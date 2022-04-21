Новая работа — отличный способ изменить жизнь к лучшему. На этой странице мы собираем актуальные вакансии Петербурга и Ленинградской области — читайте, откликайтесь и отправляйтесь на собеседование с работодателем мечты. Чтобы больше узнать о компании, условиях труда и соцпакете, кликните по карточке объявления.
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На сегодня в компании открыто более 50 вакансий по приоритетным направлениям:
«Главстрой Санкт-Петербург» — не просто городской застройщик. Компания занимается комплексным развитием территорий: от инвестирования и освоения земли до эксплуатации готовых жилых домов.
Здесь работают профессионалы, ответственные за разные этапы создания жилья и инфраструктуры: проектировщики, координаторы, инженеры, строители, менеджеры по продажам, маркетологи, большая команда бэк-офиса, которая обеспечивает успешную координацию всех процессов.
Компания дает широкие возможности для раскрытия потенциала и самореализации каждого специалиста: профессионального и карьерного роста, участия в амбициозных проектах, обучения и развития в одной из крупнейших компаний Северо-Западного региона.
«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает:
Сразу после испытательного срока предоставляется ДМС со стоматологией.
Обеспечивается медицинская поддержка 24/7 — от сопровождения заболевших COVID-19 до корпоративного врача в офисе. Если что-то произошло, стоит только позвонить — компания поможет (и даже найдет место в больнице).
Проводятся спортивные мероприятия: Петровский гребной марафон, ЗаБег.РФ, соревнования по футболу, пляжному волейболу и т.д.
«Третий парк» — одно из старейших транспортных предприятий России. Оно было образовано в 1960 году как Ленинградское автохозяйство легковых автомобилей №2 и предоставляло населению услуги такси. С 2016 года компания имеет современное наименование — Акционерное общество «Третий парк», занимаясь пассажирскими перевозками по коммерческим и социальным маршрутам.
На сегодняшний день это одно из крупнейших негосударственных автотранспортных предприятий Северо-Запада. Его работу обеспечивают более 4000 сотрудников. Подвижной состав — свыше 1200 единиц автотранспортных средств различных марок, типа и класса, включая автобусы большой вместимости.
Предприятие активно внедряет современные технологии. В 2013 году парк первым из автобусных перевозчиков Петербурга внедрил бесплатный беспроводной доступ в Интернет на транспорте. 1 апреля 2022 года АО «Третий парк» начало работу по новой модели транспортного обслуживания. Теперь перевозчик обслуживает 45 социальных маршрутов, а с 15 июля их станет 111. Для этого предприятие закупило 950 современных автобусов, оборудованных кондиционерами. Причем системы климат-контроля установлены не только в салонах подвижного состава, но и в кабинах водителя — сотрудникам будет комфортно работать и летом, и зимой.
В связи с расширением маршрутной сети и закупкой новых автобусов предприятие приглашает на работу водителей.
«Третий парк» предлагает:
Официальную зарплату от 85 000 рублей
Бесплатное переобучение на категорию Д
Подключение к ДМС
Проживание для иногородних
Преимущества работы в компании:
Льготная пенсия: мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет.
Корпоративная развозка до филиалов предприятия и обратно.
Компенсация обедов и оплата обеденного времени по специальной ставке.
Материальная помощь в сложных ситуациях: в случае потери близких родственников либо иных.
Детские новогодние праздники и подарки.
Форма для водителей: летние и зимние комплекты.
Новые современные автобусы: весь подвижной состав оборудован АКПП и кондиционерами в кабине водителя.
Культурный досуг для водителей и членов их семей: предприятие входит в состав холдинга, который обслуживает несколько туристических объектов. Например, кронштадтский форт «Константин» — памятник федерального наследия, охраняемый ЮНЕСКО.
Преимущества работы в компании:
Культурный досуг для водителей и членов их семей: предприятие входит в состав холдинга, который обслуживает несколько туристических объектов. Например, кронштадтский форт «Константин» — памятник федерального наследия, охраняемый ЮНЕСКО.