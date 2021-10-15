Красный потолок и стол-кракен. Альфа-Банк меняет офисы в Петербурге
Витражные окна, дизайн в стиле лофт, барная стойка и кофе. Петербуржцы уже сегодня могут увидеть, как выглядит банк будущего. Точнее, для Альфа-Банка это настоящее: он открыл первый в нашем городе фиджитал-офис. Посетители удивляются, когда переступают порог «умного» отделения на проспекте Науки, 14, но очень быстро привыкают к этой обстановке. А воспользовавшись всеми сервисами, задаются вопросом: разве в современном банке может быть иначе?
Здесь нет коридоров, «окошек», рекламы и очередей. Светлое и открытое пространство банковского офиса, скорее, напоминает коворкинг: стильные кресла, большой трансформирующийся стол-кракен, яркий потолок в фирменном цвете. Но все же новый формат — это не столько про дизайн, сколько про особую философию бизнеса. Отделение на Науки не зря носит название «фиджитал»: в этом термине соединены английские слова physical («физический») и digital («цифровой»). «Человеческое» обслуживание клиентов здесь неразрывно связано с качественными цифровыми технологиями.
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«Вы заходите в офис, а система вас уже распознала и поприветствовала. Вы спокойно расположились там, где удобно, к вам подошел менеджер с ноутбуком, и началась ваша деловая встреча», — раскрыл смыслы Сергей Кульпин, региональный управляющий Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка.
Воплотить эту фантастику в жизнь позволяют терминал электронной очереди со встроенной системой распознавания лиц Face ID и проекционный экран с именем и даже фотографией персонального менеджера. А еще программы, собранные в ноутбуке сотрудника банка. Это позволяет из любой точки офиса оказать все услуги для физлица и малого бизнеса: открыть счет, рассмотреть заявку на кредит, принять платеж. Если клиенту необходимо совершить сразу несколько операций, к разговору подключится второй менеджер. Такая мобильность персонала значительно ускоряет время обслуживания и упрощает дело: посетителю не нужно бегать от операциониста к кассе или от одного «окошка» к другому.
Для приватных бесед и сделок предусмотрены три переговорных комнаты, для мобильного обслуживания — банкомат. Фиджитал-офис на Науки может одновременно обслуживать 14 человек. Остальным не придется томиться в очереди: можно устроиться поудобнее в кресле с чашкой чая или кофе. Кофемашина предлагает сразу 10 напитков на выбор — от традиционного эспрессо до ванильного капучино.
Как призналась команда петербургского филиала, место для первого в Петербурге «умного» офиса выбирали долго и кропотливо. Учитывали наличие метро в шаговой доступности, востребованность точки у клиентов, а также характеристики самого помещения — удобную планировку, большие окна и т. д.
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«Это первое торжественное открытие офиса подобного формата в Санкт-Петербурге, но далеко не последнее: до конца года мы откроем еще около пяти. А в перспективе все отделения банка в Северной столице станут «умными», — подытожил Сергей Кульпин.
Новости компаний АО «Альфа-Банк», генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.