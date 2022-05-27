В Amber Club предусмотрены квартиры с разнообразными планировками. Большой семье стоит обратить внимание на четрехкомнатный вариант в евроформате с нишами, помещениями для гардеробных, постирочной, мастер-спальней с помещением для сауны и просторной террасой. Если и этого маловато, можно взять сразу пять комнат — с мастер-спальнями, тремя санузлами, с двумя помещениями для сауны, с возможностью обустройства камина и оборудования зоны для занятий спортом. Но есть и небольшие удобные студии. Их легко зонировать, в нишах поместятся шкафы и гардеробные, в лоджии — зона отдыха.



Хозяева пентхаусов с террасами смогут наслаждаться панорамой Петербурга с высоты птичьего полета. Чтобы смотровая площадка работала на все сто, ее ограждение сделали прозрачным. На полу уложена плитка, так что использовать это пространство можно будет сразу после заселения.



Уютные вечера на террасе или у живого огня можно будет сочетать с самыми современными технологиями управления домом благодаря системе SetlHome, доступной всем жильцам Amber Club. Она объединяет автоматический сбор данных счетчиков, онлайн-коммуникации, IP-домофонию, получение информации от датчиков в квартире. Контроль «умного дома» осуществляется через приложение на смартфоне.