Утопить наушники, сварить кофе и устроить стирку прямо в магазине. Электронный дискаунтер Ситилинк открыл в Петербурге, пожалуй, самый необычный шоурум: каждому девайсу можно устроить тест-драйв в реальных условиях. И это далеко не единственная причина, по которой здесь стоит побывать каждому. Чем еще можно заниматься в инновационном пространстве, читайте в нашем материале.
В Пулково открыли современное пространство для фанатов электроники
Интерактивный шоурум Ситилинк Пулково — часть нового инновационного хаба, построенного одним из крупнейших российских онлайн-ритейлеров. Большую часть здания занимает логистический комплекс, который делит площадь с зоной экспозиции. Пространство создавали почти полгода. Как признаются топ-менеджеры компании, у них не было примера, на который они ориентировались. Скорее, их вдохновляла такая идея: собрать лучшие технологии и девайсы под одной крышей и продемонстрировать их в деле. Смелая задумка удалась: увиденное «Фонтанкой» производит wow-эффект.
— Санкт-Петербург задает тренды развития городской среды. А мы — интернет-магазин, который 14 лет взаимодействовал с покупателями только через экран десктопа, смартфона или плашета. Настало время передать всю нашу экспертизу в новом интерактивном формате, который мы сегодня вам представили. Это точка притяжения для людей всех возрастов. Здесь наши посетители могут не только познакомиться с техникой, понять, как с ней взаимодействовать, но и с интересом провести время.
Михаил Славинский, генеральный директор Ситилинка
Ситилинк на Пулковском
Логистический комплекс
Интерактивный шоурум
15 000 м²
3 000 м²
4 яруса
80 000
3 000 образцов
24/7
10:00 —22:00
25 локаций
50 брендов
3 функции
2 этажа
до 90 машин
площадь
площадь
мезонина
товаров
в открытом доступе
ускоряет выдачу товара в Петербурге и Ленобласти
Samsung, Xiaomi, Asus, Logitech, Huawei, Kitfort, iRU и не только
обслуживает в сутки
работает склад
часы работы
тематических
зарубежных и российских
шопинг, обучение и отдых
Покупать
Пространство шоурума организовано по двум принципам — тематике и брендам. Например, в технобаре собраны смартфоны: можно взять любой, сделать селфи и отправить себе на почту. В гостиной умного дома, устроившись поудобнее на диване, посмотреть 4К-телевизор с подключенным саундбаром и попросить «Алису» закрыть шторы. На демо-кухне — сварить кофе, выжать апельсиновый сок, поджарить тосты и даже понаблюдать за тем, как поднимается тесто в хлебопечке. И не «понарошку»: вся техника подключена к сети. Консультанты не удивятся даже просьбе загрузить вещи в стиральную машину — главное, чтобы у вас нашлись сменные.
Особую радость испытают меломаны. Наушники можно протестировать на шумоподавление, включив любимую музыку. А потом не возбраняется и вовсе устроить им экстремальный тест-драйв: отправить их, а заодно и колонку, в емкость с водой. Если выдержат, смело берите эти девайсы на пляж.
Еще один «экспонат», мимо которого сложно пройти, — распиленная пополам машина: ярко-желтый кузов словно вырастает из стены и манит прокатиться с ветерком. Как и все в шоуруме, транспортное средство установлено здесь не просто так: это тоже площадка для испытаний. Например, можно поменять колесо, воспользовавшись представленными инструментами.
— Мобильна даже зона электротранспорта: возле здания хаба есть дорожки разного покрытия — от асфальта до газона, — где можно попробовать каждый из электросамокатов. Такого пока не делал никто. Шоурум — не просто «музей», это действительно интерактивная часть нашего комплекса, где можно соприкоснуться как с различными технологиями, так и с бытовыми приборами.
Александр Лозовский, заместитель генерального менеджера по управлению розничной сетью
Топ-3 самых необычных локаций шоурума по версии «Фонтанки»
Самолет
«Кибербуханка»
Душ
Возьми ноутбук и проверь, удобно ли работать на нем в полете. Сядь в самолетное кресло, откинь столик и посмотри в иллюминатор.
В салоне «УАЗика» установлены самые современные автогаджеты. Залезай, включай любимую музыку и слушай.
Устрой тропический душ прямо в шоуруме. Жаль, что самому под него не встать. Хотя возможность освежиться есть: на втором этаже здания есть душевые.
Привычных ценников в торговом пространстве нет: информацию о наличии и стоимости товара, а также отзывы пользователей можно увидеть по QR-коду. В инновационном хабе собраны позиции всех ценовых сегментов — от бюджетных до премиум-моделей. Так что каждый сможет найти себе умного помощника в дом на любой вкус и кошелек.
!
Учиться
Ситилинк на Пулковском записывает обзоры флагманской техники, проводит видео-тест-драйвы. В плане проекта — мастер-классы по инженерной и технологической тематике, кулинарному мастерству и другим направлениям.
Также здесь есть коворкинг и мощные компьютеры с программами для дизайна и видеомейкинга. Начинающий дизайнер, архитектор и представитель другой схожей профессии может прийти сюда и поработать: бесплатно создать проект и представить его клиенту.
Образовательную функцию будет нести и детская зона шоурума — она пока только начинает развитие. Уже сегодня там доступны конструкторы Lego — будущим инженерам скучать не придется, пока родители заняты покупками. В планах команды Ситилинка — украсить пространство. Но вместо мультяшных героев нарисовать на стенах представителей профессий будущего или показать современные технологии на доступном малышам уровне.
— У нас есть несколько лекториев. Мы ведем переговоры с различного рода сообществами и лекторами, которые могли бы проводить здесь мероприятия. Хотим создать точку притяжения для жителей Петербурга. Чтобы шоурум был не только торговым пространством («пришел-купил»), но и давал что-то, связанное с приобретением нового опыта, расширение кругозора, — сказал заместитель генерального менеджера по управлению розничной сетью Александр Лозовский.
Отдыхать
У нас есть десять идей, как отдохнуть в новом интерактивном пространстве Петербурга.
Поиграть во флагманские консоли и попробовать 8К-гейминг в компьютерном клубе. Последнее — действительно круто, ведь технология только появляется на нашем рынке.
Погрузиться в виртуальную реальность в игровом пространстве для начинающих.
Потанцевать под любимую музыку на дискотеке в наушниках («сайлент диско»).
Посмотреть кино на телевизоре с диагональю 85 дюймов.
Сделать крутые снимки в уникальных фотозонах.
Поиграть в теннис на столе необычной формы.
Освоить электросамокат и прокатиться на велосипеде.
Попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе.
Попрыгать на батуте, если тебе пока неинтересны гаджеты и электросамокат не по возрасту.
Выпить кофе и съесть заварную булочку со сливками в кондитерской FermA.
— На мой взгляд, одна из самых интересных локаций шоурума — компьютерный клуб, где представлены самые современные и мощные компьютеры. Мы уже видим достаточно большое количество молодых людей, которые с удовольствием приходят сюда поиграть. При желании здесь можно устраивать турниры по киберспорту, — заявил заместитель генерального менеджера по управлению розничной сетью Александр Лозовский.
Добраться до шоурума несложно. Поездка на личном транспорте от станции метро «Московская» займет 15 минут. Также между метро и хабом ежедневно курсирует корпоративный автобус.