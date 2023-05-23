Через гостиные особняка, построенного в 1801 году, а потом не раз реставрированного, участники экскурсии идут к сердцу театра — в зрительные залы. Есть возможность оценить вид на сцену из лучшей ложи, предназначенной для важных гостей. Впечатляет восстановленное для истории пространство гримерной комнаты артиста военного времени. Глядя на печь-буржуйку и фото на зеркале, живо представляешь, как актеры кутались в пальто и шали, собственным дыханием разогревали грим и мерзли в ожидании выхода на сцену.



Экскурсовод обращает внимание аудитории на детали, которые рядовой театральный зритель вряд ли бы заметил. Топились ли когда-нибудь камины в роскошных интерьерах? Зачем дизайнеры пространства оформили фальшивые двери? Кто когда-то давно придумал устроить в особняке грот, который позже идеально подошёл для презентации мюзикла «Бал вампиров»? А еще, оказывается, на малой сцене недостает одного важного элемента. Какого? Узнаете из видео экскурсии.