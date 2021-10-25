В Петербурге открылся Центр лечения гигантских невусов МЕДСИ

Центром лечения гигантских невусов руководит Ольга Филиппова, доктор медицинских наук, врач высшей категории, пластический хирург. Кроме ее команды с маленькими пациентами на этапе обследования работают и другие высококлассные специалисты многопрофильной клиники МЕДСИ: невролог, ортопед, офтальмолог, онкодерматолог, хирург, нейрохирург. МРТ делают на оборудовании экспертного уровня.



Благодаря Центру на Марата удаление гигантских невусов становится доступнее. Родителям не приходится искать клинику в Израиле или США и потом несколько месяцев жить с ребенком в чужой стране. Поэтому лечение получается не только более комфортным, но и менее накладным для семейного бюджета. По уровню экспертизы петербургские медики ни в чем не уступают зарубежным коллегам.



Во время подготовки к операции малыши вместе с родителями находятся в удобных семейных палатах клиники МЕДСИ. Связь с лечащим врачом круглосуточная.

