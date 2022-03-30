Эстетическая хирургия давно перестала быть уделом девушек, которые хотят хорошо выглядеть на селфи. Сегодня она помогает самым разным женщинам избавляться от недовольства внешностью и жить в гармонии с телом. Кроме того, операции позволяют скорректировать недостатки фигуры, перед которыми зачастую бессильны фитнес и диеты. О том, как современная медицина борется с «неисправимыми» изъянами, читайте в нашей статье.
Так называют скопления жира, обычно расположенные на наружной поверхности бедер и по бокам живота. К сожалению, от них нельзя полностью избавиться с помощью спорта и правильного питания. Если женщина худеет, объемы тела равномерно уменьшаются, а запасы в ловушках остаются — и нарушают контуры тела.
Добиться привлекательных очертаний можно с помощью липосакции — пластической операции по удалению жировых клеток. Специалисты отмечают, что особой подготовки перед таким хирургическим вмешательством не требуется. Не нужно предварительно пытаться похудеть или, наоборот, поправиться. Важно, чтобы вес был стабильным.
— При ультразвуковой липосакции мы работаем деликатно, — рассказывает Амит Хатри, пластический хирург Клиники Пирогова. — Наша задача — снизить травматизацию тканей и сосудов. За счет более точного воздействия во время операции практически не образуются бугры, волны и другие неровности под кожей. Мы используем технологию липосакции VASER.
Амит Хатри пластический хирург Клиники Пирогова
Зачастую операцию рекомендуют сочетать с процедурами, улучшающими состояние кожи. Когда теряются объемы, кожа может не сократиться до нужной степени и провиснуть. Поэтому стоит дополнительно о ней позаботиться. В Клинике Пирогова, к примеру, доступен микровибрационный массаж по технологии ENDOSPHERES THERAPY. Его воздействие направлено на повышение тонуса и упругости кожи, борьбу с целлюлитом, растяжками и отеками.
После липосакции нужно будет провести не менее суток в стационаре клиники, а после этого — вернуться к обычной жизни. Серьезных ограничений почти нет: в течение месяца надо носить компрессионное белье, стоит употреблять меньше жидкости, чтобы избежать отечности. В некоторых случаях может быть рекомендован массаж. Хорошая новость: возвращение объема в ловушки маловероятно. Количество жировых клеток в нашем организме ограничено, и то, что было удалено, не сможет «вырасти» заново.
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Косметологи Клиники Пирогова помогают сделать тело подтянутым, используя запатентованную технологию EMSculpt. Благодаря воздействию микротоков происходит сокращение мышц, как при занятиях фитнесом — таким образом увеличивается мышечная масса. При этом запускается сжигание жира в выбранной зоне. Эта методика особенно популярна среди тех, кого интересует лифтинг в области ягодиц.
Чаще всего женщины, ставшие мамами, сталкиваются с такими проблемами, как расширение ореол, опущение молочных желез или их опустошение, то есть потеря объема.
Придать груди привлекательный вид можно с помощью маммопластики, в которой существует множество направлений: увеличивающая, уменьшающая, подтяжка — с имплантами или без. Для каждого типа операции есть определенные показания, зависящие от анатомии пациентки и ее пожеланий.
— За последние годы маммопластика стала менее травматичной, появились новые, более оптимальные, техники, — отмечает Амит Хатри. — Уходит в прошлое популярная некогда якорная подтяжка, которая создавала достаточно большие рубцы. Мы научились моделировать саму железу таким образом, чтобы она выглядела как после установки импланта. Опытный хирург владеет несколькими техниками и подбирает для пациентки ту, которая позволит достичь хорошего результата.
— Если вы решили скорректировать грудь, прежде всего нужно четко понять, какой результат хотите получить, — подчеркивает Амит Хатри. — Бывает полезно найти в интернете фотографии того, что вам нравится, и того, чего вы точно не хотите. С их помощью хирург сможет узнать, чего вы ожидаете от операции. После родов пациентки чаще всего просят вернуть ту форму, которая была до появления ребенка. Сегодня в тренде — подтяжка груди без эндопротезов.
