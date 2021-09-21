Лучшие строительные проекты ждут на конкурсе «Строитель города-2021»
Продолжается прием заявок на конкурс «Строитель города». Список участвующих объектов будет опубликован на «Фонтанке», а читатели выберут среди них победителя.
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Номинантом в премии «Строитель города» может стать любой проект, реализованный в сфере строительства, благоустройства, озеленения, архитектуры. Представить работы могут строительные компании, проектные институты, архитектурные бюро и другие организации, связанные со строительством. К участию принимаются проекты, реализованные с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года.
Организатор конкурса — СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» ждет заявки по следующим номинациям:
Проект года (номинация, определяющая максимально значимый для горожан проект)
Лучший проект благоустройства (номинация, определяющая самые современные, удобные и оригинальные проекты благоустройства)
Лучший проект в области зеленого строительства (номинация, позволяющая выявить самые современные тенденции зеленого строительства и поощрить их)
Ожидание года (номинация, отмечающая проект, появление которого горожане ожидают больше всего)
Компания года (номинация, определяющая компанию, работа которой может служить примером для всей строительной отрасли)
Заслуженный строитель (номинация, поощряющая специалиста, проработавшего в строительной отрасли более 20 лет)
Лучший проект в области сохранения культурного наследия (номинация, поощряющая лучшие примеры сохранения культурного наследия)
Участие в конкурсе бесплатное. Отправлять заявки можно по электронной почте sg@domostroitel.ru Подробнее об условиях участия можно прочитатьздесь.
Информационным партнером премии стал городской портал «Фонтанка.ру». Поэтому список объектов, заявленных на конкурс, будет опубликован на «Фонтанке». Кроме того, расширенная информация о наиболее интересных и значимых из них также появится в этом СМИ.
Определять лучших будут сами жители города: читатели выберут лучшие проекты по благоустройству и зеленому строительству, а также назовут те проекты, которые им нравятся больше всего, и те, какие они хотели бы увидеть в Петербурге. Голосование в рамках конкурса «Строитель города» пройдет в октябре. Победителей в номинации «Заслуженный строитель» и «Лучший проект в области сохранения культурного наследия» определит экспертное жюри.
Итоги подведут в середине ноября. На торжественной церемонии будут названы победители в 6 номинациях, а также топ-10 лучших в номинации «Компания года». Лучшая строительная компания будет объявлена 16 декабря — в качестве спецноминации премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».
*Организатор конкурса — СРО А «Объединение строителей СПб» (СРО-С-003–22042009, ИНН 7838029642, ОГРН 1087800006051), адрес: Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 10. Сроки проведения: по 01.10.202. Подробности об условиях конкурса —здесь.