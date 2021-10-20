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Другой взгляд на футбол
Современный футбол вышел далеко за рамки простой игры 11 на 11, два тайма по 45 минут с 15-минутным перерывом на перекус. Теперь это полноценный досуг, который может длиться 3-4 часа в компании коллег, друзей или родственников. Как новые эмоции дарят болельщикам лучшие арены мира — в материале «Фонтанки».
Оригинально подошли к организации такого пространства в английском клубе «Манчестер Сити». На домашнем стадионе «Этихад» англичане открыли Tunnel Club Premier — это особая зона на центральной трибуне прямо рядом с тоннелем, из которого игроки выходят на матч. Разделяет вас и футболистов только стекло, сквозь которое вы можете на расстоянии вытянутой руки увидеть, как, например, нервничает и разминается Кевин де Брюйне перед выходом на поле. А после игры в этой зоне с пылу с жару Рахим Стерлинг даст послематчевое интервью . Это как пробраться за кулисы в театре, только здесь еще накормят ужином из пяти блюд на выбор, а сомелье предложит продегустировать напитки. За самой игрой вы будете наблюдать из мягких кресел с функцией подогрева.
После игры у членов Tunnel Club Premier есть возможность пообщаться вживую с одним из игроков основного состава. Открывается зона гостеприимства за два с половиной часа до старта матча, а закрывается — через два. В общей сложности, это 5-6 часов, в течение которых постоянно что-то происходит.
Подобные зоны гостеприимства есть на большинстве современных арен. Например, очень похожая концепция у «Альянц Стадиум» — домашней площадки туринского «Ювентуса». Здесь гостям Juventus Premium Club также предлагают погрузиться в закулисье футбола, расположившись прямо за скамейками запасных игроков. Можно увидеть футболистов и тренеров как никогда близко в их самой естественной среде. Вот где настоящее реалити-шоу! Но туринцы пошли еще дальше. «Премиум клаб» они разделили на несколько зон, в каждой из которых свои фишки. Трибуна 100, например, располагается в считанных шагах от скамеек запасных, а гости Gianni and Umberto Agnelli Club больше погрузятся в ход самой игры за счет лучшего вида на поле на всем стадионе. И все это, конечно же, в сочетании с изысканными блюдами и напитками.
«В Juventus Premium Club можно также пригласить клиентов и партнеров на обед или ужин перед игрой, даря им незабываемые эмоции», — намекают в итальянском клубе на еще один повод заглянуть к ним.
Что характерно, за организацию питания в подобных зонах гостеприимства, как правило, отвечают ведущие компании, обладающие огромным опытом. Например, на Allianz Arena Munich, домашнем стадионе мюнхенской «Баварии», в местном бизнес-клубе работает Arena One. Ее история началась аж в 1972 году, когда по случаю проведения Олимпийских игр в Мюнхене возникла необходимость организовать питание VIP-персон и гостей в Олимпийском парке Мюнхена. То есть уровень кухни в зонах гостеприимства ресторанный, способный удовлетворить самого капризного гурмана.
Даже самые богатые клубы планеты, в составе которых играют звезды мировой величины, давно пришли к пониманию: в условиях большого разнообразия зрелищ в современном городе сам по себе футбол перестал быть очевидным выбором. Игры не всегда бывают захватывающими, а счет 0:0 — не такое уж и редкое явление. Как в этих условиях гарантировать зрителю незабываемые впечатления и безусловный комфорт? Специально для этого придумали так называемые зоны гостеприимства.
Европейское гостеприимство
На петербургской «Газпром Арене» — домашнем стадионе «Зенита» — тоже появилась зона гостеприимства Diamond Club. На полноценный запуск ушло почти два года: работа над проектом началась в 2018 году, а открыли зону в середине 2020 года. Как это было, рассказали в холдинге «Бронка Групп» (его ресторанное направление и ФК «Зенит» придумали идею и построили Diamond Club).
А как в России?
Полная версия интервью
— Наш холдинг сотрудничает с футбольным клубом «Зенит» практически с первых дней функционирования «Газпром Арены». Мы сделали акцент на обеспечение качественного питания для зрителей в VIP-ложах и в президентской лаунж-зоне. В 2018 году «Зенит» обратился к нам с предложением развития зоны премиального гостеприимства — в ходе совместных обсуждений и родилась идея создания Diamond Club.
