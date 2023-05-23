Для тех, кто не успел попасть в музеи, театры и библиотеки во время «Ночи музеев», партнер проекта мобильный оператор Tele2 подготовил авторские экскурсии, которые можно увидеть онлайн.
В роли гидов выступили артист Иван Ожогин, продюсер Александр Малич и актер Федор Федотов. Прямые эфиры уже посмотрели более 2,7 млн человек. Записи экскурсий доступны на сайте.
В роли гидов выступили артист Иван Ожогин, продюсер Александр Малич и актер Федор Федотов. Прямые эфиры уже посмотрели более 2,7 млн человек. Записи экскурсий доступны на сайте.
«Ночь музеев» продолжается
Смотрите авторские экскурсии от звездных ведущих
Через гостиные особняка, построенного в 1801 году, а потом не раз реставрированного, участники экскурсии идут к сердцу театра — в зрительные залы. Есть возможность оценить вид на сцену из лучшей ложи, предназначенной для важных гостей. Впечатляет восстановленное для истории пространство гримерной комнаты артиста военного времени. Глядя на печь-буржуйку и фото на зеркале, живо представляешь, как актеры кутались в пальто и шали, собственным дыханием разогревали грим и мерзли в ожидании выхода на сцену.
Экскурсовод обращает внимание аудитории на детали, которые рядовой театральный зритель вряд ли бы заметил. Топились ли когда-нибудь камины в роскошных интерьерах? Зачем дизайнеры пространства оформили фальшивые двери? Кто когда-то давно придумал устроить в особняке грот, который позже идеально подошёл для презентации мюзикла «Бал вампиров»? А еще, оказывается, на малой сцене недостает одного важного элемента. Какого? Узнаете из видео экскурсии.
Экскурсовод обращает внимание аудитории на детали, которые рядовой театральный зритель вряд ли бы заметил. Топились ли когда-нибудь камины в роскошных интерьерах? Зачем дизайнеры пространства оформили фальшивые двери? Кто когда-то давно придумал устроить в особняке грот, который позже идеально подошёл для презентации мюзикла «Бал вампиров»? А еще, оказывается, на малой сцене недостает одного важного элемента. Какого? Узнаете из видео экскурсии.
с актером музыкального театра и продюсером Иваном Ожогиным
Театр музыкальной комедии: шкатулка с секретом
«Каждый раз, проходя по этим лестницам, по этим коридорам, вспоминаю далекий 2010-й, когда я приехал впервые в этот театр на кастинг мюзикла "Бал вампиров". В том самом малом зале, в который мы сейчас с вами спускаемся, проходило прослушивание. Я тогда исполнял арию из мюзикла "Красавица и чудовище". Пройдя все туры, был приглашен на главную роль "Бала вампиров" — графа фон Кролока», — делится воспоминаниями Иван Ожогин.
с генеральным продюсером Александром Маличем
Интерьеры Новой сцены Александринского театра
Перемещаясь по насыщенным технологиями пространствам Новой сцены, зрители узнают, как устроен современный театр, где все удобно подсвечивается, наполняется качественным звуком, трансформируется под то или иное действо. На экскурсии можно выяснить, что общего между круизными судами и Александринкой, зачем фойе запланировали на втором этаже, какие особенности площадки оригинально задействуют во время белых ночей и почему иногда на коллег ворчит Николай Цискаридзе?
С Александром Маличем Новая сцена откроется со всех ракурсов — вы побываете в зеленом, красном и синем корпусах, заглянете в книжный магазин, кафе, репетиционный зал и медиацентр.
С Александром Маличем Новая сцена откроется со всех ракурсов — вы побываете в зеленом, красном и синем корпусах, заглянете в книжный магазин, кафе, репетиционный зал и медиацентр.
«Мы за творческое движение в самых разных смыслах. У нас часто можно видеть, как кто-то из блогеров записывает видео, молодые актеры репетируют пьесу, в фойе разворачивается перформанс или фестиваль. Традиционные постановки — это приблизительно половина того, чем занимается Новая сцена Александринского тетра. Мы открыты для экспериментов. У нас проходят всевозможные лекции, концерты, кинопоказы, онлайн-спектакли, неделя моды», — рассказывает о главном мультижанровом центре Петербурга Александр Малич.
с актером театра и кино Федором Федотовым
Экскурсия об истории Дома Фаберже
В центре внимания — драгоценная с точки зрения как ювелирного искусства, так и культурного наследия коллекция, в 2004 году выкупленная у семьи Форбс. В витринах музея Фаберже красуются филигранно изготовленные предметы быта, посуда и, конечно, знаменитые пасхальные яйца Фаберже, созданные для российских монархов и других статусных особ. Рассказчик буквально влюбляет зрителей в эти экспонаты. Федор приоткрывает слушателям истории, которые стоят за внешней красотой изделий, восхищается фантазией их творца и разделяет радость прежних обладателей удивительных вещиц — вроде роскошного градусника царской семьи.
Смотрите запись эфира — и вы узнаете, почему серебряный ковш в виде жар-птицы особенно греет душу артиста, какой цвет обожала жена Николая II, что за сюрпризы таились внутри ювелирных яиц, есть ли в экспозиции подделка и какую роль играла фигурка волка, притворяющегося бабушкой.
Смотрите запись эфира — и вы узнаете, почему серебряный ковш в виде жар-птицы особенно греет душу артиста, какой цвет обожала жена Николая II, что за сюрпризы таились внутри ювелирных яиц, есть ли в экспозиции подделка и какую роль играла фигурка волка, притворяющегося бабушкой.
«Визитная карточка музея — коронационное яйцо, подаренное Александре Федоровне на Пасху 1897 года. Оно посвящено первой годовщине священной коронации императорской четы. А сюрприз этого яйца — карета: ее копия настолько точная, что в свое время использовалась для реставрации оригинальной коронационной кареты, которая находится в Эрмитаже», — восхищается Федор Федотов.
50 000 петербуржцев посетили 120 музеев, театров, библиотек, концертных и выставочных пространств. Из них 6 500 гостей провели музейную ночь с привилегиями от Tele2. Клиенты компании обменяли 1 млн неиспользованных минут в пакетных тарифах на билеты «Ночи музеев». Абоненты также бесплатно посетили эксклюзивные экскурсии по особым местам Петербурга, получили в подарок кофе и другие преимущества. Оператор подготовил авторские онлайн-трансляции и для тех, кто не успел попасть на «Ночь музеев». Таким образом Tele2 внесла свой вклад в популяризацию и доступность искусства для жителей и гостей города.
Как прошла «Ночь музеев» для клиентов Tele2
Реклама, ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Т2 Мобайл»
Дизайнер: Соня Осколкина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Т2 Мобайл»
Дизайнер: Соня Осколкина
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Время на искусство с Tele2: как обменять минуты на билеты «Ночи музеев» и попасть на особые маршруты
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