Никита Муров: «Зенит» — стратегический партнер холдинга «Бронка Групп»

Генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров Фото: «Бронка Групп» Поделиться Поделиться







— Как и когда к вам пришла идея открыть зону гостеприимства на «Газпром Арене»? — Наш холдинг сотрудничает с футбольным клубом «Зенит» практически с первых дней функционирования «Газпром Арены». Мы сделали акцент на обеспечение качественного питания для зрителей в VIP-ложах и в президентской лаунж-зоне. В 2018 году «Зенит» обратился к нам с предложением развития зоны премиального гостеприимства — в ходе совместных обсуждений и родилась идея создания Diamond Club. На разработку концепции и строительство ушло в общей сложности 2 года — полноценно ресторан заработал в июле 2020 года, приняв гостей последнего матча Чемпионата России сезона 2019/2020.

Разрабатывая концепцию ресторана, мы опирались на опыт самых известных стадионов мира. Наша команда специально выезжала для оценки зон гостеприимства других стадионов — не только в России, но и за рубежом. Лично я был на многих футбольных аренах, от «Альянц Арены» до «Уэмбли». Могу сказать, что Diamond Club ничем не уступает, а во многом и превосходит расположенные на них премиальные зоны гостеприимства. — Diamond Club работает только на «Зените» или обслуживает и другие происходящие на стадионе мероприятия?

— Хочу подчеркнуть, что Diamond Club — это не просто зона гостеприимства, которая работает во время матчей «Зенита», а полноценный видовой ресторан, который может обслуживать до 300 гостей, приглашенных организаторами на проходящие на «Газпром Арене» концерты и фестивали. В нашей практике уже было проведение в Diamond Club корпоративных мероприятий во внеигровые дни. После завершения пандемии, которая все же внесла серьезные коррективы в расписание массовых событий в Петербурге, мы обязательно продолжим активное развитие этого направления. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, мероприятия в Diamond Club будут проходить чаще.

— Как Diamond Club справился с матчами Чемпионата Европы 2020 года? В чем был главный вызов для вас как операторов площадки? — Если все-таки говорить о футболе, то помимо игр ФК «Зенит» Diamond Club в этом году стал официальной зоной приема VIP-гостей УЕФА на Чемпионате Европы 2020. Для нас это было большой честью — и, на мой взгляд, мы справились со всеми поставленными задачами. Учитывая ограничения по количеству зрителей во время Чемпионата Европы, за время семи матчей Diamond Club принял более 1300 гостей, среди которых были члены официальной делегации УЕФА, а также члены делегаций стран-участников турнира. На каждую игру было разработано индивидуальное меню, блюда которого дегустировались и согласовывались заранее представителями УЕФА. По итогам работы ресторанная группа холдинга получила благодарность от УЕФА за обеспечение работы зоны VIP-гостеприимства. — Планируете ли вы и дальше развивать сотрудничество с «Зенитом»? Можно ли назвать этот футбольный клуб вашим стратегическим партнером на ближайшие годы?

— Безусловно, я с гордостью могу назвать футбольный клуб «Зенит» нашим стратегическим партнером. Повторюсь, что еще до открытия Diamond Club мы работали на «Газпром Арене», обслуживая президентскую лаунж-зону и VIP-ложи — и продолжаем это делать. На сегодняшний день ресторанное направление нашего холдинга обеспечивает качественное питание в большей части VIP-лож на стадионе. В этом году мы стали кейтеринговым оператором недавно открывшейся зоны гостеприимства «Газпромбанка», рассчитанной на 150 гостей — партнеров и клиентов банка. Кроме того, продолжаем обслуживать зону гостеприимства Zenit Family Club, гостями которой являются семьи игроков и тренерского штаба, а также друзья клуба. Я уверен, что это не последние наши совместные проекты. У ресторанной группы холдинга «Бронка Групп» большие планы по развитию сотрудничества: есть множество идей и проектов в разработке.

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