Сколько домов и квадратных метров жилой площади можно построить, если заниматься этим на протяжении 30 лет? Измеряем историю известного петербургского девелопера
в маленьких, но очень интересных городах России.
Два Курильска, тридцать
семь Чекалиных
и один Углич
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«Л1», один из крупнейших в нашем городе строительно-инвестиционных холдингов, был создан в 1992 году. С тех пор он успел построить в Петербурге более 32 тыс. квартир в 196 домах. Ввел в эксплуатацию свыше 2 млн кв. м жилой, социальной и коммерческой недвижимости. Любопытно, что большая часть этих площадей — почти 1,2 млн кв. м — была сдана за последние 7 лет.
Город с самой маленькой в стране площадью помещается на застроенных «Л1» «квадратах» дважды.
Жителей самого малонаселенного города России можно 37 раз поселить в квартирах «Л1», даже если дать каждому по одной.
Все население исторического города на Золотом кольце можно благополучно разместить в домах «Л1», предоставив каждому жителю по квартире.
На одного россиянина, согласно Росстату, приходится в среднем 26,7 кв.м жилых помещений. Делим 2 млн на этот показатель — и каждый житель сибирского города получает по просторной комнате.
за 30 лет
компания «Л1» построила
Курильск
Чекалин
Углич
Шадринск
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Курильск
Самый маленький город России был основан в конце XVIII века на острове Итуруп. С 1800 по 1945 год принадлежал Японии и назывался Сяна. Его площадь — один квадратный километр; население, по данным за 2021 год, составляет около 1600 человек. Местные жители занимаются в основном ловлей, разведением и переработкой рыбы. Несколько лет назад на Итурпе открылся гражданский аэропорт и появился первый маршрут общественного транспорта.
Чекалин
По информации за прошлый год, в самом малонаселенном городе России живет всего 866 человек. Чекалин был впервые упомянут в старинных документах в 1565 году как село Лихвин. Городом стал в 1746, а в 1944 переименован в Чекалин — в честь героя Великой Отечественной. В конце XVI века Лихвин был частью Засечной черты — важной оборонительной линии, защищавшей Московское царство от набегов с запада. Поэтому на его гербе лев со щитом и мечом.
Углич
Принято считать, что город был основан в 937 году Яном Плесковитичем, псковским родственником княгини Ольги Киевской. Первое упоминание в летописях относится к 1148 году. Сегодня это крупный туристический центр «Золотого кольца», богатый инфраструктурой для отдыхающих и историческими памятниками: старинными палатами и монастырями, соборами и церквями. Население на 2021 год — около 31 000 человек.
Шадринск
Шадринскую слободу создал в 1662 году крестьянин-землепроходец по прозвищу Юшка Соловей, официально известный как Юрий Никифорович Малечкин. В 1712 году населенный пункт стал городом с гербом в виде куницы, бегущей по серебряному полю. По данным на 2021 год, здесь живут 74 400 человек. В Шадринске работает драматический театр, краеведческий музей, три вуза, 14 школ и 25 детских садов.
1992
Создана компания «ЛЭК» — предшественник «Л1». Новый девелопер изначально работал в условиях рыночной экономики, советского «багажа» у него не было.
1996
В качестве главного инвестора «Программы проведения социального и градостроительного эксперимента в микрорайоне Дачное» компания построила 14 жилых домов на месте старых хрущевок.
1998
Девелопер стал эксклюзивным оператором «Федеральной программы по переселению жителей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в Петербурге.
2001
В новостройках «ЛЭК» появились первые студии. Их продавали под слоганом «Квартира по цене комнаты», который придумал руководитель компании Павел Андреев.
История «Л1» в цифрах и фактах
Создана компания «ЛЭК» — предшественник «Л1». Новый девелопер изначально работал в условиях рыночной экономики, советского «багажа» у него не было.
19
92
В качестве главного инвестора «Программы проведения социального и градостроительного эксперимента в микрорайоне Дачное» компания построила 14 жилых домов на месте старых хрущевок.
96
Девелопер стал эксклюзивным оператором «Федеральной программы по переселению жителей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в Петербурге.
1998
В новостройках «ЛЭК» появились первые студии. Их продавали под слоганом «Квартира по цене комнаты», который придумал руководитель компании Павел Андреев.
20
01
— На создание первого нашего РИАЛА — квартиры очень небольшого размера, примерно 25–28 метров (впоследствии все квартиры малого формата с совмещенными зонами станут называть студиями), — меня вдохновили сразу несколько событий.

