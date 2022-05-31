И подарят 500 эскимо... На Фестивале мороженого детей кормили бесплатно

В этом году была создана новая традиция: каждый посетитель мог отправить письмо любому из принимающих участие производителей мороженого и высказать пожелания или предложениями насчет новых вкусов или упаковки. Почтовый ящик для писем был стилизован под тележку для мороженого и стал одновременно фотозоной для гостей фестиваля.



Детей не только развлекали играми и конкурсами аниматоры от «Петрохолода». Для них еще устраивали мастер-классы и показывали советские мультфильмы. А взрослым предложили концерт.

