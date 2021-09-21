Лучшие строительные проекты ждут на конкурсе «Строитель города-2021»

Информационным партнером премии стал городской портал «Фонтанка.ру». Поэтому список объектов, заявленных на конкурс, будет опубликован на «Фонтанке». Кроме того, расширенная информация о наиболее интересных и значимых из них также появится в этом СМИ.



Определять лучших будут сами жители города: читатели выберут лучшие проекты по благоустройству и зеленому строительству, а также назовут те проекты, которые им нравятся больше всего, и те, какие они хотели бы увидеть в Петербурге. Голосование в рамках конкурса «Строитель города» пройдет в октябре. Победителей в номинации «Заслуженный строитель» и «Лучший проект в области сохранения культурного наследия» определит экспертное жюри.



Итоги подведут в середине ноября. На торжественной церемонии будут названы победители в 6 номинациях, а также топ-10 лучших в номинации «Компания года». Лучшая строительная компания будет объявлена 16 декабря — в качестве спецноминации премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

