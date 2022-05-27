Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».
*ЖК Amber Club (ЖК «Эмбер Клаб») расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Уральская улица, кадастровый номер земельного участка: 78:06:0206601:1935. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Остров Сити». ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ
ЕИСЖС (НАШ.ДОМ.РФ). Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также внешний вид фасада могут отличаться от изображенных. С проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в законном порядке. Подробности предложения по телефону: +7 (812) 33-55555.
Автор: Мария Семенова
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Фотографы: Алексей Рожнов, Михаил Огнев
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