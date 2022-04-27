Чем интересна российская разработка дорожного покрытия
Чтобы раскрасить серые будни, достаточно несколько цветных деталей. Например, если под ногами не серый асфальт, а яркая дорожка синего, красного, зелёного цвета, которая не только привлекательно выделяется на фоне городского ландшафта, но и делает движение более безопасным и комфортным.
Современное цветное покрытие для дорог, мостов, тротуаров и пешеходных зон в парках и скверах разработала петербургская группа компаний «АБЗ-1».
Главное отличие этого цветного дорожного покрытия от обычного асфальта — в его составе отсутствует битум. Это и понятно: нефтяной битум черного цвета и окрасить его довольно трудно. А вот если использовать синтетическое прозрачное полимерное вяжущее вещество, то краски будут ярче. Рецепт инновационного состава создали в собственной лаборатории предприятия и запатентовали, поэтому это полностью российская разработка, и в его составе применены только компоненты отечественного производства.
Первые эксперименты по производству и укладке цветного асфальта ГК «АБЗ-1» начала еще в 2004 году. И первый пример — красный асфальтобетон на черном битуме с применением красного пигмента, который использовался для мостов в Екатерининском парке в Пушкине. Производить цветной асфальтобетон на основе черного битума показалось нецелесообразно, поэтому поиски подходящего рецепта продолжались, и с 2015 года на ОАО «АБЗ-1» налажено серийное производство прозрачного синтетического вяжущего торговой марки B2color для производства цветных асфальтобетонных смесей. А через пять лет — после успешной эксплуатации пробных объектов — началось тиражирование данной технологии.
История
Безопасность, эстетика и экология: три кита цветного асфальта
Цветное покрытие помогает выделить пешеходные зоны, велосипедные дорожки, парковки, что привлекает внимание водителей автомобилей, а значит, снижается риск аварий. Самим велосипедистам и пешеходам тоже комфортно видеть, где они могут безопасно передвигаться. На автодорогах такое покрытие можно использовать в тех местах, где есть опасные повороты или въезды в центр города — знак можно пропустить, а цветное покрытие буквально бросается в глаза.
Безопасность
Цветные дорожки благодаря добавлению пигментов могут быть всех цветов радуги. Это вносит разнообразие в городской ландшафт. Для тех, кто предпочитает более сдержанные расцветки, создана линейка экотонов, приближенных к природным оттенкам.
Цветные покрытия в различных вариантах хорошо вписываются также в оформление загородных коттеджей, туристических комплексов и баз отдыха.
Эстетика
Синтетическое полимерное прозрачное вяжущее производится на основе органических полимерных продуктов, и в нем не содержится эпоксидных смол. Технологию производства можно отнести к «зеленым» еще и потому, что цветной асфальтобетон можно переработать для вторичного использования.
А если светлое покрытие уложить в темных тоннелях или помещениях, то можно еще и электроэнергию сэкономить.
Экология
Цветной асфальт от ГК «АБЗ-1» можно увидеть и в Петербурге, и в Москве, и в Калининграде. Посмотрите, как оживает ландшафт, если добавить немного красок.
Покрытие из красной мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, 2020 год, зеленой — 2021 год.
Сквер на Витебском проспекте
Покрытие из песчаной плотной асфальтобетонной смеси цвета темного песка, 2018 год.
Сквер в честь присоединения Крыма на проспекте Авиаконструкторов
Покрытие из красной мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, 2015 год.
Коттеджный поселок «Liikola club», Ленинградская область, Выборгский район
Покрытие из красной мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, 2019 год.
Мост Высокий, Калининград
Устройство покрытия из литой асфальтобетонной смеси (серой, красной) с нанесением декоративной печати в форме плитки.
Путепровод во Всеволожске, Ленинградская область
Автомобильный мост между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей вошел в топ-5 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рейтинг включены наиболее интересные и социально-значимые дорожные объекты со всей России. Устройство покрытия из литой асфальтобетонной смеси (красной, голубой), 2021.
Сквер Александра Моисеенко, Тюмень
Покрытие из красной асфальтобетонной смеси.
ЖК «Светлый мир «О'Юность…», улица Крыленко
Покрытие из красной мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, 2018 год.
ЖК «Русский Дом», Басков переулок
Покрытие из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, 2018 год.
Сквер на Республиканской улице
Покрытие из голубой мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, 2021 год.
Ленинградская область, тротуар между поселком Бугры и городом Мурино
Покрытие из бордовой песчаной плотной асфальтобетонной смеси, 2021 год.
Сквер Льва Мациевича
Покрытие из красной песчаной плотной асфальтобетонной смеси, 2018 год.
Материал подготовлен специально для ГК «АБЗ-1».
Автор: Мария Мокейчева Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены ГК «АБЗ-1» Дизайнер: Екатерина Елизарова