Экскурсия с актером театра и кино Федором Федотовым, который многим запомнился по главной роли в фильме «Серебряные коньки», погрузит зрителей в атмосферу Российской империи XIX века. Музей ювелирной династии располагается в великолепном дворце Нарышкиных-Шуваловых. Здесь представлены роскошные украшения, посуда, предметы быта из драгоценных металлов и, конечно, шедевры ювелирного искусства — пасхальные яйца, инкрустированные горным хрусталем, жемчугом и бриллиантами. Этот заказ мастера Дома Фаберже когда-то выполнили для императорского рода Романовых.