Присоединяйтесь к культурному проекту вместе с Tele2! В эту субботу звездные ведущие на онлайн-экскурсиях покажут уникальные места Санкт-Петербурга. Взгляните по-новому на знаковые городские музеи и театры.
В роли гидов выступят артист Иван Ожогин, продюсер Александр Малич и актер Федор Федотов.
В роли гидов выступят артист Иван Ожогин, продюсер Александр Малич и актер Федор Федотов.
20 мая с 14:00 до 16:30
«Ночь музеев» выходит в прямой эфир
Театр музыкальной комедии
Авторская экскурсия «Театр музыкальной комедии: шкатулка с секретом» приоткроет тайны великокняжеского дворца, где сегодня располагается театр. Проводник по закулисью, театральным историям и местным легендам – актер музыкального театра, певец, продюсер, лауреат множества премий и звезда мюзиклов Иван Ожогин. В трансляции вы увидите интерьеры особняка, узнаете истории его хозяев на протяжении двух столетий, а также подробности создания культового мюзикла «Бал вампиров».
14:00-14:30
Новая сцена Александринского театра
Гидом по сверхсовременной многоуровневой Новой сцене Александринского театра выступит генеральный продюсер Александр Малич. Старейший национальный театр благодаря передовым технологиям стал одним из главных культурно-просветительских мультижанровых центров Петербурга. Экскурсия покажет ключевые возможности Новой сцены и интерьеры Александринки.
14:45-15:40
Музей Фаберже
Экскурсия с актером театра и кино Федором Федотовым, который многим запомнился по главной роли в фильме «Серебряные коньки», погрузит зрителей в атмосферу Российской империи XIX века. Музей ювелирной династии располагается в великолепном дворце Нарышкиных-Шуваловых. Здесь представлены роскошные украшения, посуда, предметы быта из драгоценных металлов и, конечно, шедевры ювелирного искусства — пасхальные яйца, инкрустированные горным хрусталем, жемчугом и бриллиантами. Этот заказ мастера Дома Фаберже когда-то выполнили для императорского рода Романовых.
15:45-16:30
Полная программа Tele2 на «Ночь музеев», а также просмотр всех онлайн-экскурсий доступны на сайте проекта
«Ночь музеев» (12+)
Реклама, ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены Tele2, AdobeStock, Ольга Голубева
Дизайнер: Ольга Сергеева
Реклама, ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены Tele2, AdobeStock, Ольга Голубева
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Время на искусство с Tele2: как обменять минуты на билеты «Ночи музеев» и попасть на особые маршруты
Просмотров: 10016