Группа компаний «КВС» стала одним из первых застройщиков Петербурга, освоивших новую схему. Первый эскроу-объект — квартал «Атмосфера» в микрогороде «Новое Сертолово» — начали возводить уже в 2018-м. И в том же году завершилось строительство нескольких крупных проектов: квартала бизнес‐класса «Наутилус» и ЖК комфорт‐класса «Жили‐Были», двух очередей «Ясно.Янино» и одной — в ЖК «Кирилл и Дарья». В составе холдинга появилась компания «КВС. Управление недвижимостью», занимающаяся менеджментом «коммерции», а на следующий год —Агентство недвижимости «КВС», которое работает со вторичным жильем.



Чтобы успеть использовать привычное долевое строительство, девелоперы в 2019 году вывели на рынок Петербургской агломерации рекордное количество жилья — 4,1 млн кв.м. А уже в первом квартале 2020-го этот показатель был в два раза ниже обычного.



Распространение коронавируса весной 2020 года ударило по бизнесу, а для граждан обернулось сокращением доходов и безработицей. Параллельно упали цены на нефть, подорожала валюта.



Строителям с началом пандемии пришлось спешно менять привычные схемы взаимодействия с покупателями жилья — те дружно ушли на самоизоляцию. И тут в лучшем положении оказался тот, кто заранее позаботился о цифровизации продаж. Группа компаний «КВС», например, запустила онлайн-магазин квартир еще в 2019 году — и это решение оказалось очень своевременным. Когда стало невозможно работать оффлайн, почти 100% сделок по ее объектам приходили через интернет-площадку. Холдингу не пришлось в сложной обстановке заниматься реорганизацией и тратить деньги на создание цифрового продукта.



Весной 2020 года стартовала программа ипотеки с господдержкой. Изначально ставка составляла 6,5%, а максимальная сумма кредита для Петербурга и Ленобласти — до 12 млн рублей. К концу года на фоне растущего спроса и сокращающегося предложения средняя стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга, по некоторым данным, выросла более чем на 30%, а за 2021 год — прибавила еще 27%.



Эпоха самоизоляции не только научила покупателей приобретать жилье онлайн, со смартфона или даже дистанционно из другого города, но и поменяла их взгляд на комфорт. Для жизни «на удаленке» оказалось особенно важным удобство планировки и наличие балкона или лоджии, а также благоустроенная территория рядом с домом: приватный закрытый двор, где можно отдохнуть в свободное время, и магазины шаговой доступности, прогулка до которых заменяет поездку в крупный торговый центр.

