Как в квартире. Зачем ритейлер распределил умную технику «по комнатам»

Ритейлеров, продающих современную электронику, много. Но сеть «Всёсмарт» предложила новый подход — принцип «квартиротеки». Торговая площадь поделена на пять видов пространств: кухня, спальня, гостиная, кабинет и ванная. Заходя в каждое из помещений, посетители видят умные устройства, уже интегрированные в домашний интерьер. Здесь можно оценить и работу базовых связок техники, когда по одной голосовой команде включается подсветка, музыка и климатическое оборудование, и взаимодействие датчиков с другими бытовыми устройствами, то есть автоматический запуск процессов. К примеру, если лечь в кровать, то сработает датчик — и все устройства в комнате перейдут в ночной режим.
Вдохновившись увиденным, можно скопировать сценарии, показанные в демонстрационном зале, или запрограммировать технику для дома по индивидуальному сценарию.
«Хочу, чтобы свет на балконе включался только ночью и только когда я сам там нахожусь. Что для этого нужно?» — если вы обратитесь с таким запросом к консультанту, он поможет подобрать товары, с помощью которых можно решить эту задачу.
Первый магазин «Всёсмарт»
в Санкт-Петербурге открылся в ТРЦ «Родео Драйв». Здесь представлены бытовая техника, электротранспорт, климатическое оборудование, осветительные приборы, решения для ресурсосбережения, системы безопасности, робототехника, устройства с голосовыми помощниками, носимые гаджеты. Это продукция брендов, уже зарекомендовавших себя в сегменте умного дома и smart life (Xiaomi, Segway-Ninebot, Smartmi, Яндекс, Yeelight, Aqara, Сбер), а также вендоров, которые недавно появились в России и еще редко встречаются на полках федеральных ретейлеров.