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ГЛАВСТРОЙ
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Приглашает в команду
Приглашает в команду
Третий парк
«Главстрой Санкт-Петербург» приглашает в команду
  • Индивидуальную программу адаптации и помощь наставника.

  • 100% оплаты любого обучения для повышения квалификации.

  • Оформление по ТК РФ и полностью белую заработную плату.

  • Доступ к электронной библиотеке MyBook.
На сегодня в компании открыто более 50 вакансий по приоритетным направлениям:
«Главстрой Санкт-Петербург» — не просто городской застройщик. Компания занимается комплексным развитием территорий: от инвестирования и освоения земли до эксплуатации готовых жилых домов.

Здесь работают профессионалы, ответственные за разные этапы создания жилья и инфраструктуры: проектировщики, координаторы, инженеры, строители, менеджеры по продажам, маркетологи, большая команда бэк-офиса, которая обеспечивает успешную координацию всех процессов.

Компания дает широкие возможности для раскрытия потенциала и самореализации каждого специалиста: профессионального и карьерного роста, участия в амбициозных проектах, обучения и развития в одной из крупнейших компаний Северо-Западного региона.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает:

  • Сразу после испытательного срока предоставляется ДМС со стоматологией.

  • Обеспечивается медицинская поддержка 24/7 — от сопровождения заболевших COVID-19 до корпоративного врача в офисе. Если что-то произошло, стоит только позвонить — компания поможет (и даже найдет место в больнице).

  • Проводятся спортивные мероприятия: Петровский гребной марафон, ЗаБег.РФ, соревнования по футболу, пляжному волейболу и т.д.
Компания заботится о здоровье сотрудников:
Бизнес-аналитик 1С
Инженер по информационной безопасности
Руководитель группы маркетинговых исследований
Менеджер по продажам вторичной недвижимости
Руководитель проекта ИТ
+7(812) 622-18-52
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«Третий парк»
приглашает в команду
«Третий парк» предлагает:
«Третий парк» — одно из старейших транспортных предприятий России. Оно было образовано в 1960 году как Ленинградское автохозяйство легковых автомобилей №2 и предоставляло населению услуги такси. С 2016 года компания имеет современное наименование — Акционерное общество «Третий парк», занимаясь пассажирскими перевозками по коммерческим и социальным маршрутам.

На сегодняшний день это одно из крупнейших негосударственных автотранспортных предприятий Северо-Запада. Его работу обеспечивают более 4000 сотрудников. Подвижной состав — свыше 1200 единиц автотранспортных средств различных марок, типа и класса, включая автобусы большой вместимости.
Предприятие активно внедряет современные технологии. В 2013 году парк первым из автобусных перевозчиков Петербурга внедрил бесплатный беспроводной доступ в Интернет на транспорте.
1 апреля 2022 года АО «Третий парк» начало работу по новой модели транспортного обслуживания. Теперь перевозчик обслуживает 45 социальных маршрутов, а с 15 июля их станет 111. Для этого предприятие закупило 950 современных автобусов, оборудованных кондиционерами. Причем системы климат-контроля установлены не только в салонах подвижного состава, но и в кабинах водителя — сотрудникам будет комфортно работать и летом, и зимой.

В связи с расширением маршрутной сети и закупкой новых автобусов предприятие приглашает на работу водителей.
«Третий парк» предлагает:
Официальную зарплату
от 85 000 рублей
Бесплатное переобучение
на категорию Д
Подключение к ДМС
Проживание для иногородних
Преимущества работы в компании:

Льготная пенсия: мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет.
Корпоративная развозка до филиалов предприятия и обратно.
Компенсация обедов и оплата обеденного времени по специальной ставке.
Материальная помощь в сложных ситуациях: в случае потери близких родственников либо иных.
Детские новогодние праздники и подарки.
Форма для водителей: летние и зимние комплекты.
Новые современные автобусы: весь подвижной состав оборудован АКПП и кондиционерами в кабине водителя.
Культурный досуг для водителей и членов их семей: предприятие входит в состав холдинга, который обслуживает несколько туристических объектов. Например, кронштадтский форт «Константин» — памятник федерального наследия, охраняемый ЮНЕСКО.
Преимущества работы в компании:

Культурный досуг для водителей и членов их семей: предприятие входит в состав холдинга, который обслуживает несколько туристических объектов. Например, кронштадтский форт «Константин» — памятник федерального наследия, охраняемый ЮНЕСКО.
+7 (921) 949-88-77
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+7 (812) 416-777-3
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Фото, иллюстрации: Adobe Stock, «Третий парк»
Дизайн: Ольга Сергеева

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