Во-первых, к 2001 году я уже достаточно попутешествовал, пожил во всех европейских и американской столицах и понял, что комфортно может быть даже в небольших помещениях, если только они правильно пространственно организованы и находятся в удобных локациях.

Кроме того, в конце 90-х на экраны вышел гениальный, на мой взгляд, фильм «Пятый элемент». Там главный герой (Брюс Уиллис) жил в очень небольшой квартирке где-то на «седьмом небе», но все у него было устроено очень технологично и удобно.

К тому же мы как раз в это время перестраивали две башни по 23 и 27 этажей на Кузнецовской улице — вплоть до 2003 года это были самые высокие здания в Петербурге. Вот именно в них я и решил построить первые квартиры-студии, РИАЛы. А вся история «закольцевалась» названием этого жилого комплекса, «Седьмое небо»,* куда мы и вписали свой «пятый элемент».

Эти РИАЛы были выкуплены первыми — по цене за квадратный метр, которая превосходила все наши самые смелые ожидания. Поэтому в следующих домах мы уже сделали примерно 20% таких квартир и снова не только получили весьма впечатляющий экономический эффект, но и экспериментально подтвердили высочайший спрос на этот формат.

Павел Андреев, руководитель компании «Л1»
2003
В группе компаний «Л1» организованы две новые структуры — Infort и ПСТ. Они занимаются строительством жилых объектов в разных городах России и СНГ: Москве, Киеве, Новосибирске, Сочи.
2005
Девелопер вышел на лидирующую позицию по объемам возводимого в Петербурге жилья с долей около 10%.
2008
После кризиса произошел раздел бизнеса, и с этого времени компанию единолично контролирует Павел Андреев.
2013
«Премьер Палас», один из проектов «Л1», признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса в Петербурге по версии национальной премии «Рекорды рынка недвижимости».
2017
ЖК «Граф Орлов» победил в UrbanAwards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса».
2019
Компания «Л1» вошла в топ-100 знаковых брендов города в рамках рейтинга издания «Деловой Петербург».
2021
В прошлом году компания заселила два корпуса ЖК «Граф Орлов», ввела в эксплуатацию фитнес-центр площадью около 13 тыс. кв. м, получила разрешение на ввод ЖК «Шекспир» и элитного клубного дома «Классика. Дом для души», запустила продажи квартир в ЖК «Байрон».
2022
Сейчас в процессе строительства находятся три жилых комплекса от «Л1»: «Поэт» (получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию) и «Байрон» в Выборгском районе, а также премиальный корпус ЖК «Граф Орлов» на первой линии Московского проспекта.
В группе компаний «Л1» организованы две новые структуры — Infort и ПСТ. Они занимаются строительством жилых объектов в разных городах России и СНГ: Москве, Киеве, Новосибирске, Сочи.
20
03
Девелопер вышел на лидирующую позицию по объемам возводимого в Петербурге жилья с долей около 10%.
05
После кризиса произошел раздел бизнеса, и с этого времени компанию единолично контролирует Павел Андреев.
08
Читать подробнее
«Премьер Палас», один из проектов «Л1», признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса в Петербурге по версии национальной премии «Рекорды рынка недвижимости».
13
ЖК «Граф Орлов» победил в UrbanAwards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса».
17
Компания «Л1» вошла в топ-100 знаковых брендов города в рамках рейтинга издания «Деловой Петербург».
19
