого раза не всегда получалось. Может, не дожимал педаль тормоза.
Удача модели — зеркало заднего вида: с хорошим обзором и ощущением «рыбьего глаза». Боковые зеркала настраиваются вручную, при выключении автомобиля складываются самостоятельно. Они объемные, с электроприводом и обогревом, и кажутся вполне подходящими для такого типа кузова. Однако их информативность оставляет желать лучшего, так как они больше направлены вниз и поэтому при любых настройках дают низкий угол обзора горизонта. Настройками это не исправляется — нужна еще одна степень свободы. Возможно, это точка улучшения для новых версий автомобиля.
Впечатления от тест-драйва. Рассказывает Анатолий
Анатолий
В целом же машина хороша. При разгоне и торможении – резвая, по трассе идет уверенно. Легко набирает 100–110 км/ч. Передние и задние камеры — исключительные, дают хороший обзор, особенно когда едешь по бездорожью или паркуешься в узких местах. На мультимедийном экране всё видно, навигация на русском. Очень здорово, очень продумано!
Сиденья сделаны бесподобно: продуманы все варианты, комфортно. Особенно понравилось регулирование сидений. Мне пришлось по душе большое пространство между первым и вторым рядами. Это хороший семейный автомобиль на пятерых. Багажник объемом 467 литров (по документации) для нашей семьи оказался очень мал. В принципе, он хорошо приспособлен для городских поездок — несколько пакетов из супермаркета и рабочая сумка в нем будут чувствовать себя свободно. Но для большой семьи — тем более с загородным домом — не подходит: ведь приходится возить, кроме запаса продуктов на неделю, рассаду, все для ремонта дома, мешки с землей, велосипед, коляску и разное другое объемное имущество. Люк — это прикольно: в салоне сразу становится светлее, при этом водителю никак не мешает. А пассажирам развлечение: небо, самолеты, птички, деревья.
Супруге машина очень понравилось. Ее первый отзыв с заднего сидения: «Так мягко и так тихо!» Звуков не слышно, при разгоне ощущение, как будто самолет идет на взлет.
Сиденья сделаны бесподобно: продуманы все варианты, комфортно. Особенно понравилось регулирование сидений. Мне пришлось по душе большое пространство между первым и вторым рядами. Это хороший семейный автомобиль на пятерых. Багажник объемом 467 литров (по документации) для нашей семьи оказался очень мал. В принципе, он хорошо приспособлен для городских поездок — несколько пакетов из супермаркета и рабочая сумка в нем будут чувствовать себя свободно. Но для большой семьи — тем более с загородным домом — не подходит: ведь приходится возить, кроме запаса продуктов на неделю, рассаду, все для ремонта дома, мешки с землей, велосипед, коляску и разное другое объемное имущество. Люк — это прикольно: в салоне сразу становится светлее, при этом водителю никак не мешает. А пассажирам развлечение: небо, самолеты, птички, деревья.
Супруге машина очень понравилось. Ее первый отзыв с заднего сидения: «Так мягко и так тихо!» Звуков не слышно, при разгоне ощущение, как будто самолет идет на взлет.
Анатолий
Электрокары активно входят в нашу жизнь: на дорогах все чаще можно встретить малошумные автомобили. «Фонтанка» взяла на длительный тест-драйв китайский электрокар Skywell ET5 и проверила его возможности в реальных условиях — на городских улицах и загородных трассах.
Что касается зарядки — все зависит от места жительства и работы владельца. Рядом с моим домом нет большого количества станций, и в принципе можно было бы заряжать от домашней розетки. Однако если человек живет в районе, где станций больше, то проблем не будет. Все равно мы все ездим по одному маршруту: дом, работа, магазин — и можно включить в него электрозаправку.
Помните, раньше были кнопочные телефоны, которые по три дня держали заряд? Потом мы все перешли на смартфоны, и теперь заряжаем их каждый день. Вопрос привычки: приехал, поставил на зарядку телефон, пауэр-банк и... электрокар.
В итоге я проехал на Skywell ET5 282 км за три дня, остался доволен. Рекомендую.
Помните, раньше были кнопочные телефоны, которые по три дня держали заряд? Потом мы все перешли на смартфоны, и теперь заряжаем их каждый день. Вопрос привычки: приехал, поставил на зарядку телефон, пауэр-банк и... электрокар.
В итоге я проехал на Skywell ET5 282 км за три дня, остался доволен. Рекомендую.
Реклама, ООО " КАРС ФЭМИЛИ "
Организатор акции: ООО «КАРС ФЭМИЛИ», юридический адрес: 198302, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д.25, корпус 1, литер А, помещение 208. ИНН: 7807218791, ОГРН: 1187847376166, КПП: 780701001. Сроки проведения акции: с 01 мая 2023 года до 30 июня 2023 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте или по телефону +7 (812) 500-50-10
Автор: Елена Анатольева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф / автор видео: Алексей Рожнов
Другие источники фотографий: wikipedia.org
Дизайнер: Соня Осколкина
Организатор акции: ООО «КАРС ФЭМИЛИ», юридический адрес: 198302, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д.25, корпус 1, литер А, помещение 208. ИНН: 7807218791, ОГРН: 1187847376166, КПП: 780701001. Сроки проведения акции: с 01 мая 2023 года до 30 июня 2023 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте или по телефону +7 (812) 500-50-10
Автор: Елена Анатольева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф / автор видео: Алексей Рожнов
Другие источники фотографий: wikipedia.org
Дизайнер: Соня Осколкина
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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