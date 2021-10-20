FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +12
70.97р82.68р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Никита Муров: «Зенит» — стратегический партнер холдинга «Бронка Групп»

Лучшему городу — лучший стадион. А лучшему стадиону — лучшую зону гостеприимства. «Фонтанка» поговорила с генеральным директором холдинга «Бронка Групп» Никитой Муровым о том, как родилась идея зоны гостеприимства Diamond Club на «Газпром Арене» и каких еще новых гастропроектов петербуржцы и гости города могут ждать на арене, которая в 2022 году примет финал самого престижного футбольного турнира мира — Лиги Чемпионов.

Печать
Генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров
Генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита МуровФото: «Бронка Групп»
ПоделитьсяПоделиться

— Как и когда к вам пришла идея открыть зону гостеприимства на «Газпром Арене»?

— Наш холдинг сотрудничает с футбольным клубом «Зенит» практически с первых дней функционирования «Газпром Арены». Мы сделали акцент на обеспечение качественного питания для зрителей в VIP-ложах и в президентской лаунж-зоне. В 2018 году «Зенит» обратился к нам с предложением развития зоны премиального гостеприимства — в ходе совместных обсуждений и родилась идея создания Diamond Club. На разработку концепции и строительство ушло в общей сложности 2 года — полноценно ресторан заработал в июле 2020 года, приняв гостей последнего матча Чемпионата России сезона 2019/2020.

Разрабатывая концепцию ресторана, мы опирались на опыт самых известных стадионов мира. Наша команда специально выезжала для оценки зон гостеприимства других стадионов — не только в России, но и за рубежом. Лично я был на многих футбольных аренах, от «Альянц Арены» до «Уэмбли». Могу сказать, что Diamond Club ничем не уступает, а во многом и превосходит расположенные на них премиальные зоны гостеприимства.

— Diamond Club работает только на «Зените» или обслуживает и другие происходящие на стадионе мероприятия?

— Хочу подчеркнуть, что Diamond Club — это не просто зона гостеприимства, которая работает во время матчей «Зенита», а полноценный видовой ресторан, который может обслуживать до 300 гостей, приглашенных организаторами на проходящие на «Газпром Арене» концерты и фестивали. В нашей практике уже было проведение в Diamond Club корпоративных мероприятий во внеигровые дни. После завершения пандемии, которая все же внесла серьезные коррективы в расписание массовых событий в Петербурге, мы обязательно продолжим активное развитие этого направления. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, мероприятия в Diamond Club будут проходить чаще.

— Как Diamond Club справился с матчами Чемпионата Европы 2020 года? В чем был главный вызов для вас как операторов площадки?

— Если все-таки говорить о футболе, то помимо игр ФК «Зенит» Diamond Club в этом году стал официальной зоной приема VIP-гостей УЕФА на Чемпионате Европы 2020. Для нас это было большой честью — и, на мой взгляд, мы справились со всеми поставленными задачами. Учитывая ограничения по количеству зрителей во время Чемпионата Европы, за время семи матчей Diamond Club принял более 1300 гостей, среди которых были члены официальной делегации УЕФА, а также члены делегаций стран-участников турнира. На каждую игру было разработано индивидуальное меню, блюда которого дегустировались и согласовывались заранее представителями УЕФА. По итогам работы ресторанная группа холдинга получила благодарность от УЕФА за обеспечение работы зоны VIP-гостеприимства.

— Планируете ли вы и дальше развивать сотрудничество с «Зенитом»? Можно ли назвать этот футбольный клуб вашим стратегическим партнером на ближайшие годы?

— Безусловно, я с гордостью могу назвать футбольный клуб «Зенит» нашим стратегическим партнером. Повторюсь, что еще до открытия Diamond Club мы работали на «Газпром Арене», обслуживая президентскую лаунж-зону и VIP-ложи — и продолжаем это делать. На сегодняшний день ресторанное направление нашего холдинга обеспечивает качественное питание в большей части VIP-лож на стадионе.

В этом году мы стали кейтеринговым оператором недавно открывшейся зоны гостеприимства «Газпромбанка», рассчитанной на 150 гостей — партнеров и клиентов банка. Кроме того, продолжаем обслуживать зону гостеприимства Zenit Family Club, гостями которой являются семьи игроков и тренерского штаба, а также друзья клуба. Я уверен, что это не последние наши совместные проекты. У ресторанной группы холдинга «Бронка Групп» большие планы по развитию сотрудничества: есть множество идей и проектов в разработке.

Новости компаний

Генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров
Генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита МуровФото: «Бронка Групп»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний