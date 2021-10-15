Красный потолок и стол-кракен. Альфа-Банк меняет офисы в Петербурге

Воплотить эту фантастику в жизнь позволяют терминал электронной очереди со встроенной системой распознавания лиц Face ID и проекционный экран с именем и даже фотографией персонального менеджера. А еще программы, собранные в ноутбуке сотрудника банка. Это позволяет из любой точки офиса оказать все услуги для физлица и малого бизнеса: открыть счет, рассмотреть заявку на кредит, принять платеж. Если клиенту необходимо совершить сразу несколько операций, к разговору подключится второй менеджер. Такая мобильность персонала значительно ускоряет время обслуживания и упрощает дело: посетителю не нужно бегать от операциониста к кассе или от одного «окошка» к другому.