Никита Муров, генеральный директор холдинга «Бронка Групп»
Перед архитектурным бюро DA Architects под руководством Бориса Львовского стояла задача создать современный дизайн, который одновременно вписывался бы в интерьер стадиона и соответствовал высоким требованиям, которые были поставлены клубом «Зенит». В оформлении ресторана использованы натуральные материалы, деревянные элементы с их естественными цветами и, конечно, флористика. В Diamond Club гости могут как насладиться отдыхом в компании семьи и друзей, так и сразу окунуться в футбольную атмосферу.
— Главной задачей при проектировании пространства ресторана было обеспечение максимального комфорта для единовременного нахождения 300 человек – владельцев абонементов и специальных гостей зоны гостеприимства Diamond Club, —рассказала Галина Белоусова. — Поскольку у нас есть элементы самообслуживания, необходимо было обеспечить равномерный доступ гостей к станциям с холодными и горячими закусками, напитками. Учитывая, что Diamond Club фактически видовой ресторан, при проектировании также важно было максимально сохранить хороший обзор поля. Поэтому сегодня гости за столиками у окна могут наблюдать за матчем прямо со своего места.
В процессе работы над зоной гостеприимства Diamond Club и подготовки к Евро-2020 менеджеры и шеф-повара посетили ряд европейский стадионов — в частности, уже упомянутую Allianz Arena в Мюнхене. Многое из того, как организована работа кейтеринга на этом стадионе, было взято на вооружение, адаптировано и сегодня успешно применяется в Diamond Club.
Галина Белоусова, руководитель ресторанного направления холдинга «Бронка Групп»
— Безусловно, при реализации такого сложного, уникального и большого с точки зрения площади ресторана всегда есть определенные трудности в части технических решений. В нашем случае не стоит забывать: Diamond Club создавался на уже построенном стадионе, который по своей сути — сложное инженерное сооружение. Он предполагает одновременное нахождение большого количества людей, а это, соответственно, требует определенных стандартов пожарной эвакуации, доступов специальной техники и т.д. В связи с этим мы несколько раз меняли планировочные решения, чтобы обеспечить максимальное соблюдение всех существующих стандартов безопасности. Кроме того, объективной трудностью стали наложенные в связи с пандемией COVID-19 ограничения. Мы были вынуждены приостановить строительные работы на несколько месяцев во время всеобщей самоизоляции.
Другим испытанием стал Чемпионат Европы по футболу, во время которого Diamond Club стал официальной зоной VIP-гостеприимства УЕФА. Здесь обслуживали российских и иностранных гостей, получивших специальное приглашение от УЕФА. Всего «Газпром Арена» приняла семь матчей турнира.
Отдельным испытанием для ресторана стали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса — часть из них продолжает действовать до сих пор. В какой-то момент пришлось даже приостановить строительные работы. Открылся Diamond Club 8 июля 2020 года, в день заключительного матча Чемпионата России сезона 2019/2020. Опять же из-за ограничений не удалось сразу сделать все, как планировалось. Пришлось обойтись без буфетных линий, к которым люди могли подходить самостоятельно. Официанты подавали на столы уже сервированные блюда из действующего на игру меню для всех гостей. Кроме того, было уменьшено количество посадочных мест: в период ограничений Diamond Club заполнялся наполовину, т.е. одновременно присутствовало до 150 человек.
Как пережить пандемию и Евро-2020
Обязательным элементом меню для матчей, проходящих в рамках ЕВРО-2020, были блюда, учитывающие национальный колорит и специфику стран, команды которых играли в этот день. Например, на матче группового этапа между сборной Швеции и Польши среди горячих блюд подавалась подкопченная утиная грудка с ягодным соусом и краснокочанной капустой. А на матче сборных Финляндии и Бельгии в качестве блюд играющих команд были представлены гравлакс из лосося и бельгийская вафля с куриным паштетом.
— Для каждого матча Чемпионата Европы было подготовлено специальное меню, которое заранее дегустировалось и согласовывалось менеджерами по гостеприимству УЕФА, приехавшими для этого в Санкт-Петербург из Швейцарии, — отметила Галина Белоусова. — Во время чемпионата в соответствии с разработанной концепцией УЕФА Diamond Club работал в формате ресторана полного обслуживания. Гостям предлагалось подготовленное меню, из которого они могли выбрать понравившиеся блюда. Повара сервировали их индивидуально для каждого гостя, после чего официанты подавали их на столы. При этом четко соблюдался порядок подачи: до начала матча гостям предлагались холодные закуски и салаты, во время перерыва — горячие закуски, а после окончания — горячее и десерты.
