* ЖК «Седьмое небо» — сдан в эксплуатацию в 2000 году.
ЖК «Премьер Палас» — сдан в эксплуатацию в 2018 году.
ЖК «Лондон Парк» — сдан в эксплуатацию в 2020 году.
ЖК «Классика. Дом для души» — сдан в эксплуатацию в 2021 году.
ЖК «Граф Орлов» — застройщик ООО «НПО ПИГМЕНТ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Байрон» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Материал подготовлен специально для компании «Л1».
Автор: Мария Семёнова
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Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Л1», wikipedia.org, pexels.com
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