В прошлом году компания заселила два корпуса ЖК «Граф Орлов», ввела в эксплуатацию фитнес-центр площадью около 13 тыс. кв. м, получила разрешение на ввод ЖК «Шекспир» и элитного клубного дома «Классика. Дом для души», запустила продажи квартир в ЖК «Байрон».
21
Сейчас в процессе строительства находятся три жилых комплекса от «Л1»: «Поэт» (получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию) и «Байрон» в Выборгском районе, а также премиальный корпус ЖК «Граф Орлов» на первой линии Московского проспекта.
22
20
— С обвалом экономики мы оказались в тяжелой ситуации — как и другие крупнейшие застройщики федерального уровня. Не всем удалось преодолеть трудности: кто-то сменил владельца, кто-то обанкротился... Но наша компания последовательно выполняла обязательства перед дольщиками и контрагентами. Справиться позволило наличие сильной команды профессионалов, которую нам удалось сохранить. Мы провели множество переговоров — порой достаточно жестких — и с дольщиками, и с кредитными организациями. И все они в итоге увенчались успехом.
Павел Андреев, руководитель компании
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196 домов успела построить компания «Л1» за три десятилетия своего развития. Предлагаем вспомнить пять самых ярких проектов застройщика, выделяющихся своими концепциями и архитектурными решениями.
«Лондон Парк»
Это целый квартал из четырех жилых комплексов. Первая очередь — ЖК «Лондон Парк» на 2 186 квартир, уже сданный в эксплуатацию и заселенный. Он состоит из двух башен и «подковы» из 14 секций: ее архитектура, если смотреть с высоты, напоминает известный символ счастья. «Улитками» местные жители называют автомобильные заезды на территорию комплекса, похожие на закрученные раковины.
Смотреть фотографии
Вторая очередь «Лондон Парка» внешне похожа на первую, но по своим характеристикам ближе к бизнес-классу. Поэтому девелопер решил разделить ее на два жилых комплекса. Вдоль улицы Руднева расположился ЖК «Шекспир» из 990 квартир, а на улице Кустодиева — ЖК «Байрон» на 1 111 квартир. Их изюминка — наличие нестандартных планировок, с террасами и двухуровневых, высокие потолки и скоростные лифты (по три на каждые шесть квартир: два грузовых и один пассажирский).
Смотреть фотографии
Замыкает квартал ЖК «Поэт», стоящий на почти одноименном бульваре. Его важное преимущество — удачное расположение в чрезвычайно обособленном и тихом месте с большим количеством зелени и без интенсивного трафика. Рядом находятся муниципальная школа №110 и детский сад №32 — от комплекса их отделяет только внутриквартальный проезд.

На 637 квартир «Поэта» приходится 2 183 машиноместа в трех крытых паркингах, которыми смогут пользоваться и жители «Лондон Парка». Внутренняя инфраструктура квартала — пара продуктовых магазинов, салон красоты, две парикмахерских и кафе — доступна всем его обитателям. В дальнейшем откроется уже сданный в эксплуатацию фитнес-центр с двумя бассейнами. Со стороны проспекта Просвещения будет работать торгово-развлекательный комплекс площадью более 60 тыс. кв. м.
Смотреть фотографии
Этот дом бизнес-класса на Московском проспекте, построенный в духе сталинского ампира, входит в Топ-100 жилых комплексов России по версии Forbes. Архитектурный пафос и мощь советского стиля сочетаются в нем с легкостью и воздушностью. Эффект достигается за счет объединения стройных башен и колоннады с парадной аркой и куполом, напоминающем о Казанском соборе. Изящества комплексу добавляет и большая площадь остекления — она делает высотки еще легче.

