Пространство шоурума организовано по двум принципам — тематике и брендам. Например, в технобаре собраны смартфоны: можно взять любой, сделать селфи и отправить себе на почту. В гостиной умного дома, устроившись поудобнее на диване, посмотреть 4К-телевизор с подключенным саундбаром и попросить «Алису» закрыть шторы. На демо-кухне — сварить кофе, выжать апельсиновый сок, поджарить тосты и даже понаблюдать за тем, как поднимается тесто в хлебопечке. И не «понарошку»: вся техника подключена к сети. Консультанты не удивятся даже просьбе загрузить вещи в стиральную машину — главное, чтобы у вас нашлись сменные.



Особую радость испытают меломаны. Наушники можно протестировать на шумоподавление, включив любимую музыку. А потом не возбраняется и вовсе устроить им экстремальный тест-драйв: отправить их, а заодно и колонку, в емкость с водой. Если выдержат, смело берите эти девайсы на пляж.



Еще один «экспонат», мимо которого сложно пройти, — распиленная пополам машина: ярко-желтый кузов словно вырастает из стены и манит прокатиться с ветерком. Как и все в шоуруме, транспортное средство установлено здесь не просто так: это тоже площадка для испытаний. Например, можно поменять колесо, воспользовавшись представленными инструментами.