Дома «Л1» в Петербурге
Представьте себе небольшой российский город — наподобие Кронштадта. Все его население поместилось бы в домах, которые компания построила за годы своего существования.
Немного статистики
Сотни домов и десятки тысяч квартир: 31 год назад в Петербурге появилась «Л1 Строительная компания №1». Обычно подарки на день рождения получают именинники, а в этом случае приятные сюрпризы ждут покупателей.
Гуляют все!
объектов
квартир
кв. м жилой, социальной и коммерческой недвижимости
Застройщик не раз удостаивался престижных наград. Его жилые комплексы становились финалистами и призерами крупных профессиональных конкурсов.
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Все три упомянутых комплекса находятся в одной из наиболее удобных для проживания частей Выборгского района. В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, многочисленные магазины. Также жильцы смогут пользоваться торгово-развлекательным комплексом, который находится под жилыми корпусами ЖК «Лондон Парк».
У территории прекрасная транспортная доступность: станция метро «Проспект Просвещения» в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 на общественном транспорте. Всего пять минут на машине — и вы у выезда на КАД.
У территории прекрасная транспортная доступность: станция метро «Проспект Просвещения» в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 на общественном транспорте. Всего пять минут на машине — и вы у выезда на КАД.
Все три упомянутых комплекса находятся в одной из наиболее удобных для проживания частей Выборгского района. В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, многочисленные магазины. Также жильцы смогут пользоваться торгово-развлекательным комплексом, который находится под жилыми корпусами ЖК «Лондон Парк».
У территории прекрасная транспортная доступность: станция метро «Проспект Просвещения» в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 на общественном транспорте. Всего пять минут на машине — и вы у выезда на КАД.
У территории прекрасная транспортная доступность: станция метро «Проспект Просвещения» в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 на общественном транспорте. Всего пять минут на машине — и вы у выезда на КАД.
Недалеко от новостроек раскинулись крупные зеленые зоны:
Все три упомянутых комплекса находятся в одной из наиболее удобных для проживания частей Выборгского района. В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, многочисленные магазины. Также жильцы смогут пользоваться торгово-развлекательным комплексом, который находится под жилыми корпусами ЖК «Лондон Парк».
У территории прекрасная транспортная доступность: станция метро «Проспект Просвещения» в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 на общественном транспорте. Всего пять минут на машине — и вы у выезда на КАД.
У территории прекрасная транспортная доступность: станция метро «Проспект Просвещения» в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 на общественном транспорте. Всего пять минут на машине — и вы у выезда на КАД.
Муринский парк
Сосновка
сквер Конашевича и сад Ивана Фомина
Совсем рядом — Суздальские озера, любимое место отдыха горожан летом
Реклама, ООО «Л1 Строительная Компания №1»
Организатор акций: ООО «Л1 Строительная Компания №1», юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443, ОГРН: 1027804853559, КПП: 781001001.
Организатор акций: ООО «Л1 Строительная Компания №1», юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443, ОГРН: 1027804853559, КПП: 781001001.
*Акция «Скидки до 35% при покупке квартиры»
Предложение действительно с 01.05.2023-31.05.2023 года и распространяется на следующий объект: ЖК «Шекспир», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, ул. Руднева д. 16, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 78-03-74-021 от 20.12.21. Продавец ООО «ЛП». Условия акции: Скидка до 35% распространяется на квартиры метражом от 77,3 кв. м. до 127,4 кв. м, при 100% оплате на расчетный счет в течение 7 дней с момента заключения договора. Приобретение прав на квартиры осуществляется путем заключения договора купли-продажи. Количество квартир ограничено. Об организаторе акции, о правилах ее проведения, о стоимости, размере скидок и сроках можно узнать на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: (812) 305-33-55.
**Акция «Паркинг и кладовка в подарок при покупке 3-комнатной квартиры»
Сроки проведения акции: с 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. Предложение распространяется на объект ЖК «Лондон Парк». В акции участвуют квартиры метражом от 126,3 кв. м. Количество квартир ограничено. Подробнее об условиях можно узнать на сайте или по телефону 8 (800) 505 05 35.
***Акция «Клубный дом с бассейном
При покупке любой квартиры сертификат на фитнес в подарок». Сроки проведения акции: с 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. Предложение распространяется на объект ЖК «Поэт». Количество квартир ограничено. Подробнее об условиях можно узнать на сайте или по телефону 8 (800) 505 05 35.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Алексей Рожнов
Рендеры предоставлены: ООО «Л1 Строительная Компания №1»
Другие источники фотографий: Adobe stock, wikipedia.org
Дизайнер: Соня Осколкина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Алексей Рожнов
Рендеры предоставлены: ООО «Л1 Строительная Компания №1»
Другие источники фотографий: Adobe stock, wikipedia.org
Дизайнер: Соня Осколкина
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