GIS Days 2021: О роботах, биометрии и защите от кибератак

Ключевые эксперты рынка, представители регуляторов и научного сообщества, директоры по продажам и специалисты-практики поделятся опытом и знаниями с каждым участником мероприятия. Организатор проекта — компания «Газинформсервис», один из крупнейших в России системных интеграторов в области информационной безопасности.



Количество кибератак в России продолжает расти, и в этом году защита собственных информационных ресурсов выходит на первый план для представителей бизнес-структур. О появлении новых уязвимостей, комплексных мерах для успешного отражения участившихся вторжений расскажут эксперты компании «Газинформсервис» и их коллеги по цеху.

