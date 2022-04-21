«Третий парк» — одно из старейших транспортных предприятий России. Оно было образовано в 1960 году как Ленинградское автохозяйство легковых автомобилей №2 и предоставляло населению услуги такси. С 2016 года компания имеет современное наименование — Акционерное общество «Третий парк», занимаясь пассажирскими перевозками по коммерческим и социальным маршрутам. На сегодняшний день это одно из крупнейших негосударственных автотранспортных предприятий Северо-Запада. Его работу обеспечивают более 4000 сотрудников. Подвижной состав — свыше 1200 единиц автотранспортных средств различных марок, типа и класса, включая автобусы большой вместимости.

Предприятие активно внедряет современные технологии. В 2013 году парк первым из автобусных перевозчиков Петербурга внедрил бесплатный беспроводной доступ в Интернет на транспорте.

1 апреля 2022 года АО «Третий парк» начало работу по новой модели транспортного обслуживания. Теперь перевозчик обслуживает 45 социальных маршрутов, а с 15 июля их станет 111. Для этого предприятие закупило 950 современных автобусов, оборудованных кондиционерами. Причем системы климат-контроля установлены не только в салонах подвижного состава, но и в кабинах водителя — сотрудникам будет комфортно работать и летом, и зимой.



В связи с расширением маршрутной сети и закупкой новых автобусов предприятие приглашает на работу водителей.

