И подарят 500 эскимо... На Фестивале мороженого детей кормили бесплатно
Празднование Дня города в 2022 году было не только интересным, но и вкусным: на площади Островского прошел XXV Фестиваль мороженого.
«Петрохолод» — один из основателей проведения этого мероприятия — развлекал маленьких петербуржцев и угощал их: более 500 участников интерактивных игр и квестов веселились и получали бесплатное мороженое. Для самых активных на главной сцене разыграли запас мороженого на месяц — целую коробку!
Компания представила традиционные бренды, которые уже полюбились петербуржцам: «Как раньше» и «Петрохолод». А еще показала возобновленную историческую линейку мороженого «Ленинградское». Напомним, что в нее сейчас входят четыре продукта:
Батончик из сливочного мороженого в шоколадной глазури
Хрустящий сахарный рожок, в котором вкус мороженого подчеркнут клубничным наполнителем
Трубочки-лакомочки из ванильного пломбира во взбитой шоколадно-сливочной глазури
Справка: 28 мая на площади Островского в 25-й раз прошел Фестиваль мороженого, в котором приняли участие около 150 производителей. В прошлом и позапрошлом году мероприятие не проводилось из-за пандемии, поэтому соскучившихся по нему петербуржцев и туристов на площади было очень много. Притоку гостей способствовала еще и погода: хоть и прохладная, но без дождя.
В этом году была создана новая традиция: каждый посетитель мог отправить письмо любому из принимающих участие производителей мороженого и высказать пожелания или предложениями насчет новых вкусов или упаковки. Почтовый ящик для писем был стилизован под тележку для мороженого и стал одновременно фотозоной для гостей фестиваля.
Детей не только развлекали играми и конкурсами аниматоры от «Петрохолода». Для них еще устраивали мастер-классы и показывали советские мультфильмы. А взрослым предложили концерт.