GIS Days 2021: О роботах, биометрии и защите от кибератак

GIS Days2021: О роботах, биометрии и защите от кибератак
IT в принципе и информационная безопасность в частности в последнее десятилетие меняются и развиваются стремительно. Новейшие тенденции и практики в этой области осветят спикеры Global Information Security Days 2021 — форума по технологической безопасности и новой киберреальности, который пройдет 6-8 октября в Санкт-Петербурге и Москве.
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Мероприятие проводится уже в четвертый раз, и в этом году состоит из трех дней. На первом будут обсуждаться безопасность с точки зрения бизнеса, на втором — более широкие вопросы, касающиеся IT-сферы, а на третий приглашаются специалисты по кибербезопасности: дискуссии ожидаются по более частным аспектам.
Ключевые эксперты рынка, представители регуляторов и научного сообщества, директоры по продажам и специалисты-практики поделятся опытом и знаниями с каждым участником мероприятия. Организатор проекта — компания «Газинформсервис», один из крупнейших в России системных интеграторов в области информационной безопасности.
Количество кибератак в России продолжает расти, и в этом году защита собственных информационных ресурсов выходит на первый план для представителей бизнес-структур. О появлении новых уязвимостей, комплексных мерах для успешного отражения участившихся вторжений расскажут эксперты компании «Газинформсервис» и их коллеги по цеху.
В рамках «GIS Days 2021» участники форума также узнают:
какие преимущества и риски у процессов роботизации бизнеса и досуга;
почему электронный документооборот надежнее и безопаснее бумажного;
как изменится безопасность рабочих процессов в условиях коворкинга и workation;
у кого может возникнуть цифровой двойник;
как защитить информационные ресурсы от недобросовестных сотрудников.
Основная часть мероприятий сосредоточена в Петербурге. К примеру, вечером 7 октября именно здесь пройдет дискуссия под названием «Кремниевая долина и Россия. Свобода IT-рынков мнимая и настоящая». На ней будут искать ответы на вопросы:
Кто и как вкладывал деньги в IT-отрасль в США, России, мире?
Как государство контролирует эту сферу?
Можем ли мы здесь говорить о свободной конкуренции между странами и рынками?
Секретные технологии: кто стоит на страже – государство или сами компании?
Как сегодня команды разработчиков могут сотрудничать на международном уровне?
IT – работа без границ, мифы или реальность?
Как проходит борьба за кадры, технологии, капитал?
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На все три дня мероприятия распределены доклады и дискуссии по следующим тематическим секциям:
Облачные решения, аутсорсинг сервисов в ИТ;
От точечной работы в ИБ к тотальной защите, поиск баланса;
Коммерческое использование биометрии;
Новая реальность организации офисов. Коворкинги и workation;
Борьба с внутренними нарушителями;
Роботизация бизнеса и досуга, риски и преимущества;
Аналитика больших данных. Цифровые двойники;
Прицельные атаки на социальные объекты, региональные программы цифровизации;
Защита данных клиентов банков в СУБД;
Новое в практике электронного документооборота.
В программе более 30 выступлений. А еще поделятся практическими решениями в сфере информационной безопасности представители компаний-участников: Lenovo, Huawei, Positive Technologies, Check Point, Zecurion, «С-Терра СиЭсПи», «Инфовотч», НПП «Цифровые решения», «РЕД СОФТ», «Аладдин Р.Д.», «Гарда Технологии», «ИнфоТеКС», «Ф-Плюс Мобайл», «АйТи БАСТИОН» и других. Также запланированы интерактивные мероприятия, конкурсы для стартапов, батлы, анонс профессиональной премии, квартирник с рок-звездой и многое другое.
Мероприятие пройдет в смешанном формате: офлайн с возможностью онлайнового включения.
К онлайн-участию приглашаются все желающие. Регистрация и участие бесплатны.