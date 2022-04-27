Первые эксперименты по производству и укладке цветного асфальта ГК «АБЗ-1» начала еще в 2004 году. И первый пример — красный асфальтобетон на черном битуме с применением красного пигмента, который использовался для мостов в Екатерининском парке в Пушкине. Производить цветной асфальтобетон на основе черного битума показалось нецелесообразно, поэтому поиски подходящего рецепта продолжались, и с 2015 года на ОАО «АБЗ-1» налажено серийное производство прозрачного синтетического вяжущего торговой марки B2color для производства цветных асфальтобетонных смесей. А через пять лет — после успешной эксплуатации пробных объектов — началось тиражирование данной технологии.

