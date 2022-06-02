— На создание первого нашего РИАЛА — квартиры очень небольшого размера, примерно 25–28 метров (впоследствии все квартиры малого формата с совмещенными зонами станут называть студиями), — меня вдохновили сразу несколько событий.



Во-первых, к 2001 году я уже достаточно попутешествовал, пожил во всех европейских и американской столицах и понял, что комфортно может быть даже в небольших помещениях, если только они правильно пространственно организованы и находятся в удобных локациях.



Кроме того, в конце 90-х на экраны вышел гениальный, на мой взгляд, фильм «Пятый элемент». Там главный герой (Брюс Уиллис) жил в очень небольшой квартирке где-то на «седьмом небе», но все у него было устроено очень технологично и удобно.



К тому же мы как раз в это время перестраивали две башни по 23 и 27 этажей на Кузнецовской улице — вплоть до 2003 года это были самые высокие здания в Петербурге. Вот именно в них я и решил построить первые квартиры-студии, РИАЛы. А вся история «закольцевалась» названием этого жилого комплекса, «Седьмое небо»,* куда мы и вписали свой «пятый элемент».



Эти РИАЛы были выкуплены первыми — по цене за квадратный метр, которая превосходила все наши самые смелые ожидания. Поэтому в следующих домах мы уже сделали примерно 20% таких квартир и снова не только получили весьма впечатляющий экономический эффект, но и экспериментально подтвердили высочайший спрос на этот формат.



