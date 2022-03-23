Модели 3D, напечатанные на специальном принтере, уже используются в промышленности и в быту. При этом технология эта настолько проста, что ей может овладеть даже школьник. На реальных примерах это докажет Конкурс детского технического творчества по аддитивным технологиям, который пройдет в апреле 2022 года и приурочен к 20-летию Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

В нем примут школьники 8-11-х классов общеобразовательных школ.

Они должны будут выполнить несколько практических заданий:

Для второго этапа, то есть печати, будут использоваться 3D-принтеры «Гелиос-1» производства и разработки Обуховского завода — сейчас это единственное отечественное устройство такого типа в Реестре российской промышленной продукции.

3D-принтер «Гелиос-1»

Принтеры, необходимые комплектующие и расходные материалы отправят в города проведения конкурса и потом передадут школам и другим учебным организациям для использования в учебном процессе. По замыслу организаторов, полученный в ходе соревнований опыт позволит подумать о включении современных аддитивных технологий в образовательные программы.

Конкурс пройдет в пяти городах России – там, где есть предприятия Концерна ВКО «Алмаз-Антей»

постобработка полученной модели

моделирование и 3D-печать

Cоревнования состоятся в Санкт-Петербурге при поддержке АО «Обуховский завод».

7-8 апреля

АО «Завод имени 70-летия Победы» в Нижнем Новгороде.

14-15 апреля

18-19 апреля

Эстафету примет ПАО «НПО «Алмаз» в Москве.

19-20 апреля

Следующим городом станут Екатеринбург и Новосибирск, где свои навыки школьники продемонстрируют с 19 по 20 апреля на базе ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург» (ПАО «МзиК») и АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» (АО «НПО НИИИП – НЗиК»).

Их создают на базе предприятий Концерна ВКО «Алмаз-Антей» при взаимодействии с региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Количество и состав конкурсантов определяется организационными комитетами по согласованию. Награды победителям в торжественной обстановке вручат руководители предприятий Концерна и местной администрации.

Конкурс проводится под руководством независимых организационных комитетов.

В ИНЖЕНЕРЫ — С ДЕТСКИХ ЛЕТ

