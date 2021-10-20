Меню на матчах Чемпионата России с участием «Зенита» обновляется четыре раза в год в зависимости от сезона. При этом изменение состава блюд происходит и от матча к матчу, поскольку порядка 70% гостей Diamond Club — это люди с абонементами, которые, соответственно, посещают все игры.



От оливье до роллов



На еврокубковых матчах с участием «Зенита» в меню обязательно представлены национальное блюдо команды-соперника и шоу-блюдо: например, свиная рулька, которую шеф-повар нарезает и сервирует всем желающим за стойкой.



Если в начале работы Diamond Club гости еще не распробовали формат и приезжали непосредственно к игре, то спустя год некоторые приходят уже за 1,5-2 часа и проводят здесь время, как в полноценном ресторане. И не скучают: в зале всегда присутствует ведущий, который проводит интерактивы с гостями, до матча, в перерыве и после игры, если коронавирусные ограничения позволяют, здесь вживую играет музыкальная группа. Во время матча гости, как правило, перемещаются смотреть игру на трибуну.



Многие остаются в ресторане еще на 1-1,5 часа после финала, чтобы обсудить игру, послушать музыку. Продолжает работать ведущий. В это время на буфетных линиях представлены закуски, десерты. Проходят встречи с действующими и бывшими футболистами «Зенита»: с ними можно неформально пообщаться, взять автограф и сфотографироваться.



Процесс подготовки начинается за 2-3 дня до даты матча: закупаются продукты по меню, делаются заготовки. Весь персонал кухни выходит на работу за 10-12 часов до матча. Безусловно, подготовка блюд из расчета на 1 000 человек — гости Diamond Club и VIP-лож — требует полной отдачи, а также скоординированных шеф-поварами действий команды: все блюда должны быть готовы одновременно за три часа до матча, а за два — полностью сервированы в ресторане.



— Кухня в Diamond Club расположена на втором этаже, а гостевой зал — на третьем, — рассказала Галина Белоусова. — В первоначальных планах при проектировании ресторана была установка специального подъемника, но от этой идеи решили отказаться. Сегодня для доставки блюд в гостевой зал, особенно теплых и горячих, используются тепловые шкафы, в которых постоянно поддерживается определенный температурный режим.

Гости могут прийти в Diamond Club как за 1-2 часа до начала матча, так и к самому началу или в перерыве. Поэтому важно, чтобы блюда сохраняли внешний вид и вкусовые качества в течение достаточно длительного периода времени, а также чтобы весь ассортимент присутствовал в зале. Пристрастия болельщиков во многом понятны – это сытная плотная еда. При этом меню на каждую игру очень разнообразно: от традиционных салатов до японских роллов и суши.



На последнем матче Лиги Чемпионов с участием футбольных клубов «Зенит» и «Мальме» была широко представлена шведская кухня, которую давно любят в России. Например, в качестве закуски подавался лосось гравлакс на ржаном хлебе, а в перечне горячего можно было выбрать утиное филе с томленой грушей и соусом из моченой брусники. Шоу-блюдом стали традиционные шведские фрикадельки с картофельным пюре, брусникой и мясным соусом. В числе салатов были оливье с говядиной и раковыми шейками, а также салат с подкопченной сельдью, мини-картофелем и зернистой горчицей. Японское меню было представлено роллами с жареной креветкой, угрем и острым лососем. После матча гости могли насладиться разнообразными десертами: фруктами, шоколадным муссом, панна-коттой или морковным тортом с ликером куантро.



Александр Медведев, генеральный директор ФК «Зенит»