В Петербурге открылся Центр лечения гигантских невусов МЕДСИ
В клинике МЕДСИ на улице Марата с 2019 года проводят операции, направленные на устранение обширных пигментных пятен, у детей. В октябре 2021-го специализированный Центр лечения гигантских невусов официально представили медицинскому сообществу и родителям потенциальных пациентов. Им руководит Ольга Филиппова, доктор медицинских наук, врач высшей категории, пластический хирург.
Ольга Филиппова, доктор медицинских наук, врач высшей категории, пластический хирург, руководитель Центр лечения гигантских невусов МЕДСИ
Центром лечения гигантских невусов руководит Ольга Филиппова, доктор медицинских наук, врач высшей категории, пластический хирург. Кроме ее команды с маленькими пациентами на этапе обследования работают и другие высококлассные специалисты многопрофильной клиники МЕДСИ: невролог, ортопед, офтальмолог, онкодерматолог, хирург, нейрохирург. МРТ делают на оборудовании экспертного уровня.
Благодаря Центру на Марата удаление гигантских невусов становится доступнее. Родителям не приходится искать клинику в Израиле или США и потом несколько месяцев жить с ребенком в чужой стране. Поэтому лечение получается не только более комфортным, но и менее накладным для семейного бюджета. По уровню экспертизы петербургские медики ни в чем не уступают зарубежным коллегам.
Во время подготовки к операции малыши вместе с родителями находятся в удобных семейных палатах клиники МЕДСИ. Связь с лечащим врачом круглосуточная.
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«Постоянный контакт с врачом очень важен, — подчеркнула Ольга Филиппова, выступая на открытии Центра. — Родители приезжают в Петербург из разных регионов страны и из-за рубежа. Конечно же, они испытывают стресс. Общение с врачом, который может им объяснить все, что происходит с ребенком, имеет для них большое значение и помогает снизить уровень стресса».
Открытие Центра лечения гигантских невусов МЕДСИ
Открытие Центра лечения гигантских невусов МЕДСИ
Открытие Центра лечения гигантских невусов МЕДСИ
Открытие Центра лечения гигантских невусов МЕДСИ
Когда хирургическое вмешательство позади, медики принимают особые меры для того, чтобы прооперированная область была не только здоровой, но и красивой. Специалисты называют это «сохранением эстетического результата». «На мой взгляд, в зарубежных клиниках об этом недостаточно заботятся. Мы же уделяем эстетическому результату много внимания», — отметила Ольга Филиппова. После выписки для пациентов организуется бесплатное онлайн-сопровождение, позволяющее отслеживать состояние рубцовой ткани.
Часть операций в Центре лечения гигантских невусов проводится при поддержке благотворительных фондов, с которыми он сотрудничает: «Алеша», WorldVita, «Помогать легко», «Вера в детство», «Ключ жизни» и многие другие.
Материал подготовлен специально для ООО «Медси Санкт-Петербург»
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