— За последние годы маммопластика стала менее травматичной, появились новые, более оптимальные, техники, — отмечает Амит Хатри. — Уходит в прошлое популярная некогда якорная подтяжка, которая создавала достаточно большие рубцы. Мы научились моделировать саму железу таким образом, чтобы она выглядела как после установки импланта. Опытный хирург владеет несколькими техниками и подбирает для пациентки ту, которая позволит достичь хорошего результата.
После простой подтяжки восстановительный период заканчивается с заживлением швов. Единственное ограничение — в течение месяца придется носить компрессионное белье. После установки имплантов все несколько сложнее. Так, первые 15 дней не рекомендуется поднимать руки выше плеч. На месяц следует исключить занятия спортом. Три месяца положено спать на спине и носить компрессионное белье. Все это нужно для того, чтобы вокруг эндопротезов сформировалась капсула, и при этом они остались в правильном положении.
Пациентки часто волнуются, что импланты помешают грудному вскармливанию следующего ребенка. На самом деле, повода для беспокойства нет. Обычно хирурги используют метод субмаммарного (подгрудного) доступа, поэтому молочные протоки не нарушаются, а значит операция не должна мешать лактации в будущем.
— Конечно, есть и другие способы уменьшить объем живота, — признает Амит Хатри. — Но тут не стоит забывать о психологическом факторе. Мы часто обещаем себе, что будем худеть, будем ходить в спортзал. Годы идут, а мы бездействуем. Или покупаем абонемент — и все равно не тренируемся. Надо понимать, действительно ли мы будем что-то делать. Если нет, альтернативный выход — пластическая хирургия. Иногда она работает как мотивация: потрачены время и деньги, не хочется потерять результат — и человек начинает заниматься собой.
Он может появиться после беременности или в результате значительной потери веса (более 10 кг). Фитнес и диеты в этом случае малоэффективны, поэтому стоит обратить внимание на возможности абдоминопластики, то есть подтяжки живота. При необходимости операцию по удалению лишней кожи совмещают с липосакцией.
Еще одна эстетическая проблема, которую можно решить во время абдоминопластики, — это диастаз. Термин обозначает расхождение прямых мышц пресса, расположенных по двум сторонам пупка. Оно может появиться во время беременности, когда из-за давления растягивается соединительное сухожилие, так называемая «белая линия».
Деформацию не получится исправить с помощью упражнений, поэтому в этом случае может быть показано хирургическое вмешательство: ушивание или установка сетчатого трансплантанта. В результате живот выглядит привлекательнее и снижается риск появления грыж, часто возникающих в результате диастаза.
Что касается восстановительного периода абдоминопластики, он длится около 1,5 месяцев, в течение которых показано носить компрессионное белье. Примерно 2–3 недели после вмешательства необходимо избегать физических нагрузок.
— Конечно, есть и другие способы уменьшить объем живота, — признает Амит Хатри. — Но тут не стоит забывать о психологическом факторе. Мы часто обещаем себе, что будем худеть, будем ходить в спортзал. Годы идут, а мы бездействуем. Или покупаем абонемент — и все равно не тренируемся. Надо понимать, действительно ли мы будем что-то делать. Если нет, альтернативный выход — пластическая хирургия. Иногда она работает как мотивация: потрачены время и деньги, не хочется потерять результат — и человек начинает заниматься собой.
Клиника Пирогова с 1999 года помогает пациентам бережно следить за здоровьем и исполнять мечты о привлекательной внешности. Она состоит из 17 отделений с полной медицинской помощью — от первичной консультации до сложных операций. В ее штате — более 80 опытных врачей. Пластические хирурги клиники известны не только в России, но и за рубежом. Они выполняют омолаживающие операции на лице, ринопластику, увеличение, уменьшение и подтяжку груди, липопластику, абдоминопластику и многие другие операции. В 2021 году Клиника Пирогова признана лучшей клиникой пластической хирургии в Петербурге по версии народного рейтинга частных клиник города порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру».
Материал подготовлен специально для Клиники Пирогова.
Лицензия ЛО-78-01-010111 от 27 августа 2019 года.
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены Клиникой Пирогова. Другие источники фотографий и иллюстрация: Stock.Adobe Дизайнер: Ольга Сергеева