Среди его 1 587 квартир есть самые разные варианты — от студий до пятикомнатных, практически генеральских, резиденций и уникальных квартир на последних этажах — с панорамными окнами, террасой и несколькими лоджиями. Потолки везде высокие — 3–4 м, кухни просторные — 10–22 кв.м. Для автомобилей предусмотрен подземный двухуровневый паркинг с отоплением, вентиляцией, системой пожаротушения и круглосуточной охраной на 534 машиномест. Плюс открытые стоянки практически у каждого корпуса.

Смотреть фотографии
Жилой комплекс класса люкс находится на Петроградской стороне рядом с Лазаревским мостом. В нем шесть кирпично-монолитных жилых и коммерческих корпусов высотой от 10 до 22 этажей. Квартиры тут самые разные — от однокомнатных площадью 37,7 кв.м. до четырехкомнатных 262,1 кв.м. На верхних этажах расположены пентхаусы с террасами, бассейнами и зимними садами.

В холлах круглосуточно дежурят консьержи. Предусмотрен теплый подземный паркинг с охраной. В комплексе есть частный детский сад и развивающий клуб для малышей, фитнес-центр с бассейном, спа-салон и сауна. На Малой Невке благоустроена набережная с причалом для маломерных судов и декоративным маяком.

На территории «Премьер Палас» находится исторический памятник — водонапорная башня из красного кирпича, построенная в 1911 году для завода «Вулкан». После реставрации в ней создано общественное пространство.

Смотреть фотографии
«Граф Орлов»
«Премьер Палас»
Клубный дом стал завершающим элементом большего жилого комплекса «Классика», занимающего на Петроградском острове территорию более трех гектаров. По сути это мини-город, где все необходимые для комфортной жизни услуги — в пешей доступности.

В доме для души всегда царит атмосфера приватности и спокойствия, ведь здесь всего 36 квартир — и совсем немного жильцов. В холле играет классическая музыка. На этаж можно подняться на скоростном комфортабельном лифте прямо из подземного паркинга. Из окон открывается вид на Малую Невку и Крестовский остров, достойный почтовых открыток.


Смотреть фотографии
Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Московском районе, отличается довольно необычной архитектурой. Он состоит из восьми 19-этажных зданий, соединенных между собой пятиэтажными корпусами, и в целом образует полукруг. Высота потолков достигает трех метров. Для автомобилистов оборудован подземный паркинг. На первых этажах находятся фитнес-центр, детский клуб, аптеки и магазины.
Смотреть фотографии
«Классика. Дом для души»
«Империал»
«Лондон парк»
Это целый квартал из четырех жилых комплексов. Первая очередь — ЖК «Лондон Парк» на 2 186 квартир, уже сданный в эксплуатацию и заселенный. Он состоит из двух башен и «подковы» из 14 секций: ее архитектура, если смотреть с высоты, напоминает известный символ счастья. «Улитками» местные жители называют автомобильные заезды на территорию комплекса, похожие на закрученные раковины.

Вторая очередь «Лондон Парка» внешне похожа на первую, но по своим характеристикам ближе к бизнес-классу. Поэтому девелопер решил разделить ее на два жилых комплекса. Вдоль улицы Руднева расположился ЖК «Шекспир» из 990 квартир, а на улице Кустодиева — ЖК «Байрон» на 1 111 квартир. Их изюминка — наличие нестандартных планировок, с террасами и двухуровневых, высокие потолки и скоростные лифты (по три на каждые шесть квартир: два грузовых и один пассажирский).

Замыкает квартал ЖК «Поэт», стоящий на почти одноименном бульваре. Его важное преимущество — удачное расположение в чрезвычайно обособленном и тихом месте с большим количеством зелени и без интенсивного трафика. Рядом находятся муниципальная школа №110 и детский сад №32 — от комплекса их отделяет только внутриквартальный проезд.

