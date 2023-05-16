Все три упомянутых комплекса находятся в одной из наиболее удобных для проживания частей Выборгского района. В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, многочисленные магазины. Также жильцы смогут пользоваться торгово-развлекательным комплексом, который находится под жилыми корпусами ЖК «Лондон Парк».



У территории прекрасная транспортная доступность: станция метро «Проспект Просвещения» в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 на общественном транспорте. Всего пять минут на машине — и вы у выезда на КАД.