Меню на матчах Чемпионата России с участием «Зенита» обновляется четыре раза в год в зависимости от сезона. При этом изменение состава блюд происходит и от матча к матчу, поскольку порядка 70% гостей Diamond Club — это люди с абонементами, которые, соответственно, посещают все игры.
От оливье до роллов
На еврокубковых матчах с участием «Зенита» в меню обязательно представлены национальное блюдо команды-соперника и шоу-блюдо: например, свиная рулька, которую шеф-повар нарезает и сервирует всем желающим за стойкой.
Если в начале работы Diamond Club гости еще не распробовали формат и приезжали непосредственно к игре, то спустя год некоторые приходят уже за 1,5-2 часа и проводят здесь время, как в полноценном ресторане. И не скучают: в зале всегда присутствует ведущий, который проводит интерактивы с гостями, до матча, в перерыве и после игры, если коронавирусные ограничения позволяют, здесь вживую играет музыкальная группа. Во время матча гости, как правило, перемещаются смотреть игру на трибуну.

Многие остаются в ресторане еще на 1-1,5 часа после финала, чтобы обсудить игру, послушать музыку. Продолжает работать ведущий. В это время на буфетных линиях представлены закуски, десерты. Проходят встречи с действующими и бывшими футболистами «Зенита»: с ними можно неформально пообщаться, взять автограф и сфотографироваться.
Процесс подготовки начинается за 2-3 дня до даты матча: закупаются продукты по меню, делаются заготовки. Весь персонал кухни выходит на работу за 10-12 часов до матча. Безусловно, подготовка блюд из расчета на 1 000 человек — гости Diamond Club и VIP-лож — требует полной отдачи, а также скоординированных шеф-поварами действий команды: все блюда должны быть готовы одновременно за три часа до матча, а за два — полностью сервированы в ресторане.
— Кухня в Diamond Club расположена на втором этаже, а гостевой зал — на третьем, — рассказала Галина Белоусова. — В первоначальных планах при проектировании ресторана была установка специального подъемника, но от этой идеи решили отказаться. Сегодня для доставки блюд в гостевой зал, особенно теплых и горячих, используются тепловые шкафы, в которых постоянно поддерживается определенный температурный режим.
Гости могут прийти в Diamond Club как за 1-2 часа до начала матча, так и к самому началу или в перерыве. Поэтому важно, чтобы блюда сохраняли внешний вид и вкусовые качества в течение достаточно длительного периода времени, а также чтобы весь ассортимент присутствовал в зале. Пристрастия болельщиков во многом понятны – это сытная плотная еда. При этом меню на каждую игру очень разнообразно: от традиционных салатов до японских роллов и суши.
На последнем матче Лиги Чемпионов с участием футбольных клубов «Зенит» и «Мальме» была широко представлена шведская кухня, которую давно любят в России. Например, в качестве закуски подавался лосось гравлакс на ржаном хлебе, а в перечне горячего можно было выбрать утиное филе с томленой грушей и соусом из моченой брусники. Шоу-блюдом стали традиционные шведские фрикадельки с картофельным пюре, брусникой и мясным соусом. В числе салатов были оливье с говядиной и раковыми шейками, а также салат с подкопченной сельдью, мини-картофелем и зернистой горчицей. Японское меню было представлено роллами с жареной креветкой, угрем и острым лососем. После матча гости могли насладиться разнообразными десертами: фруктами, шоколадным муссом, панна-коттой или морковным тортом с ликером куантро.
Александр Медведев, генеральный директор ФК «Зенит»
— Сегодня «Газпром Арена» по праву считается одним из самых современных футбольных стадионов мира. Его сопутствующая инфраструктура должна отвечать высочайшим стандартам. Именно поэтому в качестве оператора зоны премиального гостеприимства мы выбрали нашего давнего партнера — холдинг «Бронка Групп», обладающий впечатляющим опытом по организации кейтеринговых мероприятий самого высокого уровня.

Сегодня Diamond Club — это премиальный ресторан, позволяющий зрителям комфортно провести время до, во время и после матча. Ресторан отлично показал себя во время старта российской Премьер-Лиги. Не сомневаюсь, что болельщики самого популярного в нашей стране клуба по достоинству оценят комфорт и те кулинарные сюрпризы, которые подготовили в Diamond Club в преддверии решающих матчей Лиги чемпионов УЕФА.
Партнёрский материал

Автор: Артём Кузьмин
Редакторы / корректоры: Елена Виноградова, Мария Мокейчева
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Бронка Групп»
Другие источники фотографий: wikideia.org
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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