На 637 квартир «Поэта» приходится 2 183 машиноместа в трех крытых паркингах, которыми смогут пользоваться и жители «Лондон Парка». Внутренняя инфраструктура квартала — пара продуктовых магазинов, салон красоты, две парикмахерских и кафе — доступна всем его обитателям. В дальнейшем откроется уже сданный в эксплуатацию фитнес-центр с двумя бассейнами. Со стороны проспекта Просвещения будет работать торгово-развлекательный комплекс площадью более 60 тыс. кв. м.
«Граф Орлов»
Этот дом бизнес-класса на Московском проспекте, построенный в духе сталинского ампира, входит в Топ-100 жилых комплексов России по версии Forbes. Архитектурный пафос и мощь советского стиля сочетаются в нем с легкостью и воздушностью. Эффект достигается за счет объединения стройных башен и колоннады с парадной аркой и куполом, напоминающем о Казанском соборе. Изящества комплексу добавляет и большая площадь остекления — она делает высотки еще легче.

Среди его 1 587 квартир есть самые разные варианты — от студий до пятикомнатных, практически генеральских, резиденций и уникальных квартир на последних этажах — с панорамными окнами, террасой и несколькими лоджиями. Потолки везде высокие — 3–4 м, кухни просторные — 10–22 кв.м. Для автомобилей предусмотрен подземный двухуровневый паркинг с отоплением, вентиляцией, системой пожаротушения и круглосуточной охраной на 534 машиномест. Плюс открытые стоянки практически у каждого корпуса.
«Классика. Дом для души»
Клубный дом стал завершающим элементом большего жилого комплекса «Классика», занимающего на Петроградском острове территорию более трех гектаров. По сути это мини-город, где все необходимые для комфортной жизни услуги — в пешей доступности.

В доме для души всегда царит атмосфера приватности и спокойствия, ведь здесь всего 36 квартир — и совсем немного жильцов. В холле играет классическая музыка. На этаж можно подняться на скоростном комфортабельном лифте прямо из подземного паркинга. Из окон открывается вид на Малую Невку и Крестовский остров, достойный почтовых открыток.
«Премьер Палас»
Жилой комплекс класса люкс находится на Петроградской стороне рядом с Лазаревским мостом. В нем шесть кирпично-монолитных жилых и коммерческих корпусов высотой от 10 до 22 этажей. Квартиры тут самые разные — от однокомнатных площадью 37,7 кв.м. до четырехкомнатных 262,1 кв.м. На верхних этажах расположены пентхаусы с террасами, бассейнами и зимними садами.

В холлах круглосуточно дежурят консьержи. Предусмотрен теплый подземный паркинг с охраной. В комплексе есть частный детский сад и развивающий клуб для малышей, фитнес-центр с бассейном, спа-салон и сауна. На Малой Невке благоустроена набережная с причалом для маломерных судов и декоративным маяком.

На территории «Премьер Палас» находится исторический памятник — водонапорная башня из красного кирпича, построенная в 1911 году для завода «Вулкан». После реставрации в ней создано общественное пространство.
«Империал»
Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Московском районе, отличается довольно необычной архитектурой. Он состоит из восьми 19-этажных зданий, соединенных между собой пятиэтажными корпусами, и в целом образует полукруг. Высота потолков достигает трех метров. Для автомобилистов оборудован подземный паркинг. На первых этажах находятся фитнес-центр, детский клуб, аптеки и магазины.
«Лондон Парк»
«Граф Орлов»
«Классика. Дом для души»
«Империал»
«Премьер Палас»
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* ЖК «Седьмое небо» — сдан в эксплуатацию в 2000 году.
ЖК «Премьер Палас» — сдан в эксплуатацию в 2018 году.
ЖК «Лондон Парк» — сдан в эксплуатацию в 2020 году.
ЖК «Классика. Дом для души» — сдан в эксплуатацию в 2021 году.
ЖК «Граф Орлов» — застройщик ООО «НПО ПИГМЕНТ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Байрон» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Материал подготовлен специально для компании «Л1».

Автор: Мария Семёнова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Л1», wikipedia.org, pexels.com
Дизайнер: Заира Гамисония

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