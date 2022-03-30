— Конечно, есть и другие способы уменьшить объем живота, — признает Амит Хатри. — Но тут не стоит забывать о психологическом факторе. Мы часто обещаем себе, что будем худеть, будем ходить в спортзал. Годы идут, а мы бездействуем. Или покупаем абонемент — и все равно не тренируемся. Надо понимать, действительно ли мы будем что-то делать. Если нет, альтернативный выход — пластическая хирургия. Иногда она работает как мотивация: потрачены время и деньги, не хочется потерять результат — и человек начинает заниматься собой.

