Предлагаем пройтись вдоль реки, поинтересоваться достопримечательностями и узнать, что происходит по ту сторону Смоленки.
Небрежная Макарова стартует в самом центре города — от стрелки Васильевского острова. Идет вдоль Малой Невы, ближе к заливу впадая в проспект Крузенштерна и плавно переходя в ЗСД. Река Смоленка делит набережную примерно посередине. Первая ее часть — историческая, парадная, со множеством примечательных архитектурных красот. Вторая, что за Смоленкой, больше связана с настоящим и до сих пор продолжает меняться.
Интересный факт
Интересный факт
Во второй половине XVIII века набережная называлась в честь стоявшего на ней Малого Гостиного двора. Потом топоним позабыли, и почти сто лет этот берег Малой Невы оставался безымянным. Только в 1887 году его окрестили Тучковой набережной, так как здесь находились склады древесины купца Авраама Тучкова. А в 1952 году — переименовали в честь вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, создателя семафорной азбуки и теории непотопляемости.
Знаменитый ансамбль Стрелки в представлении не нуждается, но есть в начале нашей двуликой набережной занятный памятник — четырехлапый якорь-кошка на невысоком гранитном постаменте. Установили его в 2003 году, к 300-летию города, а изготовили, согласно клейму, — в 1723 на Олонецком заводе. Обнаружили изделие петровских металлургов здесь же на Васильевском — во время строительных работ, проходивших в 2001 году вблизи улицы Шкиперский проток.
Следующее за Пушкинским домом — здание Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей, построенное по проекту архитектора Константина Тарасова к 1901 году и записанное в памятники архитектуры в 2001-ом. Стройная петербургская неоклассика находится там, где раньше располагался Старый Гостиный двор, возведенный Трезини в 1720-х. Что же касается самих «неокладных сборов», к ним относились такие налоги, как питейный, табачный, сахарный, нефтяной, спичечный, гербовые и паспортные сборы, судебные и канцелярские пошлины.
Здесь же можно сойти к реке по каменным ступеням, которые с двух сторон охраняют львы из розового гранита с несколько мемным «выражением лица». Спуск строился в 1806–1809 годах под руководством архитектора Ивана Рогинского, а вот автора скульптур мы не знаем. Сейчас у одного из зверей не хватает хвоста, который, подсказывают краеведы, еще присутствовал на фотографиях 1980-х годов.
Как любая улица в историческом центре, набережная Макарова богата доходными домами и славна их знаменитыми жильцами. Так, в доме купцов Елисеевых, что за номером 10, в прошлом и позапрошлом веках снимали квартиры композитор Петр Чайковский, художники Иван Крамской, Михаил Клодт (сын того самого скульптора) и Архип Куинджи. Жилье последнего в итоге стало мемориальным музеем. Кроме картин здесь можно увидеть рояль, на котором играла супруга мастера, шахматы самого живописца и принадлежавший ему микроскоп. С его помощью Куинджи изучал краски.
Ближе к завершению парадной части набережной расположен доходный дом Мясникова — 20-ый в современной нумерации и 17-ый по Тучкову переулку. Архитектурно он проще Елисеевского, но постояльцами ему не уступает. Тут, например, жили Николай Гумилев и Анна Ахматова. В 1912 году они поселились в однокомнатной квартире №29, выходившей окнами в переулок. Музей, к сожалению, создать не получится, так как однушку супругов перепланировали в 1990-ых. Однако на стене дома имеется мемориальная доска, кроме прочего, сообщающая, что «здесь родился их сын Лев».
Она будет интересна горожанам, которые хотели бы поселиться в центре, но при этом — в комфортной современной квартире. И такая возможность существует, ведь тут, в самом сердце Петербурга, возводится новое жилье. Например, между набережной и Уральской улицей строится жилой комплекс высокого комфорт-класса Amber Club* от Setl Group. Он будет состоять из двух корпусов высотой 6 и 12 этажей, смотрящих на Малую Неву и Петровский остров. Можно только позавидовать жильцам, которые будут каждый день любоваться самыми живописными видами Петербурга.
Перейдя через Смоленку, продолжаем прогулку по второй части набережной Макарова.
И, разумеется, в столь хорошо освоенном пространстве уже имеется все, что нужно для жизни: гипермаркеты, кафе, рестораны, спорткомплекс, больницы, поликлиники, школы. На территории жилого комплекса построят детский сад на 130 мест с бассейном.
Другой плюс места — транспортная и пешеходная доступность. До станции метро «Василеостровская» отсюда — около 10 минут на автомобиле, до «Приморской» — около 20 минут пешком. Выехать на ЗСД на машине можно за 5 минут.
Жители Amber Club смогут прогуливаться в Парке Декабристов — до него можно дойти примерно за 10 минут. Или доехать на велосипеде до Петровского парка на соседнем острове. Или даже дальше — до Парка Победы на Крестовском. Впрочем, чтобы отдохнуть в окружении зелени, не нужно будет куда-то идти: на территории проекта создадут Amber-сквер — пространство в экостиле с аллеей. Здесь появятся гамаки, подвесные кресла-гнезда, перголы, стол для игры в шахматы. Над зоной для активного отдыха устроят навес, который защитит от непогоды. Традиционно оборудуют современные спортивные и детские площадки: SetlKids — в закрытых внутренних дворах, SetlSport — за границей Amber Club, чтобы не мешать отдыху жителей.
Автомобилей рядом с подъездами: для них предусмотрен отапливаемый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте из любой секции комплекса. Общее количество машино-мест — 715. Для удобства водителей здесь запланирована пит-стоп станция, оборудованная пылесосом и компрессором.
Больше об Amber Club
Клубная атмосфера проекта во многом создается за счет его уникальных холлов. Площадь единых входных групп — около 150 квадратных метров, высота потолков в центральном холле — до 7 метров. Здесь расположатся не только ресепшен, охрана и помещение для колясок с велосипедами, но и лаунж с камином, уютная мини-кофейня и даже... библиотека.
В Amber Club предусмотрены квартиры с разнообразными планировками. Большой семье стоит обратить внимание на четрехкомнатный вариант в евроформате с нишами, помещениями для гардеробных, постирочной, мастер-спальней с помещением для сауны и просторной террасой. Если и этого маловато, можно взять сразу пять комнат — с мастер-спальнями, тремя санузлами, с двумя помещениями для сауны, с возможностью обустройства камина и оборудования зоны для занятий спортом. Но есть и небольшие удобные студии. Их легко зонировать, в нишах поместятся шкафы и гардеробные, в лоджии — зона отдыха.

Хозяева пентхаусов с террасами смогут наслаждаться панорамой Петербурга с высоты птичьего полета. Чтобы смотровая площадка работала на все сто, ее ограждение сделали прозрачным. На полу уложена плитка, так что использовать это пространство можно будет сразу после заселения.

Уютные вечера на террасе или у живого огня можно будет сочетать с самыми современными технологиями управления домом благодаря системе SetlHome, доступной всем жильцам Amber Club. Она объединяет автоматический сбор данных счетчиков, онлайн-коммуникации, IP-домофонию, получение информации от датчиков в квартире. Контроль «умного дома» осуществляется через приложение на смартфоне.
Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

*ЖК Amber Club (ЖК «Эмбер Клаб») расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Уральская улица, кадастровый номер земельного участка: 78:06:0206601:1935. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Остров Сити». ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ ЕИСЖС (НАШ.ДОМ.РФ). Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также внешний вид фасада могут отличаться от изображенных. С проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в законном порядке. Подробности предложения по телефону: +7 (812) 33-55555.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографы: Алексей Рожнов, Михаил Огнев
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